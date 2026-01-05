Сможет ли этот электробайк заменить мотоцикл – или это просто хайп?

Hov Gtrs Ultra: электровелосипед с мотором 1,5 кВт и запасом хода 240 км

Hov Gtrs Ultra удивляет сочетанием мощности и дальности. Велосипед оснащен двойными аккумуляторами и гидравлическими тормозами. Пять режимов помощи и полный подвес делают поездки комфортными. Максимальная нагрузка - почти 300 кг. Цена вызывает вопросы.

Hov Gtrs Ultra удивляет сочетанием мощности и дальности. Велосипед оснащен двойными аккумуляторами и гидравлическими тормозами. Пять режимов помощи и полный подвес делают поездки комфортными. Максимальная нагрузка - почти 300 кг. Цена вызывает вопросы.

Hov Gtrs Ultra - не просто электровелосипед, а настоящий монстр среди городских и внедорожных байков. Его электромотор способен выдать до 1,5 кВт пиковой мощности, а номинальная составляет 0,75 кВт. Крутящий момент в 90 Н*м позволяет уверенно штурмовать подъемы с уклоном до 30 градусов, что для велосипеда - почти фантастика. При этом максимальная скорость превышает 50 км/ч, и это уже не просто прогулка по парку, а полноценная альтернатива легкому мотоциклу.

Пять режимов помощи дают возможность подобрать оптимальный стиль езды - от экономичного до спортивного. Для любителей полного контроля предусмотрен режим «дроссельной заслонки», когда мотор работает без участия педалей. Это удобно, если устал или просто хочется прокатиться с ветерком.

Двойная батарея - еще одна фишка Hov Gtrs Ultra. Суммарная емкость аккумуляторов составляет 4000 мА*ч при напряжении 48 В, что позволяет проехать до 241 км на одном заряде. Зарядка занимает 4-5 часов, и это вполне оптимально для такого запаса хода. Производитель явно делал ставку на дальние поездки и автономность.

Комфорт - отдельная тема. Полный подвес с гидравлической вилкой спереди и двумя пружинами сзади обеспечивает мягкость даже на разбитых дорогах. Широкие покрышки 20x4 дюйма добавляют устойчивости и позволяют не бояться ни песка, ни гравия. Гидравлические тормоза с 18-сантиметровыми роторами отвечают за безопасность, а светодиодная оптика - за видимость в любое время суток.

Впечатляет и грузоподъемность: конструкция выдерживает до 294 кг. Это значит, что можно не только кататься вдвоем, но и перевозить внушительный багаж. Вес самого велосипеда - 37 кг, что для такого класса техники вполне ожидаемо.

Трансмиссия Shimano на 7 скоростей расширяет возможности для поездок по пересеченной местности. Настройка подвески позволяет адаптировать байк под разные условия - от городских улиц до проселочных троп. Задняя система с двумя пружинами гасит удары и вибрации, а передняя вилка стабилизирует управление даже на высокой скорости.

Цена вопроса - 2098 долларов США (164 000 рублей). Для российского рынка это немало, но если учесть характеристики, конкурентов у Hov Gtrs Ultra практически нет. По информации hovsco, модель ориентирована на тех, кто ищет нечто большее, чем просто велосипед с мотором. Это уже почти электромотоцикл, но с возможностью крутить педали и не зависеть от прав.