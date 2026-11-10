Роскошь из Китая, но есть нюансы: тест-драйв нового большого кроссовера HS7

10 ноября 2026, 23:16
За 5,2 млн рублей и без запаски: протестировали новый премиальный кроссовер HS7
За 5,2 млн рублей и без запаски: протестировали новый премиальный кроссовер HS7
Обновленный Hongqi HS7 хвалят за отделку и простор, но у него нет даже запасного колеса. Autonews испытал семиместный кроссовер в ходе тест-драйва. Рассказываем, где заканчивается премиум и начинаются компромисс.
У HS7 нет ни домкрата, ни баллонного ключа, ни запаски: дилеры предлагают этот набор отдельно. Подобный пробел особенно заметен в семиместном кроссовере, который стоит от 5,2 млн рублей. Autonews протестировал автомобиль нового модельного года и увидел: роскошная отделка не избавила HS7 от практических недочетов.
Второе поколение получило другую техническую схему. Вместо продольного расположения двигателя, V6 и пневмоподвески здесь масштабируемая платформа с поперечным четырехцилиндровым турбомотором 2,0 л. Ее унифицировали с младшими HS3 и HS5. Полный привод подключает электрогидравлическая муфта BorgWarner, Haldex 6-го поколения. До 40 км/ч она может жестко замыкаться.
Тяжелый кроссовер с задержкой на разгоне
Российская версия оснащена мягкой гибридной системой MHEV. Бензиновый мотор развивает 245 л.с. и работает с восьмиступенчатым автоматом Aisin 8G45. Стартер-генератор на 48 В связан с батареей емкостью 2,2 кВт·ч в багажнике: система помогает при разгоне и дольше глушит двигатель на остановках при включенном старт/стоп.
Но снаряженная масса достигает 2165 кг, а паспортный разгон до 100 км/ч занимает 8,8 секунды. При ускорении сначала ощущается пауза, затем в работу вступают 380 Н·м. В экономичном и комфортном режимах автомат переключается вниз неторопливо. Подрулевых лепестков нет, поэтому вручную выбирать передачи приходится селектором.
В спортивном режиме реакции становятся острее, а коробка дольше удерживает низшие передачи. Это помогает при обгоне, но расход при активной езде приближается к 14 л на 100 км. Заявленный смешанный показатель составляет 8,2 л на 100 км.
В Китае для HS7 выпускают подключаемые гибриды с передним либо полным приводом. Среди них есть версия мощностью 324 л.с. с батареей 20,1 кВт·ч и электрическим запасом хода около 100 км; разгон до 100 км/ч занимает 6,8 секунды. В России такая модификация не предлагается. Китайская линейка включает пяти-, шести- и семиместные варианты; в шестиместном салоне на втором ряду установлены раздельные кресла. Для отдельной полноприводной версии HS7 PHEV заявлены два электромотора суммарной мощностью 358 кВт, аккумулятор 20,1 кВт·ч и запас хода на электротяге до 110 км по циклу CLTC. В переднеприводном исполнении указывается 2,0-литровый турбомотор мощностью 163 л.с. и одноступенчатая трансмиссия DHT. Ранее выходил материал об Avatr, другой китайской гибридной модели.
Салон премиальный, а ход не без оговорок
Передняя подвеска выполнена на стойках МакФерсон, сзади установлена многорычажная схема. Рычаги и кулаки сделаны из алюминия, а топовой версии положены адаптивные амортизаторы Magneti Marelli. На прямой HS7 держится уверенно, но масса и габариты не располагают к резким маневрам. В режиме «Спорт» амортизаторы передают на кузов мелкие неровности. Настройка «Комфорт» смягчает ход, хотя кузов начинает сильнее раскачиваться. На крупных выбоинах и острых стыках заметны удары от 20-дюймовых колес с шинами 235/55.
Шумоизоляция зависит от комплектации: многослойные стекла установлены и в задних дверях, но только у топ-версии. На грунтовой дороге в салоне слышны камни и песок в колесных арках. При активном разгоне двигатель отчетливо напоминает о высоких оборотах.
Клиренс составляет 200 мм, однако длинная колесная база и заметные свесы требуют осторожности на пересеченной местности. Снизу моторный отсек прикрыт пластиковым фартуком. Внедорожный режим поддерживает преднатяг муфты до 45 км/ч, электроника имитирует межколесные блокировки, а автомат имеет ручной режим. Однако фаркоп не предусмотрен: руководство запрещает буксировку прицепа и установку буксировочных устройств.
В салоне ставка сделана на материалы и простор. Кожа Nappa от Bader отделывает сиденья и руль; компания поставляет изделия для Audi, Bentley, Mercedes-Benz и Rolls-Royce. Панель украшена натуральным шпоном эвкалипта, потолок и стойки обтянуты микрофиброй Dinamica. Здесь также есть акустика Dynaudio, трехзонный климат-контроль с фильтром PM 2.5 и ароматизатор со сменными картриджами.
Водительское кресло и рулевая колонка имеют электрорегулировки, включая коленную опору. На втором ряду просторный диван с продольной регулировкой и изменением наклона спинки; передние кресла снабжены откидными столиками. Третий ряд тесен для взрослых, а при поездке семерых багажное пространство сокращается. Его объем заявлен в пределах 210-3117 л.
Список спорного оснащения для машины этого класса внушительный: нет подогрева лобового стекла, вентиляции задних сидений и массажа передних. Электрорегулировок заднего ряда также не предусмотрено. Функция Easy Entry для прохода на третий ряд действует только справа. После обновления мультимедиа получила штатные CarPlay и Android Auto. Китайская версия HS7 PHEV оснащается вертикальным центральным экраном диагональю 12,6 дюйма, круговым обзором и ассистентами вождения уровня L2.
Габариты HS7 составляют 4995 мм в длину и 1960 мм в ширину. Высота - 1760 мм, колесная база - 2920 мм. Подобные же размеры указаны для китайского HS7 PHEV; в этой версии при сложенных креслах второго и третьего рядов объем багажного места достигает 1847 л. Максимальная скорость указана на уровне 210 км/ч; бак вмещает 69 л, рекомендовано топливо АИ-95 и выше. Цена начинается от 5,2 млн рублей: дилер Hongqi Unicum указывает эту сумму за HS7 в комплектации Deluxe. В технических характеристиках тестового автомобиля указана цена 5 590 000 рублей, а стоимость топовой версии приближается к 5,6 млн.
Похожие материалы Хончи
-
13.10.2025, 12:46
Премиальный кроссовер Hongqi HS7 в России: роскошь с оговорками и странная экономия
В России появился новый флагман. Это большой китайский кроссовер. Он выглядит очень дорого и солидно. Но у него есть свои секреты. Мы изучили все его особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
11.09.2025, 10:10
Китайский премиум-гигант Hongqi HS7 2025 готовится к выходу на рынок России
В России скоро появится новый флагман. Это большой китайский кроссовер. Он претендует на премиальный сегмент. Журналисты изучили новинку до старта продаж. Рассказываем о первых впечатлениях. Что скрывается за яркой внешностью?Читать далее
-
08.09.2025, 08:17
Первый взгляд на флагманский кроссовер Hongqi HS7: роскошь в необычных декорациях
Необычная презентация нового автомобиля. Флагманский кроссовер показали вблизи на белой циклораме. Журналисты изучили все его детали. Что скрывает этот премиум-гигант?Читать далее
-
28.08.2025, 11:20
Hongqi HS7 выходит на российский рынок: цены, комплектации и особенности премиального внедорожника
На российском рынке стартовали продажи премиального внедорожника HONGQI HS7. Модель доступна в двух комплектациях, отличается высоким уровнем оснащения, современными системами безопасности и просторным салоном. Подробности о ценах, вариантах отделки и технических особенностях — в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2025, 18:10
Кроссовер Hongqi HS7 и минивэн HQ9 готовы к старту продаж
Компания Hongqi сертифицировала в России еще две модели: кроссовер HS7 второго поколения и минивэн HQ9. В открытой базе данных Росстандарта появились два Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), дающие разрешение продавать автомобили в нашей стране. Журналисты выяснили сроки запуска.Читать далее
-
10.12.2024, 22:35
Hongqi привезет в Россию в 2025 году три новинки. Известны сроки
Китайский бренд Hongqi планирует предложить в следующем году российским клиентам три новых модели: лифтбек Hongqi H6, полноразмерный кроссовер Hongqi HS7 второго поколения и роскошный седан Hongqi L1. Пресс-служба компании поделилась техническими подробностями и сроками начала продаж.Читать далее
-
18.03.2024, 18:01
Петербургский Метрострой готов отдать за 8 китайских автомобилей почти 90 млн рублей
На сайте госзакупок появилась информация от АО «Метрострой Северной Столицы». Компания, занимающаяся строительством петербургского метрополитена, хочет взять в лизинг премиальные автомобили Hongqi. Машины задействуют на строительстве Красносельско-Калининской линии.Читать далее
-
10.11.2026, 18:43
Сравнение Lada Vesta и Haval Jolion: расчет совокупной стоимости владения
Топовая Лада Vesta стоит примерно на 300 тысяч рублей дешевле Haval Jolion, но разница сокращается, если учесть оснащение и расходы на обслуживание со страховкой. По расчетам владельца за три года преимущество седана составило около 150 тысяч рублей.Читать далее
-
10.11.2026, 17:41
Наследники Land Rover и 800-сильные монстры: какие крутые гибриды из Китая уже рвутся на российский рынок
Китайские марки показали угловатые кроссоверы и внедорожники: среди них гибридный Freelander 8 и концепт Omoda X. Часть брендов уже работает в России, поставки отдельных моделей пока лишь рассматриваются. Важны характеристики и подтвержденный статус выхода.Читать далее
-
10.11.2026, 13:14
Правый руль, оппозитник, таможня: стоит ли везти Subaru из Японии
Японский рынок манит прозрачной историей обслуживания, честными пробегами и богатыми JDM-комплектациями, а актуальный модельный ряд Subaru — от компактного Crosstrek и массового Forester до практичного Levorg, спортивных WRX и BRZ и электрического Solterra — закрывает почти все сегменты.Читать далее
-
10.11.2026, 13:06
До 575 сил и зарядка за 12 минут: сколько стоят в России мощные кроссоверы Xpeng
Российский рынок пополнился электрическими новинками. В салоне доступны цифровые функции без смартфона. Производитель также обозначил условия гарантии. Подробности комплектаций и стоимости - в материале.Читать далее
Похожие материалы Хончи
-
13.10.2025, 12:46
Премиальный кроссовер Hongqi HS7 в России: роскошь с оговорками и странная экономия
В России появился новый флагман. Это большой китайский кроссовер. Он выглядит очень дорого и солидно. Но у него есть свои секреты. Мы изучили все его особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
11.09.2025, 10:10
Китайский премиум-гигант Hongqi HS7 2025 готовится к выходу на рынок России
В России скоро появится новый флагман. Это большой китайский кроссовер. Он претендует на премиальный сегмент. Журналисты изучили новинку до старта продаж. Рассказываем о первых впечатлениях. Что скрывается за яркой внешностью?Читать далее
-
08.09.2025, 08:17
Первый взгляд на флагманский кроссовер Hongqi HS7: роскошь в необычных декорациях
Необычная презентация нового автомобиля. Флагманский кроссовер показали вблизи на белой циклораме. Журналисты изучили все его детали. Что скрывает этот премиум-гигант?Читать далее
-
28.08.2025, 11:20
Hongqi HS7 выходит на российский рынок: цены, комплектации и особенности премиального внедорожника
На российском рынке стартовали продажи премиального внедорожника HONGQI HS7. Модель доступна в двух комплектациях, отличается высоким уровнем оснащения, современными системами безопасности и просторным салоном. Подробности о ценах, вариантах отделки и технических особенностях — в нашем материале.Читать далее
-
04.02.2025, 18:10
Кроссовер Hongqi HS7 и минивэн HQ9 готовы к старту продаж
Компания Hongqi сертифицировала в России еще две модели: кроссовер HS7 второго поколения и минивэн HQ9. В открытой базе данных Росстандарта появились два Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), дающие разрешение продавать автомобили в нашей стране. Журналисты выяснили сроки запуска.Читать далее
-
10.12.2024, 22:35
Hongqi привезет в Россию в 2025 году три новинки. Известны сроки
Китайский бренд Hongqi планирует предложить в следующем году российским клиентам три новых модели: лифтбек Hongqi H6, полноразмерный кроссовер Hongqi HS7 второго поколения и роскошный седан Hongqi L1. Пресс-служба компании поделилась техническими подробностями и сроками начала продаж.Читать далее
-
18.03.2024, 18:01
Петербургский Метрострой готов отдать за 8 китайских автомобилей почти 90 млн рублей
На сайте госзакупок появилась информация от АО «Метрострой Северной Столицы». Компания, занимающаяся строительством петербургского метрополитена, хочет взять в лизинг премиальные автомобили Hongqi. Машины задействуют на строительстве Красносельско-Калининской линии.Читать далее
-
10.11.2026, 18:43
Сравнение Lada Vesta и Haval Jolion: расчет совокупной стоимости владения
Топовая Лада Vesta стоит примерно на 300 тысяч рублей дешевле Haval Jolion, но разница сокращается, если учесть оснащение и расходы на обслуживание со страховкой. По расчетам владельца за три года преимущество седана составило около 150 тысяч рублей.Читать далее
-
10.11.2026, 17:41
Наследники Land Rover и 800-сильные монстры: какие крутые гибриды из Китая уже рвутся на российский рынок
Китайские марки показали угловатые кроссоверы и внедорожники: среди них гибридный Freelander 8 и концепт Omoda X. Часть брендов уже работает в России, поставки отдельных моделей пока лишь рассматриваются. Важны характеристики и подтвержденный статус выхода.Читать далее
-
10.11.2026, 13:14
Правый руль, оппозитник, таможня: стоит ли везти Subaru из Японии
Японский рынок манит прозрачной историей обслуживания, честными пробегами и богатыми JDM-комплектациями, а актуальный модельный ряд Subaru — от компактного Crosstrek и массового Forester до практичного Levorg, спортивных WRX и BRZ и электрического Solterra — закрывает почти все сегменты.Читать далее
-
10.11.2026, 13:06
До 575 сил и зарядка за 12 минут: сколько стоят в России мощные кроссоверы Xpeng
Российский рынок пополнился электрическими новинками. В салоне доступны цифровые функции без смартфона. Производитель также обозначил условия гарантии. Подробности комплектаций и стоимости - в материале.Читать далее