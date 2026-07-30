30 июля 2026, 08:09
Hongqi H7: старт приема заказов в Китае и неожиданные детали для премиум-сегмента
Hongqi H7: старт приема заказов в Китае и неожиданные детали для премиум-сегмента
В Китае начался прием заказов на новый Hongqi H7 - бронь стоит всего 1,1 тыс. руб. Модель уже вызвала интерес благодаря необычным размерам и технологиям. Что скрывает интерьер, какие опции доступны и почему этот запуск важен для российского рынка - разбираемся подробно. Мало кто знает, что Hongqi готовит расширение линейки и для России.
Для российских автолюбителей новость о старте приема заказов на Hongqi H7 в Китае может оказаться знаковой: модель сочетает в себе черты премиального седана и технологические решения, которые редко встречаются в этом сегменте по такой цене. На фоне растущего интереса к китайским автомобилям в России, появление H7 может задать новые стандарты для конкурентов и изменить ожидания покупателей.
Как сообщает Autonews, Hongqi официально открыл предварительные продажи седана H7 на внутреннем рынке. Мировая премьера модели прошла в апреле 2026 года на Пекинском автосалоне, а полноценный старт продаж намечен на 13 августа. Сейчас дилеры принимают заказы - для бронирования достаточно внести символическую сумму в 99 юаней, что по курсу на конец июля 2026 года составляет примерно 1,1 тыс. рублей. Такой подход к предзаказу может привлечь внимание не только китайских, но и зарубежных клиентов, учитывая растущий интерес к марке Hongqi.
Внешний облик H7 выполнен с оглядкой на традиции бренда, но при этом не лишен современных акцентов. Полузакрытая передняя часть с вертикальными воздухозаборниками и узнаваемой центральной эмблемой, раздельная оптика, купеобразный силуэт и полускрытые дверные ручки - все это формирует образ, который выделяется на фоне конкурентов. Задняя часть автомобиля украшена удлиненными фонарями, объединенными фирменным иероглифом, а также спортивной отделкой бампера в черном цвете.
Габариты Hongqi H7 позволяют отнести его к премиальным седанам C-класса, однако по длине он заметно превосходит даже удлиненную BMW 3 Series (5060 мм против 4829 мм) и Mercedes-Benz C-Class (5060 мм против 4883 мм). Это дает преимущество в пространстве салона, который, по заверениям производителя, сопоставим с более крупными моделями. Внутри акцент сделан на комфорт: двухслойные шумоизоляционные стекла, отделка сидений кожей Nappa и функция «босс-режим» для заднего ряда, позволяющая пассажиру максимально расслабиться во время поездки.
Техническая часть базируется на подключаемой гибридной системе с 1,5-литровым турбодвигателем, однако подробные характеристики пока не раскрываются. Известно, что автомобиль оснащен комплексом водительских ассистентов уровня L2+, включающим функции контроля дистанции и удержания в полосе. Это снижает нагрузку на водителя, особенно в длительных поездках, и подчеркивает ориентацию модели на современные требования безопасности и комфорта.
На российском рынке Hongqi H7 пока не представлен, хотя бренд уже активно работает в стране: в линейке доступны кроссоверы HS3, HS5, HS7 и E-HS9, седаны H5 и H9, лифтбек H6 и минивэн HQ9. В ближайшее время ожидается расширение модельного ряда, в том числе за счет гибридного кроссовера HS6, который планируют привезти в Россию летом 2027 года. Интересно, что аналогичные шаги по расширению ассортимента предпринимают и другие китайские бренды - например, Bestune уже готовит новые модели и рассматривает локализацию производства.
Важным технологическим достижением Hongqi стала разработка новой аккумуляторной батареи для электромобилей и гибридов: по заявлению компании, зарядка с 10% до 70% занимает всего 3 минуты 41 секунду, а с 10% до 97% - 8 минут 3 секунды. Это может стать серьезным преимуществом для будущих моделей марки, особенно на фоне конкуренции с европейскими и японскими производителями. Судя по представленным данным, Hongqi делает ставку на сочетание премиального уровня оснащения, просторного салона и современных технологий, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных седанов в ближайшие годы.
Похожие материалы Хончи
-
06.07.2026, 11:58
Hongqi H7 нового поколения: старт производства и первые подробности о модели
В Китае стартовало производство второго поколения Hongqi H7 - модели, которая может изменить расстановку сил в сегменте среднеразмерных седанов. Новинка уже вызвала интерес у дилеров и экспертов, а ее технические решения и дизайн обещают задать новые стандарты. Что скрывается за громким дебютом и какие возможности открывает новая платформа - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.07.2026, 11:54
Mitsubishi Eclipse Sportback EV: новая батарея и доступ к Supercharger в США
Mitsubishi Eclipse Sportback EV выходит на рынок с батареей 75 кВт·ч и поддержкой NACS, что открывает доступ к сети Tesla Supercharger. Это решение может изменить расстановку сил среди электрокроссоверов и повлиять на выбор покупателей уже в ближайшие месяцы.Читать далее
-
30.07.2026, 11:29
Мини-байк Honda Monkey в стиле Mad Max: необычный проект на базе культового мотоцикла
В мире кастомных мотоциклов появился неожиданный проект: Honda Monkey, вдохновленный легендарным байком Джима Гуза из «Безумного Макса». Такой подход меняет представление о возможностях мини-байков и открывает новые горизонты для любителей необычных решений.Читать далее
-
30.07.2026, 10:36
Электромотоцикл EL MOTO VS001: 15 кВт, ременной привод и запас хода до 240 км
EL MOTO VS001 выделяется среди электромотоциклов тяжелого класса благодаря сочетанию мощности, ременного привода и водяного охлаждения. Модель способна развивать скорость до 165 км/ч и предлагает запас хода до 240 км, что делает ее актуальной для российских дорог и условий эксплуатации.Читать далее
-
30.07.2026, 10:19
Geely в 2026: актуальный рейтинг моделей, цены и ключевые отличия
В 2026 году Geely предлагает широкий выбор моделей - от бюджетных седанов до премиальных кроссоверов и электрокаров. Разбираемся, какие решения актуальны для российских водителей, на что обратить внимание при выборе и как изменился рынок.Читать далее
-
30.07.2026, 09:59
Шесть доступных гибридов и электромобилей: что можно привезти в Россию по параллельному импорту
Рынок электромобилей и гибридов в России меняется: параллельный импорт открывает новые возможности для тех, кто ищет экономичный и современный транспорт. В обзоре - шесть моделей, которые выделяются сочетанием цены, технических характеристик и актуальности для российских условий.Читать далее
-
30.07.2026, 09:54
Bluetooth-интерком Sena VORTEX: новые функции и защита IPX7 за £139
Sena VORTEX выходит на рынок с набором функций, которые ранее встречались только в премиальных моделях. Водонепроницаемый корпус, быстрая синхронизация и длительная автономность делают устройство актуальным для современных мотоциклистов. Важно знать, чем новинка отличается от конкурентов.Читать далее
-
30.07.2026, 09:15
GXV WILD: новый экспедиционный кемпер на базе Ram 3500 с внедорожным потенциалом
Экспедиционный кемпер GXV WILD, на платформе Ram 3500, выходит на рынок с акцентом на автономность и комфорт. Модель сочетает компактные размеры с возможностями крупных автодомов, что отражает новый тренд среди современных домов на колесах.Читать далее
-
30.07.2026, 08:54
Jetour Zongheng F700: гибридный пикап с рекордной мощностью уже в шоурумах Китая
Jetour Zongheng F700 выходит на рынок с уникальной гибридной системой и внушительными характеристиками. Модель уже доступна у дилеров, что подчеркивает растущий интерес к мощным и технологичным пикапам в Китае.Читать далее
-
30.07.2026, 08:42
Hyundai Elantra снова на российском рынке: цены ниже конкурентов
Hyundai Elantra неожиданно вернулась в продажу в России, причем по цене, которая удивила даже скептиков. Мало кто знает, что теперь седан доступен дешевле некоторых моделей Lada и Changan. Что грозит конкурентам и какие комплектации уже доступны - объясняем подробно.Читать далее
-
30.07.2026, 08:39
Рейтинг самых доступных электромобилей 2026 года: цены, характеристики, выгода
В условиях топливного кризиса интерес к электромобилям в России заметно вырос. На рынке появились новые модели, а государственные субсидии делают покупку некоторых авто выгоднее. Разбираемся, какие электрокары доступны в 2026 году, чем они отличаются и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
Похожие материалы Хончи
-
06.07.2026, 11:58
Hongqi H7 нового поколения: старт производства и первые подробности о модели
В Китае стартовало производство второго поколения Hongqi H7 - модели, которая может изменить расстановку сил в сегменте среднеразмерных седанов. Новинка уже вызвала интерес у дилеров и экспертов, а ее технические решения и дизайн обещают задать новые стандарты. Что скрывается за громким дебютом и какие возможности открывает новая платформа - разбираемся в деталях.Читать далее
-
30.07.2026, 11:54
Mitsubishi Eclipse Sportback EV: новая батарея и доступ к Supercharger в США
Mitsubishi Eclipse Sportback EV выходит на рынок с батареей 75 кВт·ч и поддержкой NACS, что открывает доступ к сети Tesla Supercharger. Это решение может изменить расстановку сил среди электрокроссоверов и повлиять на выбор покупателей уже в ближайшие месяцы.Читать далее
-
30.07.2026, 11:29
Мини-байк Honda Monkey в стиле Mad Max: необычный проект на базе культового мотоцикла
В мире кастомных мотоциклов появился неожиданный проект: Honda Monkey, вдохновленный легендарным байком Джима Гуза из «Безумного Макса». Такой подход меняет представление о возможностях мини-байков и открывает новые горизонты для любителей необычных решений.Читать далее
-
30.07.2026, 10:36
Электромотоцикл EL MOTO VS001: 15 кВт, ременной привод и запас хода до 240 км
EL MOTO VS001 выделяется среди электромотоциклов тяжелого класса благодаря сочетанию мощности, ременного привода и водяного охлаждения. Модель способна развивать скорость до 165 км/ч и предлагает запас хода до 240 км, что делает ее актуальной для российских дорог и условий эксплуатации.Читать далее
-
30.07.2026, 10:19
Geely в 2026: актуальный рейтинг моделей, цены и ключевые отличия
В 2026 году Geely предлагает широкий выбор моделей - от бюджетных седанов до премиальных кроссоверов и электрокаров. Разбираемся, какие решения актуальны для российских водителей, на что обратить внимание при выборе и как изменился рынок.Читать далее
-
30.07.2026, 09:59
Шесть доступных гибридов и электромобилей: что можно привезти в Россию по параллельному импорту
Рынок электромобилей и гибридов в России меняется: параллельный импорт открывает новые возможности для тех, кто ищет экономичный и современный транспорт. В обзоре - шесть моделей, которые выделяются сочетанием цены, технических характеристик и актуальности для российских условий.Читать далее
-
30.07.2026, 09:54
Bluetooth-интерком Sena VORTEX: новые функции и защита IPX7 за £139
Sena VORTEX выходит на рынок с набором функций, которые ранее встречались только в премиальных моделях. Водонепроницаемый корпус, быстрая синхронизация и длительная автономность делают устройство актуальным для современных мотоциклистов. Важно знать, чем новинка отличается от конкурентов.Читать далее
-
30.07.2026, 09:15
GXV WILD: новый экспедиционный кемпер на базе Ram 3500 с внедорожным потенциалом
Экспедиционный кемпер GXV WILD, на платформе Ram 3500, выходит на рынок с акцентом на автономность и комфорт. Модель сочетает компактные размеры с возможностями крупных автодомов, что отражает новый тренд среди современных домов на колесах.Читать далее
-
30.07.2026, 08:54
Jetour Zongheng F700: гибридный пикап с рекордной мощностью уже в шоурумах Китая
Jetour Zongheng F700 выходит на рынок с уникальной гибридной системой и внушительными характеристиками. Модель уже доступна у дилеров, что подчеркивает растущий интерес к мощным и технологичным пикапам в Китае.Читать далее
-
30.07.2026, 08:42
Hyundai Elantra снова на российском рынке: цены ниже конкурентов
Hyundai Elantra неожиданно вернулась в продажу в России, причем по цене, которая удивила даже скептиков. Мало кто знает, что теперь седан доступен дешевле некоторых моделей Lada и Changan. Что грозит конкурентам и какие комплектации уже доступны - объясняем подробно.Читать далее
-
30.07.2026, 08:39
Рейтинг самых доступных электромобилей 2026 года: цены, характеристики, выгода
В условиях топливного кризиса интерес к электромобилям в России заметно вырос. На рынке появились новые модели, а государственные субсидии делают покупку некоторых авто выгоднее. Разбираемся, какие электрокары доступны в 2026 году, чем они отличаются и на что обратить внимание при выборе.Читать далее