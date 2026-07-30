Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

30 июля 2026, 08:09

Hongqi H7: старт приема заказов в Китае и неожиданные детали для премиум-сегмента

Hongqi H7: старт приема заказов в Китае и неожиданные детали для премиум-сегмента

Hongqi H7: премиум по‑новому - чем удивляет новый седан и почему его уже ждут в России

Hongqi H7: старт приема заказов в Китае и неожиданные детали для премиум-сегмента

В Китае начался прием заказов на новый Hongqi H7 - бронь стоит всего 1,1 тыс. руб. Модель уже вызвала интерес благодаря необычным размерам и технологиям. Что скрывает интерьер, какие опции доступны и почему этот запуск важен для российского рынка - разбираемся подробно. Мало кто знает, что Hongqi готовит расширение линейки и для России.

В Китае начался прием заказов на новый Hongqi H7 - бронь стоит всего 1,1 тыс. руб. Модель уже вызвала интерес благодаря необычным размерам и технологиям. Что скрывает интерьер, какие опции доступны и почему этот запуск важен для российского рынка - разбираемся подробно. Мало кто знает, что Hongqi готовит расширение линейки и для России.

Для российских автолюбителей новость о старте приема заказов на Hongqi H7 в Китае может оказаться знаковой: модель сочетает в себе черты премиального седана и технологические решения, которые редко встречаются в этом сегменте по такой цене. На фоне растущего интереса к китайским автомобилям в России, появление H7 может задать новые стандарты для конкурентов и изменить ожидания покупателей.

Как сообщает Autonews, Hongqi официально открыл предварительные продажи седана H7 на внутреннем рынке. Мировая премьера модели прошла в апреле 2026 года на Пекинском автосалоне, а полноценный старт продаж намечен на 13 августа. Сейчас дилеры принимают заказы - для бронирования достаточно внести символическую сумму в 99 юаней, что по курсу на конец июля 2026 года составляет примерно 1,1 тыс. рублей. Такой подход к предзаказу может привлечь внимание не только китайских, но и зарубежных клиентов, учитывая растущий интерес к марке Hongqi.

Внешний облик H7 выполнен с оглядкой на традиции бренда, но при этом не лишен современных акцентов. Полузакрытая передняя часть с вертикальными воздухозаборниками и узнаваемой центральной эмблемой, раздельная оптика, купеобразный силуэт и полускрытые дверные ручки - все это формирует образ, который выделяется на фоне конкурентов. Задняя часть автомобиля украшена удлиненными фонарями, объединенными фирменным иероглифом, а также спортивной отделкой бампера в черном цвете.

Габариты Hongqi H7 позволяют отнести его к премиальным седанам C-класса, однако по длине он заметно превосходит даже удлиненную BMW 3 Series (5060 мм против 4829 мм) и Mercedes-Benz C-Class (5060 мм против 4883 мм). Это дает преимущество в пространстве салона, который, по заверениям производителя, сопоставим с более крупными моделями. Внутри акцент сделан на комфорт: двухслойные шумоизоляционные стекла, отделка сидений кожей Nappa и функция «босс-режим» для заднего ряда, позволяющая пассажиру максимально расслабиться во время поездки.

Техническая часть базируется на подключаемой гибридной системе с 1,5-литровым турбодвигателем, однако подробные характеристики пока не раскрываются. Известно, что автомобиль оснащен комплексом водительских ассистентов уровня L2+, включающим функции контроля дистанции и удержания в полосе. Это снижает нагрузку на водителя, особенно в длительных поездках, и подчеркивает ориентацию модели на современные требования безопасности и комфорта.

На российском рынке Hongqi H7 пока не представлен, хотя бренд уже активно работает в стране: в линейке доступны кроссоверы HS3, HS5, HS7 и E-HS9, седаны H5 и H9, лифтбек H6 и минивэн HQ9. В ближайшее время ожидается расширение модельного ряда, в том числе за счет гибридного кроссовера HS6, который планируют привезти в Россию летом 2027 года. Интересно, что аналогичные шаги по расширению ассортимента предпринимают и другие китайские бренды - например, Bestune уже готовит новые модели и рассматривает локализацию производства.

Важным технологическим достижением Hongqi стала разработка новой аккумуляторной батареи для электромобилей и гибридов: по заявлению компании, зарядка с 10% до 70% занимает всего 3 минуты 41 секунду, а с 10% до 97% - 8 минут 3 секунды. Это может стать серьезным преимуществом для будущих моделей марки, особенно на фоне конкуренции с европейскими и японскими производителями. Судя по представленным данным, Hongqi делает ставку на сочетание премиального уровня оснащения, просторного салона и современных технологий, что может изменить расстановку сил на рынке премиальных седанов в ближайшие годы.

Упомянутые модели: Hongqi H7
Упомянутые марки: Hongqi
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