Как гибридный внедорожник HONGQI HS6 установил мировой рекорд в экстремальных зимних условиях

12 февраля 2026, 08:59
HONGQI HS6 преодолел 1131 км на одном баке в мороз: новый мировой рекорд
HONGQI HS6 преодолел 1131 км на одном баке в мороз: новый мировой рекорд
Гибридный внедорожник HONGQI HS6 PHEV сумел проехать более 1100 км без дозаправки при температуре ниже -20°C. Почему этот рекорд важен для всей отрасли, какие технологии позволили добиться такого результата и как это повлияет на будущее гибридных авто - разбираемся в деталях.
Китайский премиальный бренд HONGQI вновь оказался в центре внимания мирового автосообщества. На этот раз внедорожник HS6 PHEV установил новый рекорд Гиннесса, преодолев 1131,133 километра без единой дозаправки и подзарядки в условиях настоящей зимы. Как сообщает abiznews, испытания проходили в Хэйхэ, где столбик термометра не поднимался выше -20°C, а временами опускался до -30°C. Такой результат стал возможен благодаря уникальной гибридной системе Honghu, специально разработанной для работы в экстремально низких температурах.
Для чистоты эксперимента организаторы использовали серийный HONGQI HS6 PHEV в стандартной комплектации. Перед стартом автомобиль оставили на два часа на открытом воздухе, чтобы полностью проморозить все системы. В ходе теста внедорожник был обут в зимние шины, а в салоне поддерживалась температура +25°C - условия максимально приближены к реальной эксплуатации в северных регионах.
В процессе заезда проводились многочисленные остановки и холодные пуски, что позволило смоделировать типичный городской и загородный режим движения. Несмотря на суровые условия, гибридная система Honghu не только справилась с задачей, но и продемонстрировала выдающуюся энергоэффективность. Аккумулятор емкостью 40 кВт·ч и бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с рекордным тепловым КПД 45,21% работали в тандеме, обеспечивая максимальную отдачу даже при сильном морозе.
Особое внимание инженеры уделили системе подогрева батареи. Многоуровневая схема с импульсным нагревом позволила быстро прогревать аккумулятор и сохранять его рабочую температуру на протяжении всего маршрута. Даже при -40°C батарея способна запускаться, а при -20°C выдает мощность до 120 кВт. Это стало одним из ключевых факторов успеха в борьбе с холодом.
Стоит отметить, что для HONGQI HS6 PHEV это уже второй мировой рекорд за короткое время. В ноябре прошлого года этот же автомобиль проехал 2327,343 км без дозаправки в более мягких климатических условиях, что также было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Новый результат в условиях экстремального холода лишь укрепил позиции бренда как технологического лидера среди гибридных кроссоверов.
Интересно, что на фоне подобных достижений другие автопроизводители также активизируют свои разработки в области гибридных технологий. Например, недавно на рынке появилась новая лизинговая программа для частных лиц, которая может изменить подход к владению автомобилями - подробнее об этом можно узнать в материале о новых возможностях для покупателей.
По информации abiznews, испытания HONGQI HS6 PHEV проводились с соблюдением всех требований международных стандартов. За процессом следили независимые эксперты, а результаты были официально подтверждены представителями Книги рекордов Гиннесса. Такой подход не только повышает доверие к бренду, но и задает новые стандарты для всего сегмента гибридных автомобилей.
Похожие материалы Хончи
-
12.02.2026, 10:34
Nissan Juke нового поколения удивит смелым дизайном и неожиданными решениями
Вышли новые изображения Nissan Juke: кроссовер снова удивит необычным внешним видом и технологическими переменами. Почему производитель не отказывается от спорного стиля, и что ждет покупателей в ближайшие годы - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.02.2026, 10:17
Voyah готовит для России минивэн Dream+ и гибридный кроссовер Taishan в 2026 году
Китайский бренд Voyah анонсировал для России сразу две технологичные новинки - минивэн Dream+ и гибридный кроссовер Taishan. Ожидаются рекордные показатели автономности, инновационные опции и быстрые зарядки. Почему эти модели могут изменить представление о премиальных авто в РФ - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 09:59
BMW X3 с турбомотором 1.6: как европейский кроссовер изменился для рынка Беларуси
В Беларуси до сих пор можно приобрести новый BMW X3 с официальной гарантией, но только в необычной для этой модели конфигурации. Почему исчезли полноприводные версии, чем удивляет комплектация и как ведет себя кроссовер с турбомотором 1.6 - разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
12.02.2026, 09:44
Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
АВТОВАЗ впервые показал мастер-модель кузова для Lada Azimut - ключевого кроссовера ближайших лет. Почему этот этап важен для всей отрасли, какие технологии применяют и что это значит для будущих владельцев - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.02.2026, 09:23
Среднеразмерный пикап Ram: новая платформа и неожиданно китайские корни
Новый Ram Dakota для Южной Америки построен на базе китайского Changan F70, но получил уникальный дизайн и интерьер. Чем отличается новинка от других моделей концерна, какие решения удивят и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.02.2026, 08:25
Частные компании меняют правила игры в космической гонке между США и Китаем
Вышло исследование: частные компании все чаще определяют темпы и направления космической гонки между США и Китаем. Почему это важно для будущего технологий, связи и даже автомобильной отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 08:16
Маркировка автозапчастей в России продлена: как изменится рынок и цены
Вышло исследование: цифровая маркировка автозапчастей в России продлена до 2026 года. Эксперты объясняют, как новые правила повлияют на стоимость деталей, борьбу с подделками и работу автосервисов. Что грозит рынку - объяснили специалисты.Читать далее
-
12.02.2026, 07:53
Где в России чаще всего ездят без ОСАГО: свежие данные по регионам
Вышло исследование: в каких регионах страны водители массово игнорируют оформление ОСАГО, несмотря на ужесточение наказаний и внедрение камер. Какие области оказались в лидерах и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 06:53
Российский Tenet T8: сможет ли новый игрок с китайскими технологиями стать лидером
В России продается новый 7-местный кроссовер Tenet T8, собранный в Калуге на площадке бывшего Volkswagen. Модель обещает полный привод, современный интерьер и адаптацию к российским зимам. Эксперты оценивают перспективы бренда.Читать далее
-
12.02.2026, 06:30
Kabe Travel Master Royal X780 LQB: новый уровень комфорта для автопутешествий 2026 года
Kabe Travel Master Royal X780 LQB - это не просто автодом, а полноценный дом на колесах для суровых российских условий. Шведская сборка, премиальные материалы и продуманная эргономика делают его заметным игроком на рынке автодомов. Почему эта модель вызывает интерес у экспертов и путешественников - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Хончи
-
12.02.2026, 10:34
Nissan Juke нового поколения удивит смелым дизайном и неожиданными решениями
Вышли новые изображения Nissan Juke: кроссовер снова удивит необычным внешним видом и технологическими переменами. Почему производитель не отказывается от спорного стиля, и что ждет покупателей в ближайшие годы - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.02.2026, 10:17
Voyah готовит для России минивэн Dream+ и гибридный кроссовер Taishan в 2026 году
Китайский бренд Voyah анонсировал для России сразу две технологичные новинки - минивэн Dream+ и гибридный кроссовер Taishan. Ожидаются рекордные показатели автономности, инновационные опции и быстрые зарядки. Почему эти модели могут изменить представление о премиальных авто в РФ - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 09:59
BMW X3 с турбомотором 1.6: как европейский кроссовер изменился для рынка Беларуси
В Беларуси до сих пор можно приобрести новый BMW X3 с официальной гарантией, но только в необычной для этой модели конфигурации. Почему исчезли полноприводные версии, чем удивляет комплектация и как ведет себя кроссовер с турбомотором 1.6 - разбираемся, что изменилось и на что обратить внимание при покупке.Читать далее
-
12.02.2026, 09:44
Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
АВТОВАЗ впервые показал мастер-модель кузова для Lada Azimut - ключевого кроссовера ближайших лет. Почему этот этап важен для всей отрасли, какие технологии применяют и что это значит для будущих владельцев - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.02.2026, 09:23
Среднеразмерный пикап Ram: новая платформа и неожиданно китайские корни
Новый Ram Dakota для Южной Америки построен на базе китайского Changan F70, но получил уникальный дизайн и интерьер. Чем отличается новинка от других моделей концерна, какие решения удивят и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
12.02.2026, 08:25
Частные компании меняют правила игры в космической гонке между США и Китаем
Вышло исследование: частные компании все чаще определяют темпы и направления космической гонки между США и Китаем. Почему это важно для будущего технологий, связи и даже автомобильной отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 08:16
Маркировка автозапчастей в России продлена: как изменится рынок и цены
Вышло исследование: цифровая маркировка автозапчастей в России продлена до 2026 года. Эксперты объясняют, как новые правила повлияют на стоимость деталей, борьбу с подделками и работу автосервисов. Что грозит рынку - объяснили специалисты.Читать далее
-
12.02.2026, 07:53
Где в России чаще всего ездят без ОСАГО: свежие данные по регионам
Вышло исследование: в каких регионах страны водители массово игнорируют оформление ОСАГО, несмотря на ужесточение наказаний и внедрение камер. Какие области оказались в лидерах и что это значит для автомобилистов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.02.2026, 06:53
Российский Tenet T8: сможет ли новый игрок с китайскими технологиями стать лидером
В России продается новый 7-местный кроссовер Tenet T8, собранный в Калуге на площадке бывшего Volkswagen. Модель обещает полный привод, современный интерьер и адаптацию к российским зимам. Эксперты оценивают перспективы бренда.Читать далее
-
12.02.2026, 06:30
Kabe Travel Master Royal X780 LQB: новый уровень комфорта для автопутешествий 2026 года
Kabe Travel Master Royal X780 LQB - это не просто автодом, а полноценный дом на колесах для суровых российских условий. Шведская сборка, премиальные материалы и продуманная эргономика делают его заметным игроком на рынке автодомов. Почему эта модель вызывает интерес у экспертов и путешественников - разбираемся в деталях.Читать далее