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3 октября 2019, 00:58

Hongqi подготовила новый лимузин для китайского лидера

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На военном параде в честь 70-летия образования Китайской народной республики глава государства Си Цзиньпин появился на новом лимузине Hongqi. Следуя последним тенденциям, автомобиль сменил рамную конструкцию на несущий кузов, хотя и бронированный.
Hongqi подготовила новый лимузин для китайского лидера

 

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Название компании Hongqi (читается как «Хунцы») в переводе означает «Красное знамя». Первоначально она выпускала автомобили только для высших чинов Китайской республики. В последнее время некоторые модели появились и в свободной продаже. Но по традиции в последние 60 лет глава КНР ездит исключительно на автомобилях Hongqi.
 
Лимузин четвертого поколения выпустили в 2009 году по случаю очередной круглой годовщины образования государства. Интересно, что кабриолеты Hongqi Китай дарил и некоторым дружественным странам. Например, в 2015 году пара автомобилей прибыла в Минск, где с тех пор Парад Победы принимают именно на кабриолетах Hongqi L5. Но сам китайский лидер появляется на площади Тяньаньмэнь на версии Hongqi, удлиненной до 6,4 метра. 

1 октября на главной площади Пекина прошел масштабный парад по случаю 70-летия КНР, на котором дебютировал новый лимузин Hongqi. Официальной информации о нем практически нет. Предполагается, что автомобиль получил несущую конструкцию кузова. Предшественник был построен на раме японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Бронированный кузов имеет традиционный для китайских парадных автомобилей люк в крыше. Пороги стали ниже. Высота салона увеличилась, а площадь остекления стала больше. В отличие от кормы, передняя часть почти не изменилась. Модель пока не имеет названия. Под капотом мог сохранится прежний 6-литровый бензиновый V12 собственной разработки китайской компании. Мощность агрегата превышает 400 лошадиных сил.

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Hongqi подготовила новый лимузин для китайского лидера
{{material_127510}}Название компании Hongqi (читается как «Хунцы») в переводе означает «Красное знамя». Первоначально она выпускала автомобили только для высших чинов Китайской республики. В последнее время некоторые модели появились и в свободной продаже. Но по традиции в последние 60 лет глава КНР ездит исключительно на автомобилях Hongqi. Лимузин четвертого поколения выпустили в 2009 году по случаю очередной круглой годовщины образования государства. Интересно, что кабриолеты Hongqi Китай дарил и некоторым дружественным странам. Например, в 2015 году пара автомобилей прибыла в Минск, где с тех пор Парад Победы принимают именно на кабриолетах Hongqi L5. Но сам китайский лидер появляется на площади Тяньаньмэнь на версии Hongqi, удлиненной до 6,4 метра. 1 октября на главной площади Пекина прошел масштабный парад по случаю 70-летия КНР, на котором дебютировал новый лимузин Hongqi. Официальной информации о нем практически нет. Предполагается, что автомобиль получил несущую конструкцию кузова. Предшественник был построен на раме японского внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Бронированный кузов имеет традиционный для китайских парадных автомобилей люк в крыше. Пороги стали ниже. Высота салона увеличилась, а площадь остекления стала больше. В отличие от кормы, передняя часть почти не изменилась. Модель пока не имеет названия. Под капотом мог сохранится прежний 6-литровый бензиновый V12 собственной разработки китайской компании. Мощность агрегата превышает 400 лошадиных сил.
2019-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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