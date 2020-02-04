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4 февраля 2020, 17:10

Художник при помощи 99 смартфонов создал виртуальные пробки

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Фото: rozetked.me
Немецкий художник Саймон Векерт спланировал и осуществил в Берлине необычный перфоманс. Он сложил в красную тележку 99 смартфонов с включенной навигацией и провез их по пустынным улицам. Карты Google Maps расценили медленное движение множества «пользователей» как пробку и окрасили маршрут в красный цвет.
Художник при помощи 99 смартфонов создал виртуальные пробки

Фото: hromadske.ua

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Акция Саймона Векерта была направлена против тотального контроля геопозиции и власти картографии над пользователями. Он хотел наглядно доказать, что виртуальная карта не всегда соответствует реальной обстановке. Едущие в красной тележке 99 смартфонов были расценены алгоритмом Google Maps как пробка. В результате художник практически в одиночестве шествовал по пустым улицам – водители избегали их, опасаясь заторов.

Технические подробности своего перфоманса Векерт не раскрыл. Многие уже усомнились в «чистоте эксперимента». Карты Google Maps могут распознавать движение пешеходов, личных автомобилей и общественного транспорта, где у каждого в кармане лежит по смартфону. Неужели они не смогли заподозрить подвох в сваленных в кучу устройствах. 

Представитель «Яндекс.Пробок» уже заявил «Газете.Ru», что алгоритмы российского сервиса нельзя обмануть при помощи тележки со смартфонами. Искусственный интеллект способен отфильтровывать нетипичные изменения в дорожных данных. По собственной оценке сервиса, вряд ли получится закрасить виртуальной пробкой больше стометрового отрезка дороги.

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Отзывы по теме
Автобус, к которому обращались на «вы» и вслед не «тыкали»
Это был лицензионный американец. Выпустили их немного, заменили более простым ЗИС155. Зато его кузовные секции использоваличь и в ЗИяС155 и в троллейбусе МТБ и в трамвае МТ В
Михаил
Галант-Авто (на ул. Хошимина) | отзывы
Был у них на сервисе. Понравилось с ними сотрудничать, толковые ребята!
Андрей
ПДД
В 15 билете в режиме экзамена на второй вопрос ответил "Только у направлении Б", но это оказалось ошибкой и правильный ответ "В направлениях А и Б". А в режиме тренировки, так оба ответа правильные. Я чего-то не понял, разве знак не предписывает ехать только прямо? И как много таких багов?
Азат
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Художник при помощи 99 смартфонов создал виртуальные пробки
{{material_128614}}Акция Саймона Векерта была направлена против тотального контроля геопозиции и власти картографии над пользователями. Он хотел наглядно доказать, что виртуальная карта не всегда соответствует реальной обстановке. Едущие в красной тележке 99 смартфонов были расценены алгоритмом Google Maps как пробка. В результате художник практически в одиночестве шествовал по пустым улицам – водители избегали их, опасаясь заторов.Технические подробности своего перфоманса Векерт не раскрыл. Многие уже усомнились в «чистоте эксперимента». Карты Google Maps могут распознавать движение пешеходов, личных автомобилей и общественного транспорта, где у каждого в кармане лежит по смартфону. Неужели они не смогли заподозрить подвох в сваленных в кучу устройствах. Представитель «Яндекс.Пробок» уже заявил «Газете.Ru», что алгоритмы российского сервиса нельзя обмануть при помощи тележки со смартфонами. Искусственный интеллект способен отфильтровывать нетипичные изменения в дорожных данных. По собственной оценке сервиса, вряд ли получится закрасить виртуальной пробкой больше стометрового отрезка дороги.
2020-02-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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