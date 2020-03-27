Хватит отсиживаться – восполните навыки безопасного движения онлайн
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Фото: Ford
В рамках онлайн-курса предлагается прохождение вводного тестирования, видеоуроки и ответы на вопросы финального экзамена. Процесс обучения бесплатный, и для его начала не требуется установки специальных программ или дополнительного оборудования. Подробности на сайте Академии.
В компании Ford отмечают, что тренинг может быть полезен «как начинающим водителям, опасающимся без практики растерять навыки, так и профессионалам, для которых программа станет поводом освежить знания по знакомым и понятным темам, узнав для себя что-то новое».
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