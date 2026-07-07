Почему эксперты считают, что новая батарея Hongqi Tiangong изменит подход к дальним поездкам

7 июля 2026, 15:56
Hongqi Tiangong 08 670 Max: электрокроссовер с рекордным запасом хода выходит на рынок
Hongqi Tiangong 08 670 Max: электрокроссовер с рекордным запасом хода выходит на рынок
В Китае стартовали предзаказы на Hongqi Tiangong 08 670 Max - электрокроссовер, который уже успел удивить специалистов своим запасом хода и инновационными технологиями. Модель отмечена престижной наградой, а ее характеристики могут повлиять на рынок электромобилей. Что скрывается за громким дебютом и почему это важно для российских автолюбителей - разбираемся в деталях.
Для российских автомобилистов новость о запуске предзаказов на Hongqi Tiangong 08 670 Max в Китае может стать сигналом к переменам на рынке электрокаров. Модель выделяется не только техническими характеристиками, но и тем, как она может изменить представление о дальних поездках на электротяге. В условиях, когда многие автолюбители скептически относятся к электромобилям из-за ограниченного запаса хода, появление кроссовера с реальными 730 км на одной зарядке выглядит как вызов привычным стандартам.
Ключевая особенность Tiangong 08 670 Max - аккумулятор емкостью 111 кВт·ч, который обеспечивает рекордную автономность по циклу CLTC. За это достижение модель удостоилась звания «Звезда с самым большим запасом хода» на церемонии «Smart Choice for Mobility». Быстрая зарядка позволяет за 10 минут получить дополнительные 200 км, что особенно актуально для тех, кто часто бывает в разъездах и не готов тратить время на долгие остановки.
Безопасность батареи также не осталась без внимания: блок соответствует стандарту IP68 и прошел серию жестких испытаний, включая прокол, сжатие, короткое замыкание и даже погружение в воду. Это создает дополнительное доверие к технологии, учитывая опасения по поводу надежности электромобилей в сложных климатических условиях.
В моторной линейке представлены два варианта: заднеприводная версия мощностью 253 кВт (344 л.с.), разгоняющаяся до 100 км/ч за 6,3 секунды, и полноприводная модификация на 455 кВт (619 л.с.), которой требуется всего 4,2 секунды для достижения «сотни». Внутри салона - двухслойная шумоизоляция стекол, кожаные сиденья Nappa и вместительный багажник. Система помощи водителю уровня L2+ поддерживает дистанцию и удерживает автомобиль в полосе, что, по заверениям разработчиков, снижает усталость в длительных поездках.
Интересно, что на российском рынке модель пока не представлена, однако бренд Hongqi уже анонсировал появление других новинок, включая обновленный седан H5 и рестайлинговые версии кроссоверов HS3 и HS5. Кроме того, ожидается дебют совершенно новой модели - подключаемого гибридного кроссовера HS6 PHEV. В этом контексте стоит вспомнить, как недавно в Китае стартовало производство второго поколения Hongqi H7, что также вызвало интерес у экспертов и дилеров - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Hongqi H7 нового поколения.
Для справки: Hongqi - один из старейших китайских автопроизводителей, который в последние годы активно расширяет линейку электромобилей и гибридов. В Китае бренд ассоциируется с премиальным сегментом, а его модели часто становятся участниками государственных мероприятий. Появление Tiangong 08 670 Max с таким запасом хода может стать ориентиром для других производителей, а также повлиять на ожидания покупателей в России, где интерес к электромобилям постепенно растет, несмотря на инфраструктурные ограничения. Если тенденция сохранится, подобные технологии могут стать стандартом и для отечественного рынка.
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