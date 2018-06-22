22 июня 2018, 12:33

Хорошим дорогам возле небоскреба-«кукурузы» - быть!

1,217 млрд рублей – такова стоимость заключенного в Санкт-Петербурге контракта на проведение этапа работ по реконструкции Приморского шоссе. Если говорить более точно и предметно, сотрудникам ЗАО «АБЗ-Дорстрой» предстоит построить окаймляющие деловой квартал «Лахта-центр» улицы и примыкания к существующему Приморскому шоссе.
^

Согласно подписанному документу, срок завершения работ – октябрь 2020 года, при этом рабочая документация должна быть подготовлена подрядчиком не позднее июля следующего года.

Ранее мы писали
Согласно информации, опубликованной на городском сайте госзакупок, Смольный ищет подрядчика на обеспечение ...
Читать далее
История затевается с одной-единственной целью – обеспечить транспортную доступность нового делового квартала с небоскребом в центре внимания. Если не произойдет ничего непредвиденного, то к концу 2020-го в этой точке Приморского района СПб будет построено несколько новых участков дорог и примыканий к существующей улично-дорожной сети.

Предполагается возведение участка дороги с круговым движением. Также будут построены 2 новые магистральные улицы районного значения. Протяженность первой составит 758 метров - она пройдет южнее Приморского шоссе от дороги с кольцевым движением до 6-го Проезда (Бобыльская улица). Новая улица по проекту будет соединена отдельными проездами с Приморским шоссе и съездом с магистрали М-32 на Приморское шоссе.

Вторая 213-метровая улица появится южнее возводимого кольца и окажется тупиковой. Проектом предполагается обустройство велосипедной дорожки и тротуаров. Помимо работ по строительству дорог подрядчик должен будет переложить электросети, устроить дождевую канализацию и провести благоустройство прилегающей территории.

На данный момент времени генподрядчик занят разработкой схемы производства работ, а попутно  занимается подготовкой рабочей документации.
Как таковые строительные работы на объекте начнутся ближе к осени текущего года. В плане работ на 2018-й – устройство буронабивных свай и подпорной стенки, подготовка дорожного основания и вынос инженерных сетей.

По информации пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ограничения движения транспортных средств на Приморском шоссе планируется вводить только на заключительном этапе строительства - во время подключения объекта к действующей улично-дорожной сети СПб.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
«Глас народа»: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром в кустах ты прячешься с радаром»
"посчастливилось" проехать проездом через Ульяновск (возможно область) короче на море ехали.так камеры (треноги эти) были установлены аж на огорождении полос движения.т.е сверху накинули и снимают нарушения.а не подалеку БДИТЕЛИ на машинках.Кошмаррр.о каком госте речь.
Наталья
АВТОМАСТЕР Hyundai | отзывы
Хочу выразить благодарность менеджеру по продажам Черняеву Роману, это очень ответственный, добродушный, профессионал своего дела.Мы покупали в салоне Хендай Грета, Роман всё показал, от души рассказал, многое посоветовал, за что ему огромное Спасибо! А в дальнейшем салон "Автомастер" пригласил нас с ...
Майорова Елена
Сервис Volkswagen
Поделитесь опытом, в каких авто сервисах СПб проходите ТО, делайте ремонт, где цены подешевле, качественно выполнят все работы?
lenechka.popov.
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Дёшево и практично: ТОП-5 «бэушных» хэтчей
Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 79 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 25 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Хорошим дорогам возле небоскреба-«кукурузы» - быть!
Согласно подписанному документу, срок завершения работ – октябрь 2020 года, при этом рабочая документация должна быть подготовлена подрядчиком не позднее июля следующего года. {{material_122668}} История затевается с одной-единственной целью – обеспечить транспортную доступность нового делового квартала с небоскребом в центре внимания. Если не произойдет ничего непредвиденного, то к концу 2020-го в этой точке Приморского района СПб будет построено несколько новых участков дорог и примыканий к существующей улично-дорожной сети. Предполагается возведение участка дороги с круговым движением. Также будут построены 2 новые магистральные улицы районного значения. Протяженность первой составит 758 метров - она пройдет южнее Приморского шоссе от дороги с кольцевым движением до 6-го Проезда (Бобыльская улица). Новая улица по проекту будет соединена отдельными проездами с Приморским шоссе и съездом с магистрали М-32 на Приморское шоссе. Вторая 213-метровая улица появится южнее возводимого кольца и окажется тупиковой. Проектом предполагается обустройство велосипедной дорожки и тротуаров. Помимо работ по строительству дорог подрядчик должен будет переложить электросети, устроить дождевую канализацию и провести благоустройство прилегающей территории. На данный момент времени генподрядчик занят разработкой схемы производства работ, а попутно  занимается подготовкой рабочей документации. Как таковые строительные работы на объекте начнутся ближе к осени текущего года. В плане работ на 2018-й – устройство буронабивных свай и подпорной стенки, подготовка дорожного основания и вынос инженерных сетей. По информации пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ограничения движения транспортных средств на Приморском шоссе планируется вводить только на заключительном этапе строительства - во время подключения объекта к действующей улично-дорожной сети СПб.
2018-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Самара Волгоград Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG