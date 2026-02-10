Что изменилось в восприятии китайских кроссоверов после года с Hongqi HS5 и как он проявил себя в Москве

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

10 февраля 2026, 10:59

Hongqi HS5 2023: реальный опыт владения, проблемы эксплуатации и нюансы сервиса

Hongqi HS5 2023: реальный опыт владения, проблемы эксплуатации и нюансы сервиса

Что изменилось в восприятии китайских кроссоверов после года с Hongqi HS5 и как он проявил себя в Москве

Hongqi HS5 2023: реальный опыт владения, проблемы эксплуатации и нюансы сервиса

Китайские кроссоверы Hongqi HS5 сравнительно мало известны российским автомобилистам. Владелец честно рассказал, какие плюсы и минусы проявились за год, что удивило больше всего, как ведет себя авто зимой и на трассе, и что важно знать о сервисе - мало кто рассказывает так подробно.

Китайские кроссоверы Hongqi HS5 сравнительно мало известны российским автомобилистам. Владелец честно рассказал, какие плюсы и минусы проявились за год, что удивило больше всего, как ведет себя авто зимой и на трассе, и что важно знать о сервисе - мало кто рассказывает так подробно.

В последние годы китайские автомобили все чаще становятся выбором российских автолюбителей, и это уже не просто альтернатива, а полноценный конкурент привычным брендам. Особенно это заметно на примере премиальных кроссоверов, где Hongqi HS5 2023 года выпуска сумел удивить даже скептиков. Почему этот опыт важен для тех, кто задумывается о покупке нового авто? Потому что реальный отзыв владельца раскрывает не только сильные стороны, но и подводные камни, которые редко обсуждают в официальных обзорах.

Переход на китайский кроссовер для многих - шаг непростой. Автор отзыва ранее владел машинами других марок и относился к китайскому автопрому с осторожностью. Однако с появлением новых моделей, уровень которых заметно вырос, отношение изменилось. Уже на этапе выбора стало ясно: HS5 - не просто очередной «китаец», а серьезный игрок в сегменте. Салон встречает качественными материалами, продуманной эргономикой и современными технологиями. В сравнении с дорестайлинговой версией и конкурентами вроде Geely Monjaro или Exeed, Hongqi HS5 выделяется не только дизайном, но и вниманием к деталям.

Комфорт - один из главных козырей модели. Кресла удобные, климат-контроль работает без нареканий даже в московские морозы, а мультимедийная система не раздражает сложностью. Бесключевой доступ и электронные помощники делают повседневную эксплуатацию проще. В городском потоке кроссовер ведет себя уверенно, динамика достаточная для большинства ситуаций, а шумоизоляция приятно удивляет. Однако не обошлось без нюансов: некоторые мелочи в отделке и настройках электроники требуют привыкания, а отдельные функции могли бы быть реализованы лучше.

Первые километры и дальние поездки

Первые 1000 километров прошли без серьезных замечаний. Автомобиль быстро адаптировался к городским условиям, а на трассе показал стабильность и предсказуемость. В дальних поездках проявились сильные стороны подвески - она глотает неровности, не теряя собранности. Расход топлива оказался чуть выше заявленного, но в пределах разумного для кроссовера такого класса. Важно отметить: при выборе комплектации и наличии скидок Hongqi HS5 действительно оправдывает вложенные средства.

Зимняя эксплуатация - отдельная история. В сильные морозы система подогрева работает эффективно, стекла не запотевают, а запуск двигателя не вызывает проблем. На скользкой дороге электроника помогает держать траекторию, хотя агрессивная езда требует осторожности. Владелец отмечает, что даже после нескольких месяцев эксплуатации не появилось ощущения усталости от машины - напротив, кроссовер продолжает радовать новыми мелочами.

Обслуживание, гарантия и доработки

Техническое обслуживание прошло без сюрпризов: дилеры работают по стандартным регламентам, стоимость ТО сопоставима с конкурентами. В процессе эксплуатации возникли мелкие вопросы по электронике и отделке, которые были решены по гарантии. Владелец отмечает, что общение с сервисом не вызывает раздражения - сотрудники идут навстречу, а запасные части доступны. Некоторые доработки, вроде шумоизоляции дверей или замены штатных ламп, были выполнены самостоятельно и заметно улучшили впечатления от машины.

Важный момент - условия кредитования и ценообразование. На старте продаж разница между комплектациями была значительной, но со временем дилеры стали предлагать более гибкие условия и скидки. Это позволило выбрать оптимальную версию без переплаты за ненужные опции. Владелец советует внимательно изучать предложения и не торопиться с покупкой - иногда можно получить выгодные условия, если проявить настойчивость.

Сравнения и ответы на вопросы

В течение года владелец активно сравнивал Hongqi HS5 с другими моделями, включая Geely Monjaro и Exeed. По уровню комфорта и оснащения кроссовер не уступает конкурентам, а по некоторым параметрам даже превосходит их. Он честно признался, что средний расход топлива в городе - около 11 литров, на трассе - 8-9, управляемость предсказуемая, а электроника не мешает получать удовольствие от вождения. Такой отзыв особенно ценен для тех, кто рассматривает покупку китайского автомобиля премиум-класса и хочет знать о нем больше, чем пишут в рекламных буклетах.

Гарантийное обслуживание не вызвало нареканий, все вопросы решались оперативно. За год пробег составил около 9000 километров, включая зимний сезон и поездки по разным дорогам. Владелец отмечает, что за это время не возникло серьезных поломок или разочарований - наоборот, машина продолжает радовать стабильной работой и комфортом.

Упомянутые модели: Hongqi HS5
Упомянутые марки: Hongqi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хончи

Похожие материалы Хончи

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Вологда Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться