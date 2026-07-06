Премиальный шик и режим босса: чем Hongqi H7 второго поколения готов удивлять российских водителей

Hongqi H7 нового поколения: старт производства и первые подробности о модели

В Китае стартовало производство второго поколения Hongqi H7 - модели, которая может изменить расстановку сил в сегменте среднеразмерных седанов. Новинка уже вызвала интерес у дилеров и экспертов, а ее технические решения и дизайн обещают задать новые стандарты. Что скрывается за громким дебютом и какие возможности открывает новая платформа - разбираемся в деталях.

В Китае стартовало производство второго поколения Hongqi H7 - модели, которая может изменить расстановку сил в сегменте среднеразмерных седанов. Новинка уже вызвала интерес у дилеров и экспертов, а ее технические решения и дизайн обещают задать новые стандарты. Что скрывается за громким дебютом и какие возможности открывает новая платформа - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей запуск производства Hongqi H7 второго поколения - событие, способное повлиять на выбор в сегменте бизнес-седанов. На фоне растущего интереса к китайским маркам и расширения их присутствия на рынке, появление столь технологичной и амбициозной модели может изменить привычные ориентиры для покупателей, которые ранее отдавали предпочтение Toyota Camry или Kia K5.

Как сообщает пресс-служба компании, премьера Hongqi H7 состоялась на Пекинском автосалоне в апреле 2026 года. Новинка получила внушительные габариты: длина 5060 мм, ширина 1910 мм, высота 1480 мм, а колесная база составляет 2970 мм. Несмотря на позиционирование в классе премиальных C-седанов, по факту речь идет о среднеразмерной модели, которая напрямую конкурирует с популярными на российском рынке автомобилями.

Фото: Hongqi

Дизайн нового H7 выполнен в актуальной стилистике бренда: монументальные черты предшественника дополнены спортивными элементами. В передней части выделяются интегрированная решетка радиатора, вертикальные воздухозаборники и фирменное «знамя» Hongqi. Узкая современная оптика придает автомобилю динамичный облик, а купеобразный профиль с полускрытыми ручками дверей подчеркивает премиальный статус. Сзади внимание привлекают удлиненные фонари с иероглифом Hongqi и светодиодная полоса, интегрированная в бампер.

Интерьер модели выполнен в минималистичном стиле: двухцветная передняя панель, отсутствие физических кнопок, управление всеми функциями через крупный центральный дисплей. Водитель получает в распоряжение четырехспицевый мультируль и цифровую приборную панель. Среди особенностей - скрытые дефлекторы вентиляции и акустическая система высокого класса с динамиками, встроенными даже в подголовники кресел. Для пассажиров предусмотрен режим «босс»: одним нажатием кнопки спинка переднего пассажирского сиденья откидывается, а подставка для ног поднимается, что создает условия для комфортного отдыха.

Фото: Hongqi

Технически Hongqi H7 второго поколения построен на новой платформе с передним приводом, что отличает его от предыдущей версии. В моторной гамме появились не только бензиновые агрегаты, но и гибридная версия на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 150 л.с. и электродвигателей. Покупателям предложат два варианта батарей - на 23,9 и 30,3 кВт·ч, что обеспечивает запас хода на электротяге 151 и 191 км соответственно. Также заявлены система автономного вождения уровня L2+ и многоуровневая система безопасности.

Первые демонстрационные экземпляры уже поступили к официальным дилерам в Китае, а старт продаж намечен до конца 2026 года. На фоне растущего интереса к электрификации и гибридным технологиям, появление Hongqi H7 может стать заметным событием для российского рынка, где все больше покупателей обращают внимание на современные решения и комфорт. Важно отметить, что в сегменте среднеразмерных седанов конкуренция усиливается: недавно на рынке дебютировал Tata Sierra EV, который также предлагает инновационные опции и расширенный запас хода - подробнее о нем можно узнать в материале о новых возможностях электрических кроссоверов.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Hongqi - один из старейших китайских брендов, ориентированных на премиум-сегмент; компания активно внедряет современные технологии и делает ставку на гибридные и электрические силовые установки. Переход на передний привод и расширение ассортимента двигателей могут сделать H7 более привлекательным для широкой аудитории. Для российского рынка это означает появление еще одного сильного игрока, способного конкурировать с признанными лидерами сегмента.