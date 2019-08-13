Хрустит ШРУС: причины, определяем, какой ШРУС хрустит, можно ли ездить, и что делать
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Если вовремя осмотреть машину и выявить причину постороннего шума, можно сэкономить немало денег на ремонте и устранении последствий. Если во время движения при повороте руля вы услышали потрескивание, осмотрите шарнир равных угловых скоростей: так хрустит ШРУС. Разбираемся, какой именно ШРУС подает «голос», можно ли вообще продолжать движение с этой поломкой и как выполнить проверку.
Что такое ШРУС
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) передает крутящий момент от одной полуоси к другой, постоянно меняя угол между ними. ШРУС входит в конструкцию передне- и полноприводных автомобилей.
На машины с ведущим приводом на переднюю ось устанавливают 4 ШРУСа: два внутренних и два наружных. Ведущие колеса не только крутятся, но и поворачиваются, двигаются на пружине - помогает выполнять эти действия ШРУС. Внутренний шарнир передает вращение от КПП к валу, а внешний - от внутреннего шарнира к колесу.
Причины появления хруста
Даже на бюджетных китайских автомобилях ШРУСы держатся несколько лет - это довольно крепкие металлические узлы. Но если не проверять состояние даже надежных конструкций, то срок их эксплуатации непредсказуем.
У гонщиков с агрессивным стилем управления автомобилем ШРУСы выходят из строя раньше, чем у уравновешенных водителей. Плохое качество дороги тоже не способствуют долгому сроку службы. ШРУСы находятся под максимальными нагрузками в крутых поворотах и высоком крутящем моменте, то есть когда в поворот водитель входит с нажатой педалью газа.
Когда рвется пыльник, то ШРУС оказывается под угрозой попадания в его механизм пыли, которую поднимают колеса с дороги. Когда грязь попадает в смазку под пыльником, этот состав превращается в абразивный, уничтожая механизм, а не защищая его.
Определяем, какой ШРУС хрустит
Понять, какой именно шарнир издает звук, несложно. Внутренний ШРУС не хрустит, а постукивает, когда автомобиль движется по ровной дороге на прямых колесах. А вот характерные поскрипывания и похрустывания издает внешний шарнир. ШРУС хрустит при повороте руля и при вывернутых колесах. Если еще и поддать газу с повернутыми колесами, звук станет ярче и звонче. Иногда хруст сопровождается тактильными ощущениями на руле - легкой вибрацией или толчками.
Неисправность внутреннего шарнира определить чуть сложнее. Помимо постукивания из-под колес во время движения по ровной дороге, звук становится ярче при попадании в неровности дороги. Чем глубже яма, в которую попадает колесо, тем большую нагрузку испытывает внутренний ШРУС.
Проверка внешнего ШРУСа
Наружный ШРУС одной стороной крепится к внутреннему через полуось, а другой стороной - к ступице. Внешний шарнир напоминает гранату на длинной ручке: сепаратор с шариками. И именно за счет шарикового механизма издается тот самый хруст. Сверху на корпус ШРУСа надевают пыльник, он служит защитой от дорожной грязи, пыли и мелких частиц, которые выводят из строя ШРУС. Согласно статистике, 80% повреждений ШРУСа связано с порванным пыльником.
Чтобы проверить внешний ШРУС, покатайтесь по ровной площадке, выворачивая колеса то в одну, то в другую сторону до упора. Активнее нажимайте на педаль газа при крайних положениях руля. Неисправный ШРУС проявит себя хрустом. Если звук издается при повороте руля налево, то неисправен ШРУС с правой стороны. При повороте направо хрустит левый ШРУС со стороны водителя.
Проверка внутреннего ШРУСа
Состояние внутренних ШРУСов проверить можно на дороге с выбоинами и ямами. Если шарнир неисправен, он застучит, когда колесо попадет в одну из ям. Еще один «хардкорный» метод - нагрузить заднюю ось автомобиля таким образом, чтобы нос поднялся, а ось внутреннего ШРУСа прогнулась. Если в таком положении появится стук, значит, ШРУС неисправен.
Универсальная диагностика
Есть еще один способ для того, чтобы определить, какой ШРУС хрустит. Для универсального способа вам потребуется домкрат и автомобиль с механической коробкой передач.
Поставьте машину на ровную площадку и выпрямите колеса. Вывесите одно колесо, воспользовавшись домкратом. Дерните ручник, а КП переведите в «нейтралку». Запустите мотор, выжмите сцепление, включите первую передачу и медленно нажимайте на педаль газа, отпуская сцепление, чтобы вывешенное колесо начало вращаться. Затем аккуратно нажимайте на «тормоз», чтобы создалась нагрузка на ШРУС.
Если поломан внутренний ШРУС, то вы услышите стуки. Если внутренние ШРУСы целы, машина будет глохнуть «молча». Выверните руль влево до крайнего положения и нажмите на «тормоз». Поломанный ШРУС продолжит стучать, но если к стуку добавится еще и хруст, значит, неисправен еще и внешний шарнир. Поверните руль до упора вправо, чтобы таким же образом проверить шарниры на другой оси.
Перед тем как спустить автомобиль с домкрата, включите нейтральную передачу, заглушите двигатель и дождитесь полной остановки колеса.
Можно ли ездить, если хрустит ШРУС
Как долго можно продолжать ездить на автомобиле со сломанным ШРУСом зависит от степени изношенности. Чем больше повреждения, тем больше они ухудшают работу узла. На ранних стадиях поломки отремонтировать шарнир проще и дешевле. Поэтому несмотря на то, что ездить с хрустящем ШРУСом можно, мы не рекомендуем затягивать ремонт или замену.
Чтобы ШРУС не издавал хруст как можно дольше, необходимо регулярно проверять целостность пыльников и наличие смазки внутри. Шарнир изнашивается быстрее, если газовать при максимально вывернутых колесах - так на ШРУС поступает самая большая нагрузка.
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