Хозяйка фермы в Германии сменила Toyota на конную повозку из-за высоких цен на бензин

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Хозяйка конной фермы и профессиональный берейтор 33-летняя Стефани Киршнер из Западной Германии решила, что «так больше продолжаться не может». В последние пару месяцев цены на топливо резко пошли вверх, и женщина начала подозревать, что заготовка сена и все остальное станут «намного, намного дороже». Поэтому решила урезать расходы.

Самым логичным вариантом стало пересесть с бензиновых «лошадей» на самых обыкновенных. На путь с фермы в город, который раньше занимал не более 15 минут, теперь уходит около часа. Зато Стефани больше не надо заправлять свой кроссовер Toyota бензином, а это минимум 250 долларов евро в месяц. Литр бензина стоит в Германии сейчас порядка 2,1 евро.

Конечно, есть и свои неудобства. Некоторые водители нервничают, если вынуждены плестись за повозкой по трассе. Кроме того, нельзя просто поставить упряжку на парковку. Но Стефани уверена, что любителей передвигаться верхом стало бы намного больше, если бы в городе появилась подходящая инфраструктура.

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