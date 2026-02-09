Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 19:56

Hongqi HS5 глазами владельца: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации

Реальный опыт эксплуатации кроссовера Hongqi HS5: что радует, а что раздражает в повседневной жизни

Владелица Hongqi HS5 делится личными впечатлениями о кроссовере, отмечая как сильные стороны, так и досадные мелочи, которые проявляются в процессе эксплуатации. Особое внимание уделено электронике и комфорту, что важно для выбора автомобиля сегодня.

В последние годы китайские автомобили уверенно завоевывают российский рынок. На фоне роста цен и сокращения ассортимента у традиционных дилеров кроссоверы из КНР оказываются в центре внимания. Опыт реального владения Hongqi HS5 позволяет понять, с какими тонкостями сталкиваются покупатели.

Семья, уже имевшая опыт эксплуатации Geely, выбрала Hongqi HS5 как доступную альтернативу, соответствующую бюджету и требованиям к размеру, дизайну и вместительности. Решающим аргументом стала дополнительная скидка. После сдачи старого автомобиля по трейд-ин новый кроссовер был приобретен за 3,5 миллиона рублей.

Однако в процессе эксплуатации выявились нюансы. Главные претензии связаны с электроникой. В первый месяц система мультимедиа несколько раз зависала. Наружные зеркала после включения заднего хода не всегда возвращаются в исходное положение, что требует ручной корректировки. Аналогично функция «Удобная посадка» руля не всегда срабатывает стабильно. Климат-контроль также вызывает вопросы: для обеспечения комфорта постоянно приходится регулировать температуру и скорость вентилятора, тогда как в старом Geely обычный кондиционер работал более предсказуемо.

Качество сборки вызывает замечания. В салоне слышны скрипы внутренних панелей, а панорамная крыша издает потрескивание. По мнению знакомого механика, причина может быть в недостаточной жесткости кузова, но официальный сервис на эти шумы внимания не обращает. При этом серьезных технических проблем за время эксплуатации не возникло.

К сильным сторонам автомобиля можно отнести просторный салон, где на заднем ряду комфортно размещаются три взрослых человека, и вместительный багажник. Аудиосистема звучит заметно лучше, чем во многих других китайских моделях. Шумоизоляция могла бы быть отличной, если бы не посторонние звуки от панелей.

На ровной дороге кроссовер ведет себя уверенно, радует устойчивостью в поворотах и экономичностью. Подвеска хорошо справляется с неровностями, а полный привод зимой обеспечивает надежное сцепление на скользких участках.

Стоимость обслуживания оказалась не самой низкой: второе и третье ТО обошлись в 30 и 35 тысяч рублей соответственно. Однако за весь пробег менялись только расходники, что говорит о надежности основных узлов. Отдельное внимание владельцы уделяют антикоррозийной обработке, учитывая предыдущий опыт с другим китайским автомобилем, где со временем появилась ржавчина на порогах и нижних кромках дверей.

В целом Hongqi HS5 оставляет положительное впечатление. Он предлагает простор, хорошую управляемость и достойную аудиосистему, но требует повышенного внимания к электронике и качеству сборки. Этот опыт может стать полезным ориентиром для тех, кто рассматривает возможность покупки китайского автомобиля.

Упомянутые модели: Hongqi HS5
Упомянутые марки: Hongqi, Geely
