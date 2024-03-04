Hongqi показала новый 5-метровый седан со стеклянной крышей. Он может появиться в России

Ранее мы писали Китайский Aurus прописался в Беларуси Белорусский автозавод «Юнисон» осваивает производство автомобилей китайской марки Hongqi, которую можно считать ... Читать далее

Впервые о новой модели Hongqi с индексом EH7 стало известно в 2022 году. В апреле 2023-го модель в статусе концепта представили на Шанхайском автосалоне. Сейчас компания поделилась первыми официальными изображениями серийного седана. Известно, что габаритная длина Hongqi EH7 составляет 4 980 мм, ширина – 1 915 мм, высота – 1 490 мм. Расстояние между осями – 3 000 мм. Покупателям предложат две версии: заднеприводную мощностью 344 л.с. и полноприводную суммарной отдачей свыше 600 л.с.

Hongqi EH7 построен на новой платформе FME, оснащен электромоторами производства материнского концерна FAW и тяговой батареей CATL, которой в зависимости от версии хватает на 600 и 800 километров без подзарядки. Автомобили марки Hongqi официально поставляют на российский рынок, поэтому со временем новый Hongqi EH7 может добраться и до нашей страны, пишет журнал auto.ru. А в ближайшее время у нас должны стартовать продажи младшего кроссовера Hongqi HS3 с традиционным бензиновым ДВС.

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