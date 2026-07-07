Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

7 июля 2026, 16:10

Hongqi HS5 после 35 000 км: реальные проблемы и плюсы китайского премиума

Hongqi HS5 после 35 000 км: реальные проблемы и плюсы китайского премиума

Опыт владения китайским премиумом: во что превратился Hongqi HS5 спустя 35 000 км

Hongqi HS5 после 35 000 км: реальные проблемы и плюсы китайского премиума

Hongqi HS5 обещал стать достойной альтернативой немецким кроссоверам, но спустя 35 тысяч километров выявились неожиданные недостатки. Разбираемся, с какими проблемами сталкиваются владельцы и что важно знать перед покупкой китайского премиума в 2026 году.

Hongqi HS5 обещал стать достойной альтернативой немецким кроссоверам, но спустя 35 тысяч километров выявились неожиданные недостатки. Разбираемся, с какими проблемами сталкиваются владельцы и что важно знать перед покупкой китайского премиума в 2026 году.

История с Hongqi HS5, который проехал всего 35 тысяч километров и уже оказался на пороге продажи, наглядно показывает, с какими трудностями сталкиваются китайские премиальные кроссоверы. Владелец пересел на Hongqi после Audi Q5 с пробегом 245 тысяч километров, рассчитывая на свежий опыт и новые технологии, но столкнулся с неожиданными нюансами.

Сразу после первой зимы на кузове появились сколы, а хромированные элементы потускнели из-за реагентов. Кожзаменитель на сиденьях начал отслаиваться уже к этому пробегу; дилер объяснил это особенностями одежды владельца. Музыка Bose, несмотря на рекламу, не оправдала ожиданий, а для подключения CarPlay пришлось заказывать отдельный модуль из Китая. Панорамный люк начал издавать посторонние звуки на неровностях.

Электроника тоже преподнесла сюрпризы: бесключевой доступ работал с перебоями, а проекция на лобовое стекло оказалась бесполезной из-за ограниченного функционала и невозможности регулировки яркости. Климат-контроль не поддавался настройке даже после обновления прошивки, а зимой стекло обмерзало изнутри прямо во время движения.

Техническая часть также не порадовала: тормоза скрипели с первого дня, задние колодки потребовали замены уже к 35 тысячам километров, а переключение передач сопровождалось вибрацией на определённых режимах. Дилер не смог выявить причину, а при появлении запаха в районе глушителя выяснилось, что крепёж был зафиксирован на клей — в стороннем сервисе это устранили вручную.

Однако плюсы у Hongqi HS5 тоже есть. Внешний вид автомобиля и просторный салон отмечаются как сильные стороны. Камеры кругового обзора работают корректно, подогрев руля эффективен, а подвеска достойно справляется с неровностями дороги. Полный привод уверенно ведёт себя на снегу, хотя кузов, несмотря на слабое лакокрасочное покрытие, не соответствует заявленным стандартам качества.

Судя по представленному опыту, китайский премиум пока остаётся компромиссным выбором: привлекательный дизайн и богатое оснащение не всегда компенсируют недостатки в качестве сборки и уровне сервиса. Для российского рынка это особенно актуально, поскольку многие покупатели ищут альтернативу привычным немецким маркам. Важно помнить, что даже при небольшом пробеге могут возникнуть проблемы с качеством материалов и надёжностью электроники. В 2026 году китайские бренды продолжат наращивать долю на рынке, но доверие к ним растёт медленно — именно такие истории эксплуатации позволяют объективно оценивать перспективы новых игроков.

Упомянутые модели: Hongqi HS5, Audi Q5 (от 2 750 000 Р)
Упомянутые марки: Hongqi, Audi
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