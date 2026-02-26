Китайский бренд выходит на рынок авто и меняет правила для всех — сможет ли он занять лидирующую позицию

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 февраля 2026, 19:36

Huawei официально зарегистрировала новые товарные знаки для авто в России

Huawei официально зарегистрировала новые товарные знаки для авто в России

Китайский бренд выходит на рынок авто и меняет правила для всех — сможет ли он занять лидирующую позицию

Huawei официально зарегистрировала новые товарные знаки для авто в России

Китайская Huawei закрепила за собой два новых товарных знака для автомобилей в России. Мало кто знает, как это может повлиять на рынок запчастей и сервисов. Какие перемены ждут водителей и почему это событие обсуждают эксперты - разбираемся в деталях.

Китайская Huawei закрепила за собой два новых товарных знака для автомобилей в России. Мало кто знает, как это может повлиять на рынок запчастей и сервисов. Какие перемены ждут водителей и почему это событие обсуждают эксперты - разбираемся в деталях.

Российский рынок автомобилей продолжает стремительно меняться. Новость о регистрации компанией Huawei новых товарных знаков не осталась незамеченной среди автолюбителей. Для многих это сигнал: китайские гиганты не ограничиваются производством электроники, а всерьез нацелились на автомобильный сектор. Теперь Huawei официально закрепила за собой право использовать два новых логотипа для продажи транспортных средств и комплектующих в России.

По информации «Российской газеты», заявки на регистрацию были поданы еще в январе 2025 года, а уже в феврале 2026 года оба товарных знака получили одобрение. Логотипы выполнены в виде серых многоугольников — лаконично и современно, что подчеркивает технологичность бренда. Исключительные права на эти знаки будут действовать до января 2035 года, что свидетельствует о долгосрочных планах компании на российском рынке.

Особое внимание стоит обратить на то, что регистрация прошла по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг. Это значит, что под новые знаки подпадают не только сами автомобили, но и всё, что связано с их обслуживанием: запчасти, аксессуары, фурнитура. Такой шаг открывает для Huawei широкие возможности — от выпуска собственных моделей до поставок оригинальных комплектующих и сервисных решений.

Для российских водителей это событие может стать началом новой эры. Появление еще одного крупного игрока из Китая способно изменить расстановку сил на рынке, где до сих пор доминировали привычные бренды. Не исключено, что в ближайшие годы мы увидим на дорогах страны новые модели с логотипом Huawei, а также ощутим усиление конкуренции в сегменте автозапчастей и сервисов.

Эксперты отмечают: интерес Huawei к автомобильному рынку России не случаен. В условиях, когда западные бренды ограничивают свое присутствие, китайские компании активно занимают освобождающиеся ниши. Регистрация товарных знаков — это не просто формальность, а стратегический шаг, который может привести к появлению новых технологий и сервисов для российских автомобилистов.

Стоит напомнить, что ранее в России уже регистрировали товарные знаки и другие иностранные автопроизводители. Однако столь масштабный и долгосрочный подход, как у Huawei, встречается нечасто. Теперь остается следить за тем, как компания реализует свои планы и какие новинки предложит отечественным автолюбителям в ближайшие годы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Тюмень Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться