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Автор: Мария Степанова

12 июля 2026, 07:06

Хранение бензина на балконе: что говорят эксперты и каковы риски для жильцов

Хранение бензина на балконе: что говорят эксперты и каковы риски для жильцов

Бензин на балконе: закон не запрещает, но почему это смертельно опасно? Мнение химика и юриста

Хранение бензина на балконе: что говорят эксперты и каковы риски для жильцов

Вопрос хранения бензина на балконе остается актуальным для многих владельцев автомобилей. Несмотря на отсутствие прямого запрета в законах, эксперты подчеркивают серьезные риски для безопасности жильцов. Разбираемся, что важно знать в 2026 году.

Вопрос хранения бензина на балконе остается актуальным для многих владельцев автомобилей. Несмотря на отсутствие прямого запрета в законах, эксперты подчеркивают серьезные риски для безопасности жильцов. Разбираемся, что важно знать в 2026 году.

Тема хранения бензина на балконе вызывает споры среди автомобилистов и жильцов многоквартирных домов. В условиях, когда многие стремятся иметь запас топлива под рукой, вопрос безопасности выходит на первый план. Особенно остро он стоит в городах, где плотность застройки и количество автомобилей постоянно растут.

В российском законодательстве нет отдельной статьи, прямо запрещающей держать бензин на балконе или лоджии. Однако действуют общие требования пожарной безопасности, которые распространяются на все жилые помещения. По мнению специалистов, именно эти нормы делают хранение легковоспламеняющихся жидкостей в квартирах крайне нежелательным.

Ирина Орешкина, эксперт в области органического синтеза, отмечает, что по правилам пожарной безопасности категорически нельзя хранить бензин на балконе или лоджии. Она подчеркивает, что солнечные лучи способны нагревать канистру, увеличивая давление внутри и создавая риск утечки паров. Даже небольшая искра или перегрев могут привести к возгоранию, последствия которого сложно предсказать.

Юрист Николай Немков добавляет, что хотя в нормативных документах нет прямого запрета, балкон считается частью жилого пространства. Это значит, что на него распространяются все ограничения по хранению опасных веществ. Кроме того, существуют смежные запреты, связанные с использованием открытого огня и размещением материалов, способных быстро воспламениться. По словам Немкова, балкон является одним из самых неудачных мест для хранения бензина, поскольку риск возгорания здесь выше, чем кажется на первый взгляд.

Хранение бензина на балконе не только противоречит здравому смыслу, но и может привести к серьезным последствиям для всех жильцов дома. Важно помнить, что пары бензина способны распространяться по вентиляционным каналам, а при утечке риск взрыва возрастает в разы. Согласно действующим нормам, хранить легковоспламеняющиеся жидкости в жилых помещениях запрещено, даже если прямого упоминания балкона в тексте правил нет.

Для автомобилистов, которым необходимо иметь запас топлива, специалисты рекомендуют использовать специально оборудованные помещения или сертифицированные емкости, расположенные вне жилых зданий. Это позволяет минимизировать риски и избежать возможных трагедий. В последние годы тема безопасности хранения топлива становится все более актуальной. Например, в материале о ситуации с ценами на бензин и очередях на АЗС в Москве эксперты также подчеркивали важность соблюдения правил хранения и транспортировки топлива, чтобы избежать аварий и чрезвычайных ситуаций.

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