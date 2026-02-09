Реальный опыт эксплуатации кроссовера Hongqi HS5: что радует, а что раздражает в повседневной жизни

9 февраля 2026, 19:56
Hongqi HS5 глазами владельца: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Hongqi HS5 глазами владельца: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Владелица Hongqi HS5 делится личными впечатлениями о кроссовере, отмечая как сильные стороны, так и досадные мелочи, которые проявляются в процессе эксплуатации. Особое внимание уделено электронике и комфорту, что важно для выбора автомобиля сегодня.
В последние годы китайские автомобили уверенно завоевывают российский рынок. На фоне роста цен и сокращения ассортимента у традиционных дилеров кроссоверы из КНР оказываются в центре внимания. Опыт реального владения Hongqi HS5 позволяет понять, с какими тонкостями сталкиваются покупатели.
Семья, уже имевшая опыт эксплуатации Geely, выбрала Hongqi HS5 как доступную альтернативу, соответствующую бюджету и требованиям к размеру, дизайну и вместительности. Решающим аргументом стала дополнительная скидка. После сдачи старого автомобиля по трейд-ин новый кроссовер был приобретен за 3,5 миллиона рублей.
Однако в процессе эксплуатации выявились нюансы. Главные претензии связаны с электроникой. В первый месяц система мультимедиа несколько раз зависала. Наружные зеркала после включения заднего хода не всегда возвращаются в исходное положение, что требует ручной корректировки. Аналогично функция «Удобная посадка» руля не всегда срабатывает стабильно. Климат-контроль также вызывает вопросы: для обеспечения комфорта постоянно приходится регулировать температуру и скорость вентилятора, тогда как в старом Geely обычный кондиционер работал более предсказуемо.
Качество сборки вызывает замечания. В салоне слышны скрипы внутренних панелей, а панорамная крыша издает потрескивание. По мнению знакомого механика, причина может быть в недостаточной жесткости кузова, но официальный сервис на эти шумы внимания не обращает. При этом серьезных технических проблем за время эксплуатации не возникло.
К сильным сторонам автомобиля можно отнести просторный салон, где на заднем ряду комфортно размещаются три взрослых человека, и вместительный багажник. Аудиосистема звучит заметно лучше, чем во многих других китайских моделях. Шумоизоляция могла бы быть отличной, если бы не посторонние звуки от панелей.
На ровной дороге кроссовер ведет себя уверенно, радует устойчивостью в поворотах и экономичностью. Подвеска хорошо справляется с неровностями, а полный привод зимой обеспечивает надежное сцепление на скользких участках.
Стоимость обслуживания оказалась не самой низкой: второе и третье ТО обошлись в 30 и 35 тысяч рублей соответственно. Однако за весь пробег менялись только расходники, что говорит о надежности основных узлов. Отдельное внимание владельцы уделяют антикоррозийной обработке, учитывая предыдущий опыт с другим китайским автомобилем, где со временем появилась ржавчина на порогах и нижних кромках дверей.
В целом Hongqi HS5 оставляет положительное впечатление. Он предлагает простор, хорошую управляемость и достойную аудиосистему, но требует повышенного внимания к электронике и качеству сборки. Этот опыт может стать полезным ориентиром для тех, кто рассматривает возможность покупки китайского автомобиля.
Похожие материалы Хончи, Джили
-
16.10.2025, 14:17
Hongqi ворвался в тройку лидеров премиум-брендов Петербурга по продажам
В Петербурге неожиданно выросли продажи премиальных авто. Марка Hongqi заняла высокое место. Эксперты отмечают влияние скидок и новых моделей. Подробности о причинах успеха в нашем материале.Читать далее
-
05.09.2024, 09:43
Средняя стоимость нового автомобиля в России в августе снизилась на 7%
Эксперты Авто.ру изучили средние цены новых машин на российском рынке и выяснили, что в августе цифры снизились до 3,65 млн рублей, что на 7% ниже показателей августа прошлого года.Читать далее
-
07.06.2024, 07:39
Китайцы учат русский язык: название еще одного автомобиля начали писать кириллицей
Китайская премиальная марка Hongqi представила на Петербургском международном автосалоне сразу несколько новинок. На всех автомобилях название марки написали по-русски: «Хончи».Читать далее
-
29.02.2024, 11:36
В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух
В 2024 году новые автомобили чаще дешевеют, чем дорожают. В январе цены на свои модели снизили семь брендов, в феврале – девять. Скидка составила от 50 до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
09.02.2026, 20:05
Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров
Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.Читать далее
-
09.02.2026, 19:14
Пять причин выбрать подержанную Lada Vesta вместо новой Granta в 2026 году
В условиях роста цен на новые автомобили многие задумываются о покупке подержанных моделей с остаточной гарантией. Сравниваем ключевые параметры Lada Vesta и Granta, чтобы понять, какая из них действительно выгоднее для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
09.02.2026, 18:03
Редкий Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе был продан Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года за сумму, в несколько раз превышающую среднерыночную стоимость подобных моделей. Эксперты гадают, что стало причиной такого ажиотажа и как это повлияет на рынок. Неожиданный результат заставил пересмотреть взгляды на ценообразование редких авто.Читать далее
-
09.02.2026, 17:59
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и современным оснащением. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 16:06
На АвтоВАЗе сварили 217 кузовов Lada Azimut: старт продаж намечен на 2026 год
АвтоВАЗ завершил сварку первой партии кузовов для Lada Azimut - 217 экземпляров. Модель обещает стать одной из самых технологичных среди российских кроссоверов. Почему этот запуск важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся.Читать далее
-
09.02.2026, 15:55
Haval F7 и Tenet T7: разница в деталях и оснащении — кто выигрывает в гонке технологий
Два свежих SUV - Haval F7 1.5 SAT Premium и Tenet T7 1.6 TGDI DCT Prime - вышли на рынок почти одновременно. Мы разобрали их технические параметры и комплектации, чтобы понять, какой из них способен удивить в 2026 году. Сравнение поможет определиться с выбором.Читать далее
-
09.02.2026, 15:13
Импорт новых двигателей из Китая в Россию вырос: что происходит на рынке моторов
В 2025 году поставки новых двигателей из КНР для подержанных авто в России увеличились на 15–20%. Мало кто знает, но этот тренд уже влияет на работу СТО и стоимость ремонта. Какие марки выигрывают, почему ремонт становится невыгодным и что говорят эксперты - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Хончи, Джили
-
16.10.2025, 14:17
Hongqi ворвался в тройку лидеров премиум-брендов Петербурга по продажам
В Петербурге неожиданно выросли продажи премиальных авто. Марка Hongqi заняла высокое место. Эксперты отмечают влияние скидок и новых моделей. Подробности о причинах успеха в нашем материале.Читать далее
-
05.09.2024, 09:43
Средняя стоимость нового автомобиля в России в августе снизилась на 7%
Эксперты Авто.ру изучили средние цены новых машин на российском рынке и выяснили, что в августе цифры снизились до 3,65 млн рублей, что на 7% ниже показателей августа прошлого года.Читать далее
-
07.06.2024, 07:39
Китайцы учат русский язык: название еще одного автомобиля начали писать кириллицей
Китайская премиальная марка Hongqi представила на Петербургском международном автосалоне сразу несколько новинок. На всех автомобилях название марки написали по-русски: «Хончи».Читать далее
-
29.02.2024, 11:36
В феврале в России подешевели автомобили 9 марок. Подорожали только двух
В 2024 году новые автомобили чаще дешевеют, чем дорожают. В январе цены на свои модели снизили семь брендов, в феврале – девять. Скидка составила от 50 до 500 тысяч рублей.Читать далее
-
09.02.2026, 20:05
Почему кроссоверы Belgee стали хитом: реальные цены и новые условия у дилеров
Белорусские кроссоверы Belgee неожиданно вышли в лидеры продаж благодаря снижению цен и простоте обслуживания. Мы выяснили, сколько реально стоят эти автомобили у дилеров, какие комплектации доступны и когда ждать новые модели.Читать далее
-
09.02.2026, 19:14
Пять причин выбрать подержанную Lada Vesta вместо новой Granta в 2026 году
В условиях роста цен на новые автомобили многие задумываются о покупке подержанных моделей с остаточной гарантией. Сравниваем ключевые параметры Lada Vesta и Granta, чтобы понять, какая из них действительно выгоднее для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность.Читать далее
-
09.02.2026, 18:03
Редкий Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года ушел с молотка за рекордную сумму
На аукционе был продан Mercedes-Benz CL65 AMG 2005 года за сумму, в несколько раз превышающую среднерыночную стоимость подобных моделей. Эксперты гадают, что стало причиной такого ажиотажа и как это повлияет на рынок. Неожиданный результат заставил пересмотреть взгляды на ценообразование редких авто.Читать далее
-
09.02.2026, 17:59
В России стартовали продажи семиместного Mitsubishi Xpander с оцинкованным кузовом
В стране появился новый семиместный автомобиль. Его стоимость оказалась ниже аналогов. Модель отличается оцинкованным кузовом и современным оснащением. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 16:06
На АвтоВАЗе сварили 217 кузовов Lada Azimut: старт продаж намечен на 2026 год
АвтоВАЗ завершил сварку первой партии кузовов для Lada Azimut - 217 экземпляров. Модель обещает стать одной из самых технологичных среди российских кроссоверов. Почему этот запуск важен для рынка и что ждет покупателей - разбираемся.Читать далее
-
09.02.2026, 15:55
Haval F7 и Tenet T7: разница в деталях и оснащении — кто выигрывает в гонке технологий
Два свежих SUV - Haval F7 1.5 SAT Premium и Tenet T7 1.6 TGDI DCT Prime - вышли на рынок почти одновременно. Мы разобрали их технические параметры и комплектации, чтобы понять, какой из них способен удивить в 2026 году. Сравнение поможет определиться с выбором.Читать далее
-
09.02.2026, 15:13
Импорт новых двигателей из Китая в Россию вырос: что происходит на рынке моторов
В 2025 году поставки новых двигателей из КНР для подержанных авто в России увеличились на 15–20%. Мало кто знает, но этот тренд уже влияет на работу СТО и стоимость ремонта. Какие марки выигрывают, почему ремонт становится невыгодным и что говорят эксперты - разбираемся в деталях.Читать далее