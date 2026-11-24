24 ноября 2026, 19:04
Что поменяли в кабине грузовика HOWO T5G, чтобы водители меньше уставали?
Что поменяли в кабине грузовика HOWO T5G, чтобы водители меньше уставали?
В Россию начали поставлять HOWO T5G с переработанной кабиной и доработками шасси. Часть решений вошла в стандартное оснащение, другие доступны как опции. Главный акцент сделан на рабочем месте водителя и оборудовании для рейсов.
Панель приборов в кабине опустили на 40 мм, а рабочее место водителя оснастили новыми экранами и климат-контролем. Это часть масштабной модернизации тяжелых грузовиков HOWO T5G, которые SINOTRUK планирует поставлять в Россию с 2026 года. Для машин 2026 модельного года заявлено более 240 изменений, разработанных с учетом отзывов российских пользователей и дилеров. Обновленный HOWO T5G сохраняет глобальную платформу семейства, но адаптирован для российского рынка.
Публичная презентация прошла на площадках российского дистрибьютора ГК «Гросс» в Подмосковье. Представленный трехосный самосвал HOWO T5G 6×4 имеет полную массу 32 т. Под кабиной тестируемой версии HOWO T5G 6×4 400 установлен рядный шестицилиндровый дизель Sinotruk MC11 рабочим объемом 10,5 л. Подробности о презентации и изменениях модели приводит материал 110km.ru.
В стандартное оснащение вошла обновленная отделка кабины: производитель изменил материалы и дизайн. Перед водителем расположена комбинированная приборная панель с цветным 7-дюймовым TFT-дисплеем в центральной части. На него выводится информация о работе систем. Сенсорный мультимедийный экран диагональю 10,1 дюйма предлагается как опция. На него можно вывести изображение с четырех камер кругового обзора. Руль стал эргономичнее и получил больше функциональных клавиш. Снижение панели приборов улучшает обзор. Правую часть передней панели опустили на 50 мм, благодаря чему водитель видит участок дороги примерно на 1,5 м ближе к грузовику.
Для поддержания микроклимата установлена новая система климат-контроля и добавлены воздушные дефлекторы. Розеток на 12 В теперь три, на 24 В - две; предусмотрены USB-разъемы. В качестве опции доступен встроенный инвертор на 220 В мощностью до 1000 Вт. К нему можно подключить кофеварку или ноутбук. Подойдет и чайник.
Кабину оснастили солнцезащитными шторками на дверях водителя и пассажира. Для отдыха предусмотрены шторы по периметру, отдельная перегородка отделяет спальник от рабочей зоны. В обновленной кабине предусмотрена спальная полка шириной более 800 мм. Задняя стенка плоская и сплошная, без дополнительного окна. Спальное место получило более толстый и упругий матрас. Подогрев и вентиляция водительского сиденья на пневматической подвеске доступны при заказе. Обдувочный пистолет со шлангом и коврики включены в стандартную комплектацию.
Мест для хранения стало больше. Противооткатные упоры перенесли из вещевых отсеков кабины на кронштейн рамы, а на приборной панели разместили держатель для телефона и пластиковых карт. Там же появилась горизонтальная площадка для термоса или кружки. Дверные карманы стали шире.
Изменения затронули и шасси. В электропроводке применили многослойную изоляцию, отдельные разъемы пневмоподвески, тормозов и замедлителя получили дополнительную термоусадочную защиту. На шасси установлена панель с тестовыми пневматическими ниппелями: через нее проще проверять пневмосистему и подключать оборудование, например шланг для подкачки шин. Пакет радиаторов закрывает новая противомоскитная сетка. У самосвала также усилена двойная рама: один лонжерон вложен в другой, суммарная толщина металла заявлена на уровне 16 мм.
Для работы с прицепом можно заказать подготовленное шасси с задней поперечиной под тягово-сцепное устройство и электрическими и пневматическими разъемами. Само тягово-сцепное устройство теперь также можно заказать на заводе. Среди других доступных опций - контроль температуры и давления в шинах, плюс индикация осевой нагрузки для машин с задней пневматической подвеской.
Самосвальная платформа представленной машины произведена китайской компанией Sunhunk. ГК «Гросс» заявляет полные гарантийные обязательства как за шасси, так и за надстройку. Продажи обновленного HOWO T5G в России запланированы на 2026 год.
В российском представительстве «Синотрак Рус» объясняют обновления обратной связью перевозчиков. Компания рассчитывает, что более удобная кабина поможет водителю меньше уставать в рейсе, а доработки повысят надежность и остаточную стоимость грузовика. Там называют оснащение одним из факторов удержания профессиональных водителей на фоне кадрового дефицита.
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