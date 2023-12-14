Hongqi рассказала о планах в России

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На первом этапе премиальный китайский бренд Hongqi (Хончи) открыл дилерские центры в столичных регионах и наиболее развитых центрах страны: Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также в Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи. Недавно дилерская сеть увеличилась до 15 автосалонов, открыли новые центры в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. До конца года сеть расширится до 20 автосалонов, а в ближайшей перспективе – до 30. Бренд планирует обозначить свое присутствие во всех российских городах-миллионниках.

Бренд Hongqi вышел на российский рынок в 2023 году и с самого начала взвешенно подходит к процессу формирования дилерской сети. Предпочтение отдают надежным партнерам, имеющим многолетний опыт в продажах автомобилей премиального сегмента.

Фото: Hongqi

Сейчас на российском рынке официально представлены шесть моделей Hongqi: флагманский представительский седан Н9, премиальный полноразмерный электрический кроссовер Е-HS9, минивэн бизнес-класса HQ9, премиальный полноразмерный кроссовер HS7, бизнес-седан Н5 и среднеразмерный кроссовер HS5.

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