4 февраля 2020, 17:10
Художник при помощи 99 смартфонов создал виртуальные пробки
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Фото: rozetked.me
Немецкий художник Саймон Векерт спланировал и осуществил в Берлине необычный перфоманс. Он сложил в красную тележку 99 смартфонов с включенной навигацией и провез их по пустынным улицам. Карты Google Maps расценили медленное движение множества «пользователей» как пробку и окрасили маршрут в красный цвет.
Фото: hromadske.ua
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Технические подробности своего перфоманса Векерт не раскрыл. Многие уже усомнились в «чистоте эксперимента». Карты Google Maps могут распознавать движение пешеходов, личных автомобилей и общественного транспорта, где у каждого в кармане лежит по смартфону. Неужели они не смогли заподозрить подвох в сваленных в кучу устройствах.
Представитель «Яндекс.Пробок» уже заявил «Газете.Ru», что алгоритмы российского сервиса нельзя обмануть при помощи тележки со смартфонами. Искусственный интеллект способен отфильтровывать нетипичные изменения в дорожных данных. По собственной оценке сервиса, вряд ли получится закрасить виртуальной пробкой больше стометрового отрезка дороги.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Это был лицензионный американец. Выпустили их немного, заменили более простым ЗИС155. Зато его кузовные секции использоваличь и в ЗИяС155 и в троллейбусе МТБ и в трамвае МТ В
Был у них на сервисе. Понравилось с ними сотрудничать, толковые ребята!
В 15 билете в режиме экзамена на второй вопрос ответил "Только у направлении Б", но это оказалось ошибкой и правильный ответ "В направлениях А и Б". А в режиме тренировки, так оба ответа правильные. Я чего-то не понял, разве знак не предписывает ехать только прямо? И как много таких багов?
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