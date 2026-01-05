Сможет ли этот электробайк заменить мотоцикл – или это просто хайп?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

5 января 2026, 10:44

Hov Gtrs Ultra: электровелосипед с мотором 1,5 кВт и запасом хода 240 км

Hov Gtrs Ultra: электровелосипед с мотором 1,5 кВт и запасом хода 240 км

Сможет ли этот электробайк заменить мотоцикл – или это просто хайп?

Hov Gtrs Ultra: электровелосипед с мотором 1,5 кВт и запасом хода 240 км

Hov Gtrs Ultra удивляет сочетанием мощности и дальности. Велосипед оснащен двойными аккумуляторами и гидравлическими тормозами. Пять режимов помощи и полный подвес делают поездки комфортными. Максимальная нагрузка - почти 300 кг. Цена вызывает вопросы.

Hov Gtrs Ultra удивляет сочетанием мощности и дальности. Велосипед оснащен двойными аккумуляторами и гидравлическими тормозами. Пять режимов помощи и полный подвес делают поездки комфортными. Максимальная нагрузка - почти 300 кг. Цена вызывает вопросы.

Hov Gtrs Ultra - не просто электровелосипед, а настоящий монстр среди городских и внедорожных байков. Его электромотор способен выдать до 1,5 кВт пиковой мощности, а номинальная составляет 0,75 кВт. Крутящий момент в 90 Н*м позволяет уверенно штурмовать подъемы с уклоном до 30 градусов, что для велосипеда - почти фантастика. При этом максимальная скорость превышает 50 км/ч, и это уже не просто прогулка по парку, а полноценная альтернатива легкому мотоциклу.

Пять режимов помощи дают возможность подобрать оптимальный стиль езды - от экономичного до спортивного. Для любителей полного контроля предусмотрен режим «дроссельной заслонки», когда мотор работает без участия педалей. Это удобно, если устал или просто хочется прокатиться с ветерком.

Двойная батарея - еще одна фишка Hov Gtrs Ultra. Суммарная емкость аккумуляторов составляет 4000 мА*ч при напряжении 48 В, что позволяет проехать до 241 км на одном заряде. Зарядка занимает 4-5 часов, и это вполне оптимально для такого запаса хода. Производитель явно делал ставку на дальние поездки и автономность.

Комфорт - отдельная тема. Полный подвес с гидравлической вилкой спереди и двумя пружинами сзади обеспечивает мягкость даже на разбитых дорогах. Широкие покрышки 20x4 дюйма добавляют устойчивости и позволяют не бояться ни песка, ни гравия. Гидравлические тормоза с 18-сантиметровыми роторами отвечают за безопасность, а светодиодная оптика - за видимость в любое время суток.

Впечатляет и грузоподъемность: конструкция выдерживает до 294 кг. Это значит, что можно не только кататься вдвоем, но и перевозить внушительный багаж. Вес самого велосипеда - 37 кг, что для такого класса техники вполне ожидаемо.

Трансмиссия Shimano на 7 скоростей расширяет возможности для поездок по пересеченной местности. Настройка подвески позволяет адаптировать байк под разные условия - от городских улиц до проселочных троп. Задняя система с двумя пружинами гасит удары и вибрации, а передняя вилка стабилизирует управление даже на высокой скорости.

Цена вопроса - 2098 долларов США (164 000 рублей). Для российского рынка это немало, но если учесть характеристики, конкурентов у Hov Gtrs Ultra практически нет. По информации hovsco, модель ориентирована на тех, кто ищет нечто большее, чем просто велосипед с мотором. Это уже почти электромотоцикл, но с возможностью крутить педали и не зависеть от прав.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какой компактный кроссовер стоит покупать на вторичке в 2026 году?
С 2026 года штраф за тонировку коснется всех автомобилей в России
Jetour T2 с классическим автоматом: испытания на сибирских дорогах и вне их
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Барнаул Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться