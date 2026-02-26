Китайский бренд выходит на рынок авто и меняет правила для всех — сможет ли он занять лидирующую позицию

26 февраля 2026, 19:36
Huawei официально зарегистрировала новые товарные знаки для авто в России
Huawei официально зарегистрировала новые товарные знаки для авто в России
Китайская Huawei закрепила за собой два новых товарных знака для автомобилей в России. Мало кто знает, как это может повлиять на рынок запчастей и сервисов. Какие перемены ждут водителей и почему это событие обсуждают эксперты - разбираемся в деталях.
Российский рынок автомобилей продолжает стремительно меняться. Новость о регистрации компанией Huawei новых товарных знаков не осталась незамеченной среди автолюбителей. Для многих это сигнал: китайские гиганты не ограничиваются производством электроники, а всерьез нацелились на автомобильный сектор. Теперь Huawei официально закрепила за собой право использовать два новых логотипа для продажи транспортных средств и комплектующих в России.
По информации «Российской газеты», заявки на регистрацию были поданы еще в январе 2025 года, а уже в феврале 2026 года оба товарных знака получили одобрение. Логотипы выполнены в виде серых многоугольников — лаконично и современно, что подчеркивает технологичность бренда. Исключительные права на эти знаки будут действовать до января 2035 года, что свидетельствует о долгосрочных планах компании на российском рынке.
Особое внимание стоит обратить на то, что регистрация прошла по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг. Это значит, что под новые знаки подпадают не только сами автомобили, но и всё, что связано с их обслуживанием: запчасти, аксессуары, фурнитура. Такой шаг открывает для Huawei широкие возможности — от выпуска собственных моделей до поставок оригинальных комплектующих и сервисных решений.
Для российских водителей это событие может стать началом новой эры. Появление еще одного крупного игрока из Китая способно изменить расстановку сил на рынке, где до сих пор доминировали привычные бренды. Не исключено, что в ближайшие годы мы увидим на дорогах страны новые модели с логотипом Huawei, а также ощутим усиление конкуренции в сегменте автозапчастей и сервисов.
Эксперты отмечают: интерес Huawei к автомобильному рынку России не случаен. В условиях, когда западные бренды ограничивают свое присутствие, китайские компании активно занимают освобождающиеся ниши. Регистрация товарных знаков — это не просто формальность, а стратегический шаг, который может привести к появлению новых технологий и сервисов для российских автомобилистов.
Стоит напомнить, что ранее в России уже регистрировали товарные знаки и другие иностранные автопроизводители. Однако столь масштабный и долгосрочный подход, как у Huawei, встречается нечасто. Теперь остается следить за тем, как компания реализует свои планы и какие новинки предложит отечественным автолюбителям в ближайшие годы.
Похожие материалы
-
27.02.2026, 18:13
Два искусственных интеллекта впервые управляли одним боевым дроном одновременно — что скрывают новые технологии
Впервые в истории два независимых искусственных интеллекта одновременно управляли одним боевым дроном. Американские компании Anduril и Shield AI провели эксперимент, который может изменить подход к военным технологиям. Почему это событие вызвало такой резонанс - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 12:01
ВАЗ-2101: как советская «Копейка» изменила представление о массовом автомобиле
ВАЗ-2101, известная как «Копейка», стала символом целой эпохи и до сих пор вызывает споры среди автолюбителей. Почему у этой модели сразу три даты рождения и чем она удивила даже итальянских инженеров - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 11:57
Доля дилеров китайских автобусов в России снизилась в начале 2026 года
Вышло исследование: в первом квартале 2026 года число дилеров, продающих китайские автобусы, заметно уменьшилось. При этом общее количество авторизованных точек продаж и сервисных центров продолжает расти. Почему это происходит именно сейчас и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тенденции и вызовы для всей отрасли.Читать далее
-
27.02.2026, 11:18
С 1 апреля новые автомобили в России могут подорожать до 20% из-за новых правил
Вышло исследование: уже в марте цены на новые легковые автомобили в России вырастут на 2-3%, а с апреля возможен скачок до 20%. Почему это происходит, какие модели под ударом и что делать покупателям - объясняем на примерах и с комментариями экспертов.Читать далее
-
27.02.2026, 10:29
Porsche готовит флагманский внедорожник K1: неожиданный поворот в стратегии
Porsche меняет курс: вместо ожидаемого электрического K1 компания готовит бензиновый флагман с тремя рядами сидений. Решение может повлиять на весь рынок премиальных внедорожников. Эксперты уже обсуждают возможные последствия.Читать далее
-
27.02.2026, 09:36
ВАЗ-2110: как «десятка» прошла путь от прототипа до серийной модели
ВАЗ-2110 задумывался как прорывной седан еще в начале 80-х, но путь до конвейера оказался долгим и непростым. В процессе разработки возникли неожиданные решения, а между «десяткой» и Приорой появился загадочный концепт.Читать далее
Похожие материалы
-
27.02.2026, 18:13
Два искусственных интеллекта впервые управляли одним боевым дроном одновременно — что скрывают новые технологии
Впервые в истории два независимых искусственных интеллекта одновременно управляли одним боевым дроном. Американские компании Anduril и Shield AI провели эксперимент, который может изменить подход к военным технологиям. Почему это событие вызвало такой резонанс - разбираемся в материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 15:01
Как Belgee меняет правила игры: локализация кроссоверов для России и адаптация автомобилей Geely
Завод Belgee в Белоруссии активно наращивает локализацию популярных кроссоверов для России. Новые детали, технологии и подходы к производству обещают изменить расстановку сил на рынке. Разбираемся, что это значит для покупателей и дилеров.Читать далее
-
27.02.2026, 12:01
ВАЗ-2101: как советская «Копейка» изменила представление о массовом автомобиле
ВАЗ-2101, известная как «Копейка», стала символом целой эпохи и до сих пор вызывает споры среди автолюбителей. Почему у этой модели сразу три даты рождения и чем она удивила даже итальянских инженеров - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 11:57
Доля дилеров китайских автобусов в России снизилась в начале 2026 года
Вышло исследование: в первом квартале 2026 года число дилеров, продающих китайские автобусы, заметно уменьшилось. При этом общее количество авторизованных точек продаж и сервисных центров продолжает расти. Почему это происходит именно сейчас и какие последствия ждут рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тенденции и вызовы для всей отрасли.Читать далее
-
27.02.2026, 11:18
С 1 апреля новые автомобили в России могут подорожать до 20% из-за новых правил
Вышло исследование: уже в марте цены на новые легковые автомобили в России вырастут на 2-3%, а с апреля возможен скачок до 20%. Почему это происходит, какие модели под ударом и что делать покупателям - объясняем на примерах и с комментариями экспертов.Читать далее
-
27.02.2026, 10:29
Porsche готовит флагманский внедорожник K1: неожиданный поворот в стратегии
Porsche меняет курс: вместо ожидаемого электрического K1 компания готовит бензиновый флагман с тремя рядами сидений. Решение может повлиять на весь рынок премиальных внедорожников. Эксперты уже обсуждают возможные последствия.Читать далее
-
27.02.2026, 09:36
ВАЗ-2110: как «десятка» прошла путь от прототипа до серийной модели
ВАЗ-2110 задумывался как прорывной седан еще в начале 80-х, но путь до конвейера оказался долгим и непростым. В процессе разработки возникли неожиданные решения, а между «десяткой» и Приорой появился загадочный концепт.Читать далее