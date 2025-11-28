Китайский бренд удивляет Москву: что скрывает зимний союз HONGQI и ГУМа?

28 ноября 2025, 08:34
HONGQI и ГУМ-каток: новый спортивный лифтбек H6 появится на Красной площади
HONGQI готовит сюрприз для гостей ГУМ-катка. Новый лифтбек H6 появится в самом центре Москвы. Почему бренд выбрал именно это место? Рассказываем первые подробности необычного партнерства.
Китайский автопроизводитель HONGQI решил удивить москвичей и гостей столицы необычным партнерством. В грядущем зимнем сезоне бренд станет официальным участником юбилейного, двадцатого по счету, сезона ГУМ-катка на Красной площади. Как сообщает abiznews, с 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года посетители смогут не только насладиться атмосферой зимнего праздника, но и увидеть вживую новый спортивный лифтбек HONGQI H6.
Автомобиль разместят прямо на центральной аллее исторического здания ГУМа. Такое соседство с главной зимней достопримечательностью Москвы, по мнению организаторов, придаст мероприятию особый статус. ГУМ-каток давно стал символом столичной зимы, а теперь к нему добавится и автомобильная изюминка.
Сочетание традиций и современных технологий — именно это подчеркивает сотрудничество HONGQI с ГУМ-катком. Китайский бренд, основанный еще в 1958 году, давно ассоциируется с национальной гордостью и уважением к своим истокам. Теперь он стремится закрепиться и в России, делая ставку на узнаваемость и престиж.
По информации abiznews, представители HONGQI уверены: их автомобили способны стать надежными спутниками в любых погодных условиях. Партнерство с ГУМ-катком — не просто маркетинговый ход, а попытка показать, что современные машины могут органично вписываться в активную городскую жизнь, даже зимой.
Гости катка смогут не только покататься на коньках, но и познакомиться с новинкой HONGQI H6. Экспозиция будет доступна для всех желающих: официальное открытие сезона и презентация автомобиля состоятся 1 декабря. Организаторы обещают, что атмосфера праздника будет особенной, а сам автомобиль — настоящим украшением центральной аллеи ГУМа.
Стоит напомнить, что для HONGQI это не первый опыт участия в крупных мероприятиях. Ранее бренд выступал официальным транспортным партнером саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, где обеспечивал комфорт и безопасность для высокопоставленных гостей. Теперь же компания делает ставку на массовую аудиторию и стремится стать ближе к российским автолюбителям.
Партнерство с ГУМ-катком — это не только способ заявить о себе, но и возможность продемонстрировать, как современные автомобили могут стать частью городской культуры. HONGQI приглашает всех желающих разделить радость зимних развлечений и оценить новый лифтбек H6 в самом сердце Москвы.
