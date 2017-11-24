Хорошо было бы поехать в Ивангород по национальному паспорту
Губернатор поведал, что сегодня ведется комплексная реставрация Выборга, созданы условия для захода судов в Старую Ладогу, планируется обустройство автобусных стоянок с объектами придорожной инфраструктуры.
Для проекта «Серебряное ожерелье России» разработано 10 маршрутов, которые рассказывают о различных периодах в истории 47-го региона и позволяют познакомиться с памятниками деревянного зодчества и петровской эпохи, крепостями и храмами, подвигом защитников Ленинграда и городами Воинской славы.
Важный вопрос в данной сфере - возможность посещения Ивангорода российскими туристами, не имеющими заграничного паспорта и действующей визы. По словам г-на Дрозденко, в случае упрощения приграничного режима тысячи россиян смогут увидеть ход реставрации объектов Ивангородской крепости, посетить музей Ивана Билибина и совершить прогулку по набережной на реке Нарова. Тем самым у региона появятся дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса — основы туристской отрасли.
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