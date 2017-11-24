24 ноября 2017, 17:01

Хорошо было бы поехать в Ивангород по национальному паспорту

Красотами и достопримечательностями Ленинградской области в текущем году насладились 3,5 млн туристов. И это – благодаря реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие туристской и транспортной инфраструктуры региона.
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В сознании человека, хоть немного увлекающегося отечественной историей, Ивангород прочно ассоциируется с ...
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Так, во всяком случае, заявил губернатор области Александр Дрозденко. «Наша задача, - сказал он, - привлекать туристов разных возрастов и интересов, делая их поездку в к нам в гости максимально комфортной».

Губернатор поведал, что сегодня ведется комплексная реставрация Выборга, созданы условия для захода судов в Старую Ладогу, планируется обустройство автобусных стоянок с объектами придорожной инфраструктуры.

Для проекта «Серебряное ожерелье России» разработано 10 маршрутов, которые рассказывают о различных периодах в истории 47-го региона и позволяют познакомиться с памятниками деревянного зодчества и петровской эпохи, крепостями и храмами, подвигом защитников Ленинграда и городами Воинской славы.

Важный вопрос в данной сфере - возможность посещения Ивангорода российскими туристами, не имеющими заграничного паспорта и действующей визы. По словам г-на Дрозденко, в случае упрощения приграничного режима тысячи россиян смогут увидеть ход реставрации объектов Ивангородской крепости, посетить музей Ивана Билибина и совершить прогулку по набережной на реке Нарова. Тем самым у региона появятся дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса — основы туристской отрасли.

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Хорошо было бы поехать в Ивангород по национальному паспорту
{{material_97683}} Так, во всяком случае, заявил губернатор области Александр Дрозденко. «Наша задача, - сказал он, - привлекать туристов разных возрастов и интересов, делая их поездку в к нам в гости максимально комфортной».Губернатор поведал, что сегодня ведется комплексная реставрация Выборга, созданы условия для захода судов в Старую Ладогу, планируется обустройство автобусных стоянок с объектами придорожной инфраструктуры. Для проекта «Серебряное ожерелье России» разработано 10 маршрутов, которые рассказывают о различных периодах в истории 47-го региона и позволяют познакомиться с памятниками деревянного зодчества и петровской эпохи, крепостями и храмами, подвигом защитников Ленинграда и городами Воинской славы.Важный вопрос в данной сфере - возможность посещения Ивангорода российскими туристами, не имеющими заграничного паспорта и действующей визы. По словам г-на Дрозденко, в случае упрощения приграничного режима тысячи россиян смогут увидеть ход реставрации объектов Ивангородской крепости, посетить музей Ивана Билибина и совершить прогулку по набережной на реке Нарова. Тем самым у региона появятся дополнительные возможности для развития малого и среднего бизнеса — основы туристской отрасли.
2017-11-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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