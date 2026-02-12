Как гибридный внедорожник HONGQI HS6 установил мировой рекорд в экстремальных зимних условиях

HONGQI HS6 преодолел 1131 км на одном баке в мороз: новый мировой рекорд

Гибридный внедорожник HONGQI HS6 PHEV сумел проехать более 1100 км без дозаправки при температуре ниже -20°C. Почему этот рекорд важен для всей отрасли, какие технологии позволили добиться такого результата и как это повлияет на будущее гибридных авто - разбираемся в деталях.

Китайский премиальный бренд HONGQI вновь оказался в центре внимания мирового автосообщества. На этот раз внедорожник HS6 PHEV установил новый рекорд Гиннесса, преодолев 1131,133 километра без единой дозаправки и подзарядки в условиях настоящей зимы. Как сообщает abiznews, испытания проходили в Хэйхэ, где столбик термометра не поднимался выше -20°C, а временами опускался до -30°C. Такой результат стал возможен благодаря уникальной гибридной системе Honghu, специально разработанной для работы в экстремально низких температурах.

Для чистоты эксперимента организаторы использовали серийный HONGQI HS6 PHEV в стандартной комплектации. Перед стартом автомобиль оставили на два часа на открытом воздухе, чтобы полностью проморозить все системы. В ходе теста внедорожник был обут в зимние шины, а в салоне поддерживалась температура +25°C - условия максимально приближены к реальной эксплуатации в северных регионах.

В процессе заезда проводились многочисленные остановки и холодные пуски, что позволило смоделировать типичный городской и загородный режим движения. Несмотря на суровые условия, гибридная система Honghu не только справилась с задачей, но и продемонстрировала выдающуюся энергоэффективность. Аккумулятор емкостью 40 кВт·ч и бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с рекордным тепловым КПД 45,21% работали в тандеме, обеспечивая максимальную отдачу даже при сильном морозе.

Особое внимание инженеры уделили системе подогрева батареи. Многоуровневая схема с импульсным нагревом позволила быстро прогревать аккумулятор и сохранять его рабочую температуру на протяжении всего маршрута. Даже при -40°C батарея способна запускаться, а при -20°C выдает мощность до 120 кВт. Это стало одним из ключевых факторов успеха в борьбе с холодом.

Стоит отметить, что для HONGQI HS6 PHEV это уже второй мировой рекорд за короткое время. В ноябре прошлого года этот же автомобиль проехал 2327,343 км без дозаправки в более мягких климатических условиях, что также было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Новый результат в условиях экстремального холода лишь укрепил позиции бренда как технологического лидера среди гибридных кроссоверов.

По информации abiznews, испытания HONGQI HS6 PHEV проводились с соблюдением всех требований международных стандартов. За процессом следили независимые эксперты, а результаты были официально подтверждены представителями Книги рекордов Гиннесса. Такой подход не только повышает доверие к бренду, но и задает новые стандарты для всего сегмента гибридных автомобилей.