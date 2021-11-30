Хуже не бывает: Россия оказалась худшей страной для вождения машины
Аналитическая компания Compare the Market сравнивала инфраструктуру, загруженность дорог, расходы на содержание автомобиля, их процентное соотношение к среднегодовому доходу, и главное качество дорог и уровень смертности в ДТП.
В России оказались самые плохие дороги – оценка 2,9. Для сравнения в Нидерландах дороги получили 6,1, в Португалии и Франции – 6. Смертность на дорогах на 100 тыс. населения в России оказалась даже ниже, чем в США – 12 против 12,67 в Штатах, зато по уровню пробок мы переплюнули всех участников рейтинга!
Из положительного можно назвать тот факт, что по данным аналитиков содержания машины в России все же не самое дорогое в мире. Хотя в лидерах США с 13% от среднегодового дохода, на втором месте Турция, где содержание автомобиля обходится в 14%, а третье место с результатом 18% поделили Россия и Австралия.
- 2 650 000 РMercedes GLA-класс 2017 в Москве
- 2 680 000 РMercedes GLA 2017 в Москве
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
- 3 254 000 РJaguar E-Pace 2018 в Москве
- 1 470 000 РSkoda Octavia RS 2012 в Москве
- 2 000 000 РVolkswagen Tiguan 2016 в Москве
- 2 160 000 РAudi Q7 2010 в Москве
- 2 510 000 РLand Rover Range Rover 2012 в Москве
- 970 000 РChrysler Voyager 2001 в Москве
- 3 030 000 РKIA Sorento 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий