Китайский бренд выходит на рынок авто и меняет правила для всех — сможет ли он занять лидирующую позицию

Huawei официально зарегистрировала новые товарные знаки для авто в России

Китайская Huawei закрепила за собой два новых товарных знака для автомобилей в России. Мало кто знает, как это может повлиять на рынок запчастей и сервисов. Какие перемены ждут водителей и почему это событие обсуждают эксперты - разбираемся в деталях.

Китайская Huawei закрепила за собой два новых товарных знака для автомобилей в России. Мало кто знает, как это может повлиять на рынок запчастей и сервисов. Какие перемены ждут водителей и почему это событие обсуждают эксперты - разбираемся в деталях.

Российский рынок автомобилей продолжает стремительно меняться. Новость о регистрации компанией Huawei новых товарных знаков не осталась незамеченной среди автолюбителей. Для многих это сигнал: китайские гиганты не ограничиваются производством электроники, а всерьез нацелились на автомобильный сектор. Теперь Huawei официально закрепила за собой право использовать два новых логотипа для продажи транспортных средств и комплектующих в России.

По информации «Российской газеты», заявки на регистрацию были поданы еще в январе 2025 года, а уже в феврале 2026 года оба товарных знака получили одобрение. Логотипы выполнены в виде серых многоугольников — лаконично и современно, что подчеркивает технологичность бренда. Исключительные права на эти знаки будут действовать до января 2035 года, что свидетельствует о долгосрочных планах компании на российском рынке.

Особое внимание стоит обратить на то, что регистрация прошла по 12-му классу Международной классификации товаров и услуг. Это значит, что под новые знаки подпадают не только сами автомобили, но и всё, что связано с их обслуживанием: запчасти, аксессуары, фурнитура. Такой шаг открывает для Huawei широкие возможности — от выпуска собственных моделей до поставок оригинальных комплектующих и сервисных решений.

Для российских водителей это событие может стать началом новой эры. Появление еще одного крупного игрока из Китая способно изменить расстановку сил на рынке, где до сих пор доминировали привычные бренды. Не исключено, что в ближайшие годы мы увидим на дорогах страны новые модели с логотипом Huawei, а также ощутим усиление конкуренции в сегменте автозапчастей и сервисов.

Эксперты отмечают: интерес Huawei к автомобильному рынку России не случаен. В условиях, когда западные бренды ограничивают свое присутствие, китайские компании активно занимают освобождающиеся ниши. Регистрация товарных знаков — это не просто формальность, а стратегический шаг, который может привести к появлению новых технологий и сервисов для российских автомобилистов.

Стоит напомнить, что ранее в России уже регистрировали товарные знаки и другие иностранные автопроизводители. Однако столь масштабный и долгосрочный подход, как у Huawei, встречается нечасто. Теперь остается следить за тем, как компания реализует свои планы и какие новинки предложит отечественным автолюбителям в ближайшие годы.