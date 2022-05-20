Хозяйка фермы в Германии сменила Toyota на конную повозку из-за высоких цен на бензин
Фото: clickondetroit.com
Фото: clickondetroit.com
Фото: clickondetroit.com
Фото: clickondetroit.com
Фото: clickondetroit.com
Самым логичным вариантом стало пересесть с бензиновых «лошадей» на самых обыкновенных. На путь с фермы в город, который раньше занимал не более 15 минут, теперь уходит около часа. Зато Стефани больше не надо заправлять свой кроссовер Toyota бензином, а это минимум 250 долларов евро в месяц. Литр бензина стоит в Германии сейчас порядка 2,1 евро.
Конечно, есть и свои неудобства. Некоторые водители нервничают, если вынуждены плестись за повозкой по трассе. Кроме того, нельзя просто поставить упряжку на парковку. Но Стефани уверена, что любителей передвигаться верхом стало бы намного больше, если бы в городе появилась подходящая инфраструктура.
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