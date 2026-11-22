22 ноября 2026, 14:30
Обновленный Howo T5G: кабину опустили ради обзора, а самосвал подготовили к российской зиме
Обновленный Howo T5G: кабину опустили ради обзора, а самосвал подготовили к российской зиме
В самосвале Howo T5G 2026 модельного года заявлено более 240 изменений. На коротком маршруте по разбитому асфальту машина показала плавный ход, а новая посадка улучшила обзор с водительского места.
Правую часть передней панели кабины опустили на 50 мм. Благодаря этому с водительского места теперь виден участок дороги на 1,5 м ближе к машине. Для самосвала, которому приходится маневрировать на стройплощадке, такая переделка имеет практический смысл.
Обновленный Howo T5G представлен на площадках ГК «Гросс» в Подмосковье. Это трехосный самосвал полной массой 32 т с приводом 6×4. Начало продаж запланировано на 2026 год.
Кабина стала удобной для повседневной работы
Внешность грузовика заметно изменилась. Ярко-красную кабину дополняет черный бампер с двумя центральными планками и массивным противоподкатным брусом. Серый кузов получил наклонные линии бортов. Образ напоминает самосвал MAN, победивший в России в престижном отраслевом конкурсе в 2020 году. Предыдущую версию Howo также сравнивали с MAN.
В машинах 2026 модельного года внесено более 240 изменений в освещении и оснащении. Основные направления доработок: экономичность и надежность комплектующих. Удобство водителя также обеспечивает меры безопасности. Для рынка строительной техники это особенно актуально на фоне солнечного света, который маркетологи связывают с неопределенностью в экономике.
Благодаря эргономике интерьера новая кабина соответствует современному магистральному тягачу. В стандартное оснащение входит комбинированная приборная панель с цветным TFT-дисплеем бортового компьютера диагональю 7 дюймов. Сенсорный мультимедийный экран на 10,1 дюйма — новая опция. На него можно вывести изображение с четырехкамерного кругового обзора. Рядом с приборами предусмотрена заводская подставка для смартфона.
На дверных картах появились мягкие накладки для локтя. В отдельном салоне интерьера добавлены хромированные элементы. Водительское кресло оснащено регулируемой по жесткости пневмопружиной и поясничной опорой. Слева находится кран подъема кузова, выше на боковой панели закреплен обдувочный пистолет. Этот популярный аксессуар для перевозчиков пригодится и на строительных машинах.
Спальное место шириной: полка высотой 800 мм. Под ней устроена ниша для ЗИПа и дорожных мелочей, снаружи доступны боковые отсеки. Задняя стенка кабины плоская и сплошная, без дополнительного окна. Подвеска кабины пружинная.
Российские условия учли в оснащении и шасси
Часть изменений внесена после замечаний перевозчиков к электрооборудованию в осенне-зимний период. Завод повысил долговечность проводов и перешел на разъемы Tyco. Воздуховоды также переработали. По данным производителя, обогрев кабины и размораживание стекла стало на 20% эффективнее. В качестве дополнительного оборудования доступен автономный обогреватель или жидкостный подогреватель.
Под кабиной установлен рядный шестицилиндровый дизель Sinotruk MC11 объемом 10,5 л. Его мощность составляет 400 л. с. (около 294 кВт), максимальный крутящий момент 1900 Н·м доступен при 1000 до 1400 об/мин. Двигатель работает с 12-ступенчатой механической коробкой HW25712, оснащенной демультипликатором. Алюминиевый топливный бак вмещает 600 л. По описанию машины, этого хватает на несколько рабочих смен.
Рама усиленная, двойная: один лонжерон вложен в другой, общая высота стойки достигает 16 мм. Допустимая нагрузка на переднюю ось составляет 9,5 т, на ближайшие мосты рассчитано 16 т на каждую. Спереди установлена рессорная подвеска, сзади рессорно-балансирная. Передний и задний стабилизаторы уменьшают крен. Тормоза барабанные. Надрамник жестко крепится к лонжеронам по всей длине надстройки.
Самосвальную платформу изготовила китайская компания Sunhunk. Кузов объемом 20 м³ выполнен из прочной стали H850: толщина днища составляет 8 мм, бортов 6 мм. Задний борт подвешен на шарнирах и снабжен автоматическими запорами. Слева размещена лестница. Боковая защита сертифицирована, приборы головного освещения и задние фонари прикрыты решетками. Н
По короткому маршруту по разбитому асфальту и стыкам бетонных плит порожний грузовик плавно двигался. Толчки хорошо сглаживали пружинную подвеску кабины и пневмоподвеску кресла. Тест был непродолжительным, поэтому оценить поведение машины под нагрузкой по нему нельзя. Однако заявленные параметры рассчитаны на серьезную работу.
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