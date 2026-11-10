Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

10 ноября 2026, 23:16

За 5,2 млн рублей и без запаски: протестировали новый премиальный кроссовер HS7

За 5,2 млн рублей и без запаски: протестировали новый премиальный кроссовер HS7

Роскошь из Китая, но есть нюансы: тест-драйв нового большого кроссовера HS7

За 5,2 млн рублей и без запаски: протестировали новый премиальный кроссовер HS7

Обновленный Hongqi HS7 хвалят за отделку и простор, но у него нет даже запасного колеса. Autonews испытал семиместный кроссовер в ходе тест-драйва. Рассказываем, где заканчивается премиум и начинаются компромисс.

Обновленный Hongqi HS7 хвалят за отделку и простор, но у него нет даже запасного колеса. Autonews испытал семиместный кроссовер в ходе тест-драйва. Рассказываем, где заканчивается премиум и начинаются компромисс.

У HS7 нет ни домкрата, ни баллонного ключа, ни запаски: дилеры предлагают этот набор отдельно. Подобный пробел особенно заметен в семиместном кроссовере, который стоит от 5,2 млн рублей. Autonews протестировал автомобиль нового модельного года и увидел: роскошная отделка не избавила HS7 от практических недочетов.

Второе поколение получило другую техническую схему. Вместо продольного расположения двигателя, V6 и пневмоподвески здесь масштабируемая платформа с поперечным четырехцилиндровым турбомотором 2,0 л. Ее унифицировали с младшими HS3 и HS5. Полный привод подключает электрогидравлическая муфта BorgWarner, Haldex 6-го поколения. До 40 км/ч она может жестко замыкаться.

Тяжелый кроссовер с задержкой на разгоне

Российская версия оснащена мягкой гибридной системой MHEV. Бензиновый мотор развивает 245 л.с. и работает с восьмиступенчатым автоматом Aisin 8G45. Стартер-генератор на 48 В связан с батареей емкостью 2,2 кВт·ч в багажнике: система помогает при разгоне и дольше глушит двигатель на остановках при включенном старт/стоп.

Но снаряженная масса достигает 2165 кг, а паспортный разгон до 100 км/ч занимает 8,8 секунды. При ускорении сначала ощущается пауза, затем в работу вступают 380 Н·м. В экономичном и комфортном режимах автомат переключается вниз неторопливо. Подрулевых лепестков нет, поэтому вручную выбирать передачи приходится селектором.

В спортивном режиме реакции становятся острее, а коробка дольше удерживает низшие передачи. Это помогает при обгоне, но расход при активной езде приближается к 14 л на 100 км. Заявленный смешанный показатель составляет 8,2 л на 100 км.

В Китае для HS7 выпускают подключаемые гибриды с передним либо полным приводом. Среди них есть версия мощностью 324 л.с. с батареей 20,1 кВт·ч и электрическим запасом хода около 100 км; разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунды. В России такая модификация не предлагается. Китайская линейка включает пяти-, шести- и семиместные варианты; в шестиместном салоне на втором ряду установлены раздельные кресла. Для отдельной полноприводной версии HS7 PHEV заявлены два электромотора суммарной мощностью 358 кВт, аккумулятор 20,1 кВт·ч и запас хода на электротяге до 110 км по циклу CLTC. В переднеприводном исполнении указывается 2,0-литровый турбомотор мощностью 163 л.с. и одноступенчатая трансмиссия DHT. Ранее выходил материал об Avatr, другой китайской гибридной модели.

Салон премиальный, а ход не без оговорок

Передняя подвеска выполнена на стойках МакФерсон, сзади установлена многорычажная схема. Рычаги и кулаки сделаны из алюминия, а топовой версии положены адаптивные амортизаторы Magneti Marelli. На прямой HS7 держится уверенно, но масса и габариты не располагают к резким маневрам. В режиме «Спорт» амортизаторы передают на кузов мелкие неровности. Настройка «Комфорт» смягчает ход, хотя кузов начинает сильнее раскачиваться. На крупных выбоинах и острых стыках заметны удары от 20-дюймовых колес с шинами 235/55.

Шумоизоляция зависит от комплектации: многослойные стекла установлены и в задних дверях, но только у топ-версии. На грунтовой дороге в салоне слышны камни и песок в колесных арках. При активном разгоне двигатель отчетливо напоминает о высоких оборотах.

Клиренс составляет 200 мм, однако длинная колесная база и заметные свесы требуют осторожности на пересеченной местности. Снизу моторный отсек прикрыт пластиковым фартуком. Внедорожный режим поддерживает преднатяг муфты до 45 км/ч, электроника имитирует межколесные блокировки, а автомат имеет ручной режим. Однако фаркоп не предусмотрен: руководство запрещает буксировку прицепа и установку буксировочных устройств.

В салоне ставка сделана на материалы и простор. Кожа Nappa от Bader отделывает сиденья и руль; компания поставляет изделия для Audi, Bentley, Mercedes-Benz и Rolls-Royce. Панель украшена натуральным шпоном эвкалипта, потолок и стойки обтянуты микрофиброй Dinamica. Здесь также есть акустика Dynaudio, трехзонный климат-контроль с фильтром PM 2.5 и ароматизатор со сменными картриджами.

Водительское кресло и рулевая колонка имеют электрорегулировки, включая коленную опору. На втором ряду просторный диван с продольной регулировкой и изменением наклона спинки; передние кресла снабжены откидными столиками. Третий ряд тесен для взрослых, а при поездке семерых багажное пространство сокращается. Его объем заявлен в пределах 210-3117 л.

Список спорного оснащения для машины этого класса внушительный: нет подогрева лобового стекла, вентиляции задних сидений и массажа передних. Электрорегулировок заднего ряда также не предусмотрено. Функция Easy Entry для прохода на третий ряд действует только справа. После обновления мультимедиа получила штатные CarPlay и Android Auto. Китайская версия HS7 PHEV оснащается вертикальным центральным экраном диагональю 12,6 дюйма, круговым обзором и ассистентами вождения уровня L2.

Габариты HS7 составляют 4995 мм в длину и 1960 мм в ширину. Высота - 1760 мм, колесная база - 2920 мм. Подобные же размеры указаны для китайского HS7 PHEV; в этой версии при сложенных креслах второго и третьего рядов объем багажного места достигает 1847 л. Максимальная скорость указана на уровне 210 км/ч; бак вмещает 69 л, рекомендовано топливо АИ-95 и выше. Цена начинается от 5,2 млн рублей: дилер Hongqi Unicum указывает эту сумму за HS7 в комплектации Deluxe. В технических характеристиках тестового автомобиля указана цена 5 590 000 рублей, а стоимость топовой версии приближается к 5,6 млн.

Упомянутые модели: Hongqi HS7
Упомянутые марки: Hongqi
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