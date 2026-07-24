Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

24 июля 2026, 20:45

Huawei Qiankun ADS Max V5.0: новые возможности автопилота и рост безопасности

Huawei Qiankun ADS Max V5.0: новые возможности автопилота и рост безопасности

Huawei анонсировала автопилот V5.0: снижение аварий на 50%, работа на грунтовках и защита от удара сзади — все подробности

Huawei Qiankun ADS Max V5.0: новые возможности автопилота и рост безопасности

Huawei представила первую версию автопилотирования Qiankun ADS Max V5.0, обещая заметное повышение безопасности и комфорта по сравнению с предыдущей системой. Новинка расширяет сценарии использования и внедряет новые функции, что особенно актуально для современных водителей.

Huawei представила первую версию автопилотирования Qiankun ADS Max V5.0, обещая заметное повышение безопасности и комфорта по сравнению с предыдущей системой. Новинка расширяет сценарии использования и внедряет новые функции, что особенно актуально для современных водителей.

Компания Huawei официально анонсировала первую версию системы автопилотирования Qiankun ADS Max V5.0, которая, по заявлению компании, должна повысить уровень безопасности и комфорта на дорогах. В отличие от предыдущей версии ADS 4, новая система обеспечивает рост безопасности на 50% и улучшение плавности управления на 30%. Это важный шаг для рынка, где требования к интеллектуальным системам управления автомобилем постоянно растут.

Qiankun ADS Max V5.0 получила комплексное обновление вспомогательных функций. Система теперь более точно анализирует дорожную обстановку, заранее распознает знаки и выполняет маневры без резких движений. Разгон и торможение стали более плавными, что снизило нагрузку на водителя и повысило общий комфорт поездки. В сложных условиях, например, на неразмеченных участках или кольцевых развязках, автопилот принимает решения быстрее и увереннее.

Существенно расширился перечень сценариев для функции NCA — теперь автопилот научился работать не только на магистралях, но и на грунтовых дорогах, а также на участках без разметки. Это открывает новые возможности для использования систем в крупных городах. Кроме того, появилась функция RCA, которая помогает при парковке даже при отключенной навигации: система самостоятельно распознаёт светофоры, проезжает перекрёстки, выполняет обгон, а также поддерживает парковку в один клик и выбор места по маршруту.

В части активной безопасности Qiankun ADS Max V5.0 получила обновлённую защиту от удара сзади. Если система фиксирует быстро приближающийся автомобиль сзади и видит свободное пространство впереди, она автоматически ускоряется, чтобы снизить риск столкновения. Это решение может стать особенно актуальным для российских дорог, где подобные ситуации встречаются часто.

На данный момент точная дата выхода Qiankun ADS Max V5.0 не объявлена, однако эксперты отмечают, что появление таких систем может ускорить внедрение автопилотирования в массовом сегменте. Важно помнить, что развитие любой технологии требует не только программного обеспечения, но и адаптации к реальным условиям. Qiankun ADS Max V5.0 выглядит как ответ на растущий спрос на интеллектуальные системы помощи водителю, а также как попытка Huawei укрепить позиции на рынке умных автомобилей. Для российских водителей это может означать появление новых возможностей при выборе современных моделей, а для отрасли — очередной шаг к более безопасному и комфортному будущему.

Интересно, что интеллектуальные системы становятся трендом не только в автомобильной промышленности, но и в других видах транспорта. Например, в материалах о том, как мотор-колесо Smart Eco Koleso 350W превращает обычный велосипед в электробайк, также упоминается повышение уровня новых технологий для безопасности и удобства передвижения — подробнее об этом можно узнать в обзоре решений для городского транспорта .

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