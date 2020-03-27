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27 марта 2020, 14:46

Хватит отсиживаться – восполните навыки безопасного движения онлайн

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Фото: Ford
В эти «карантинно-коронавирусные» дни определенный тренд получило всевозможное удаленное обучение. Компания Ford решила не оставаться в стороне и предлагает всем желающим пройти бесплатный онлайн-курс в Академии безопасного вождения.
Хватит отсиживаться восполните навыки безопасного движения онлайн

Фото: Ford

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В создавшихся условиях программа может стать неким помощником в вопросах поддержания навыков и получения дополнительных знаний о безопасности на дорогах. Программа обучения довольно насыщенная: это и осмотр автомобиля перед поездкой, и правильная посадка за рулем, и грамотная регулировка зеркал, и верная техника руления, а также такие важные темы, как «остановочный путь» и «основные правила при обгоне».

В рамках онлайн-курса предлагается прохождение вводного тестирования, видеоуроки и ответы на вопросы финального экзамена. Процесс обучения бесплатный, и для его начала не требуется установки специальных программ или дополнительного оборудования. Подробности на сайте Академии.

В компании Ford отмечают, что тренинг может быть полезен «как начинающим водителям, опасающимся без практики растерять навыки, так и профессионалам, для которых программа станет поводом освежить знания по знакомым и понятным темам, узнав для себя что-то новое».


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Хватит отсиживаться – восполните навыки безопасного движения онлайн
{{material_107992}} В создавшихся условиях программа может стать неким помощником в вопросах поддержания навыков и получения дополнительных знаний о безопасности на дорогах. Программа обучения довольно насыщенная: это и осмотр автомобиля перед поездкой, и правильная посадка за рулем, и грамотная регулировка зеркал, и верная техника руления, а также такие важные темы, как «остановочный путь» и «основные правила при обгоне». В рамках онлайн-курса предлагается прохождение вводного тестирования, видеоуроки и ответы на вопросы финального экзамена. Процесс обучения бесплатный, и для его начала не требуется установки специальных программ или дополнительного оборудования. Подробности на сайте Академии. В компании Ford отмечают, что тренинг может быть полезен «как начинающим водителям, опасающимся без практики растерять навыки, так и профессионалам, для которых программа станет поводом освежить знания по знакомым и понятным темам, узнав для себя что-то новое».
2020-03-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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