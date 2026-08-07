Неожиданный лидер июля: компактный Hongqi HS3 обошёл флагманские модели

7 августа 2026, 20:25
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
В июле российский рынок удивил: кроссоверы Hongqi HS3 вышли на первое место по продажам, а структура спроса сместилась в пользу SUV. Какие модели оказались в топе, что изменилось в предпочтениях покупателей и почему это важно для бренда - объясняем с учетом мнения специалистов.
Российские автолюбители все чаще делают выбор в пользу кроссоверов, и свежая статистика продаж Hongqi это подтверждает. В июле 2026 года дилеры марки передали клиентам 579 новых автомобилей, причем наибольший интерес вызвал компактный кроссовер Hongqi HS3. Этот сдвиг в потребительских предпочтениях может стать сигналом для других производителей: покупатели все больше ценят универсальность и статус, которые дает внедорожник.
По информации Autonews, июльские продажи оказались на 15% ниже июньских, когда было реализовано 683 автомобиля. Однако представители бренда подчеркивают, что динамика с начала года остается стабильной, без сильных сезонных колебаний. Внутри модельного ряда происходят последовательные изменения: теперь именно кроссоверы HS3, HS5 и HS7 занимают лидирующие позиции, постепенно вытесняя седаны из топа продаж.
Лидером месяца стал Hongqi HS3, за ним следует HS5, а третье место досталось седану H5. В пятерку самых востребованных моделей также вошли флагманский внедорожник HS7 и представительский седан H9. Лифтбек H6 вплотную приблизился к топ-5, что говорит о растущем интересе к новому типу кузова. Представители Hongqi отмечают: доля розничных продаж продолжает расти, что свидетельствует о признании со стороны индивидуальных покупателей, для которых этот бренд становится символом успеха.
В модельной линейке Hongqi на российском рынке сейчас представлено девять автомобилей: четыре кроссовера (HS3, HS5, HS7 и E-HS9), три седана (H5, H9 и Guoya), лифтбек H6 и минивэн HQ9. В ближайшее время ожидается пополнение — гибридный кроссовер HS6, который уже случайно попал в Книгу рекордов Гиннесса, должен появиться в продаже летом следующего года. Этот шаг может усилить позиции бренда в сегменте экологически чистых автомобилей.
Если рассматривать ситуацию в целом, то смещение спроса в сторону кроссоверов и внедорожников может привести к изменению приоритетов российских водителей. Практичность, высокий дорожный просвет и современный дизайн становятся ключевыми аргументами при выборе нового автомобиля. Для Hongqi это шанс укрепить свои позиции и расширить аудиторию, особенно на фоне растущего интереса к новым технологиям и гибридным моделям. Важно отметить, что подобные тенденции могут подтолкнуть и других автопроизводителей к адаптации под меняющиеся запросы рынка.
Интересно, что рост продаж премиальных и статусных автомобилей наблюдается не только у Hongqi. Например, недавно стало известно, что элитные марки Rolls-Royce и Bentley неожиданно обогнали по продажам некоторые массовые бренды — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о неожиданном успехе премиальных автомобилей на российском рынке .
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