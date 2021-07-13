Худший парковщик Великобритании: 8 минут до достижения цели (видео)
Худший парковщик Великобритании, так окрестили горе-водителя в комментариях. Водитель из Эшфорда был снят на камеру при многочисленных попытках припарковать автомобиль. Ему потребовалось 8 минут и 10 попыток на практически пустой парковке. Инцидент был снят Андреем Далкэ, которого развлекался наблюдая за происходящим с балкона.
У водителя было достаточно пространства на котором он мог спокойно припарковать свою компактную Toyota. «На данный момент он может быть худшим парковщиком в Великобритании», заметил автор видео. «На его месте я бы взял час или два с инструктором по вождению, а затем попробовал бы еще раз».
Водитель сделал 10 разных подходов, прежде чем, поставил машину в центре разметки. Стоит отметить, что экзамен по вождению в Великобритании не включает парковку задним ходом.
'UK's worst parker' takes 8 minutes to reverse into a spot after 10 attempts pic.twitter.com/Z7ThqMKSWw— The Sun (@TheSun) July 12, 2021
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