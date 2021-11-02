Художник из США построил дом на колесах на базе велосипеда
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Кемпер Golden Gate с юридической точки зрения является электровелосипедом, но технически это передвижной крошечный дом. И здесь не работает правило «чем больше, тем лучше». Если вам нужны простые вещи и место для краткосрочного пребывания, этот домик придется по вкусу.
Конечно, всегда можно взять палатку в поход, но все равно вам потребуется средство передвижения, чтобы добраться до нужного места. Стремясь снизить зависимость от автомобилей, художник создал кемпер Golden Gate.
Кемпер Golden Gate на самом деле изобретение 2012 года. В то время он был настолько популярен, что даже получил «продолжение» в виде более прочного и качественного Golden Gate 2.
Создал это чудо художник Джей Нельсон, который заработал себе репутацию, ставя кровати почти в каждую машину. Это могла быть машина, лодка, тележка для гольфа, мопед или квадрицикл, но если Нельсон брался за дело, можно было рассчитывать, что в этом средстве передвижения можно будет жить. Его проекты бывают крошечными и порой нелепыми, но есть в его портфолио и совершенно захватывающие дома.
Капсула Golden Gate изначально была оснащена педальным приводом, но Нельсон установил электродвигатель, после того как лично попытался въехать в горку. При строительстве были использованы материалы, которые можно купить в любом хозяйственном магазине.
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