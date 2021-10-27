Хорошая новость: машиноместа в паркингах станут больше
Фото: И. Братуха
Еще 5 лет назад чиновники Минэкономразвития РФ установили, что размеры машиноместа не могут быть меньше 5,3 метра в длину и 2,5 метра в ширину. И по сей день эти параметры остаются незыблемыми. «Однако теперь отменяется ранее установленный лимит по максимально допустимым размерам машиномест - 6,2х3,6 метра», — заявил Алексей Костин.
Чиновник отсылает к Федеральному закону от 30 апреля 2021 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который исключает требования о максимальном размере машиномест. Костин также напоминает, что инициированные Росреестром РФ поправки в законодательство вступают в силу с 28 октября 2021 года.
По его словам, необходимость изменения законодательства объясняется большим количеством обращений строительных организаций, а также разнообразием транспортных средств, в отношении которых не установлены какие-либо размеры и габариты (это может быть, в частности, сельскохозяйственная техника). По словам чиновника, нововведение призвано облегчить жизнь и инвалидам-колясочникам, автомобилям которых необходим определенный зазор для безопасной высадки седоков.
Помимо этого, отметил чиновник, правообладатели смогут оформить документы на машиноместо, даже если габариты транспортного средства не определены.
Здесь, кстати, необходимо отличать машиноместо от парковки. Машиноместо - часть здания, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или иной конструкцией, а парковка представляет собой специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью дороги или примыкающее к проезжей части либо тротуару.
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