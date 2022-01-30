Худшие в истории: двигатели V8, с которыми не стоит связываться ни при каких условиях
GM 267 V8
Блок цилиндров V8 и так не самая простая штука, но версия GM 267 просто отвратительна. Эти двигатели ставили в 70-х и начале 80-х в Camaro и Monte Carlo в тот период, когда были приняты новые нормы по выбросам СО2. Даже эти нормативы не оправдывали того, насколько крошечным был этот двигатель, выдававший жалкие 120 л.с. Добавьте к этому отвратительное качество сборки и тот факт, что он мог развалиться в любой момент, и вы поймете почему это один из самых ужасных V8 в истории.
BMW N63
Найти у BMW плохой двигатель не так-то просто, но N63 вполне достоин этого звания. Начнем с того, что катушки зажигания придется менять каждые 65 тыс. км пробега, а свечи зажигания через каждые 50 тыс. км., а то и чаще. При игнорировании этих мероприятий вас ждут пропуски зажигания и неровная работа на холостом ходу. А еще он будет жрать масло, полетит топливная форсунка, выйдет из строя сальник клапана и умрет аккумулятор.
Chevrolet Ecotec3 5,3 л
Такого падения качества от Chevrolet никто не ожидал. У этого двигателя немало проблем, но основная это образование нагара в таких количествах, что топливная форсунка быстро выходит из строя. К тому же легко могут отказать датчики уровня топлива и раздаточной коробки полного привода. Вы даже знать не будете о проблеме, пока машина не перестанет работать. Двигатель нуждается в постоянном обслуживании и относится к числу худших среди двигателей Chevrolet.
Nissan Endurance 5,6 л
Иронично, что имя «Выносливость» досталось именно этому двигателю. Казалось, что он должен был стать одним из топовых V8, но прославился тем, что быстро перегревается. Плюс его топливные насосы выходят из строя через пару лет, а ремень ГРМ рвется, не справившись с нагрузками на шоссе. Вот такая вот «Выносливость».
Oldsmobile V8 Diesel
У бренда было немало ошибок, но их дизельные V8 конца 70-х-начала 80-х годов были одними из худших. Слишком большие и громоздкие двигатели вели к прогоранию прокладок, выходу из строя топливных насосов и быстрому износу трансмиссии. При этом они с трудом выдавали мощность в 100 л.с.
По материалам Hotcars.com
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