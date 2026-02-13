Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

13 февраля 2026, 14:01

Hongqi HS3 против Honda CR-V: битва подходов в сегменте среднеразмерных кроссоверов

Сравниваем премиальный китайский Hongqi HS3 и японский Honda CR-V: комфорт, технологии, дизайн и нюансы владения в России

Два кроссовера - Hongqi HS3 и Honda CR-V - оказались по разные стороны баррикад: один делает ставку на премиум и цифровизацию, другой - на проверенную классику. Чем удивили соперники и что важно знать перед покупкой - в нашем тесте.

В автопроме сегодня встретились два принципиально разных подхода к созданию кроссоверов. С одной стороны — Hongqi HS3, представитель китайского премиум-сегмента, с другой — Honda CR-V, японский долгожитель, который официально больше не поставляется на рынок. Их противостояние — это не просто спор о технологиях, а отражение двух философий: эволюции против революции.

Оба автомобиля относятся к среднеразмерным кроссоверам, но разница в деталях ощутима. У Hongqi HS3 колесная база длиннее, что делает салон просторнее, особенно для задних пассажиров. Honda CR-V при этом выигрывает за счет объема багажника, что ценят те, кто часто ездит с семьей или с грузом. Китайцы делают ставку на комфорт VIP-пассажиров, японцы — на универсальность. Под полом багажника у CR-V спрятана докатка, у HS3 — ремкомплект, но запаску при желании можно организовать. Клиренс у «Хонды» выше, но оба кроссовера созданы для асфальта и городских улиц, а не для бездорожья.

Hongqi HS3 сразу заявляет о себе: массивная решетка радиатора, светодиодные полосы, загорающиеся при приближении владельца, и 20-дюймовые колеса. Над дизайном работал Джайлс Тейлор, известный по Jaguar и Rolls-Royce, и это чувствуется в каждой детали. Внешность кроссовера отражает статус, а активные жалюзи в решетке добавляют технологичности. Honda CR-V, напротив, не гонится за модой. Ее дизайн узнаваем, но сдержан: минимум декора, классические формы, L-образные фонари и аккуратная оптика. Максимум 19 дюймов, никаких вычурных линий. Это автомобиль для тех, кто ценит проверенные решения и стабильность.

Внутри Hongqi HS3 — царство цифровых технологий. Почти все функции заведены в большой вертикальный тачскрин, физических кнопок почти нет. Экран защищен от бликов, быстро реагирует, управление климатом и мультимедиа — под подушечками пальцев. В топе — две беспроводные зарядки, четыре USB-разъема и премиальная акустика. Кожа, экокожа, мягкий пластик, аккуратная прострочка кресел — отделка намекает на люксовый сегмент. Honda CR-V идет иным путем. Здесь множество физических кнопок и тумблеров для тех, кто не доверяет сенсорным панелям. Медиасистема с поворотным дисплеем дает быстрый доступ к привычным функциям. Приборная панель компактная, с классическими шкалами, хотя есть и цифровые элементы, например, вывод картинки с камеры при включении поворотника. В салоне много ниш для мелочей, низкие пороги облегчают посадку, а качество материалов не вызывает нареканий.

Под капотом Hongqi HS3 — два турбомотора на выбор: базовый 1,5 литра (156 л.с.) с 7-ступенчатым роботом и топовый 2,0 литра (245 л.с.) с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Переднеприводная версия с младшим мотором ведет себя бойко: коробка быстро перебирает передачи, подвеска настроена плотно, крены минимальны, руль острый. Honda CR-V предлагает 1,5-литровый турбомотор (193 л.с.) в паре с вариатором, также доступен полный привод. Несмотря на лучшие паспортные показатели разгона, в реальности CR-V ощущается более спокойным и размеренным. Вариатор работает плавно, без спортивного настроя. Подвеска мягче, руль менее острый, но это свой характер. Оба кроссовера хорошо изолированы от шума и не доставляют дискомфорта на плохих дорогах.

Hongqi HS3 напичкан опциями: фильтр PM 2.5, ионизация воздуха, премиальная акустика, память настроек сидений, продвинутые ассистенты водителя. Все это создает ощущение автомобиля более высокого класса. Honda CR-V в условиях параллельного импорта не может похвастаться столь же богатым оснащением, часто встречаются версии без русификации мультимедиа. Тем не менее, у японца есть все необходимое для повседневной жизни: адаптивный круиз-контроль, ассистенты удержания в полосе, контроль слепых зон.

В итоге каждый из этих кроссоверов нашел свою аудиторию. Hongqi HS3 привлекает тех, кто хочет максимум технологий и премиальный комфорт за разумные деньги. Honda CR-V остается выбором для ценителей проверенной временем классики, не готовых рисковать с новыми брендами. Однако разница в цене становится все более ощутимой: за переднеприводный HS3 просят около 2,7 миллиона рублей, а за CR-V — почти вдвое больше, что в условиях параллельного импорта выглядит спорно.

Упомянутые модели: Hongqi HS3, Honda CR-V (от 1 699 900 Р)
