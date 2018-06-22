Хорошим дорогам возле небоскреба-«кукурузы» - быть!
Согласно подписанному документу, срок завершения работ – октябрь 2020 года, при этом рабочая документация должна быть подготовлена подрядчиком не позднее июля следующего года.
Предполагается возведение участка дороги с круговым движением. Также будут построены 2 новые магистральные улицы районного значения. Протяженность первой составит 758 метров - она пройдет южнее Приморского шоссе от дороги с кольцевым движением до 6-го Проезда (Бобыльская улица). Новая улица по проекту будет соединена отдельными проездами с Приморским шоссе и съездом с магистрали М-32 на Приморское шоссе.
Вторая 213-метровая улица появится южнее возводимого кольца и окажется тупиковой. Проектом предполагается обустройство велосипедной дорожки и тротуаров. Помимо работ по строительству дорог подрядчик должен будет переложить электросети, устроить дождевую канализацию и провести благоустройство прилегающей территории.
На данный момент времени генподрядчик занят разработкой схемы производства работ, а попутно занимается подготовкой рабочей документации.
Как таковые строительные работы на объекте начнутся ближе к осени текущего года. В плане работ на 2018-й – устройство буронабивных свай и подпорной стенки, подготовка дорожного основания и вынос инженерных сетей.
По информации пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ограничения движения транспортных средств на Приморском шоссе планируется вводить только на заключительном этапе строительства - во время подключения объекта к действующей улично-дорожной сети СПб.
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