Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Элина Градова

14 августа 2026, 06:04

Hydromax на водороде установил новый мировой рекорд скорости 654 км/ч

Hydromax на водороде установил новый мировой рекорд скорости 654 км/ч

Водородный болид Hydromax разогнался до 654 км/ч: новый мировой рекорд FIA

Hydromax на водороде установил новый мировой рекорд скорости 654 км/ч

Мало кто ожидал, что водородный автомобиль сможет обойти прежние достижения и выйти на уровень сверхзвуковых скоростей. Новый рекорд, подтвержденный FIA, уже обсуждают специалисты: что это значит для развития экологичных технологий и какие вызовы ждут автопроизводителей в ближайшие годы - объясняем подробно.

Мало кто ожидал, что водородный автомобиль сможет обойти прежние достижения и выйти на уровень сверхзвуковых скоростей. Новый рекорд, подтвержденный FIA, уже обсуждают специалисты: что это значит для развития экологичных технологий и какие вызовы ждут автопроизводителей в ближайшие годы - объясняем подробно.

Для российских автолюбителей новость о рекорде Hydromax — это не просто сенсация из мира автоспорта. Это сигнал: водородные технологии выходят на новый уровень. А значит, в обозримом будущем можно ждать появления более быстрых и экологичных машин даже в массовом сегменте. На фоне роста требований к экологии и эффективности подобные достижения способны изменить подход к разработке автомобилей и задать свежие стандарты для всей отрасли, рассказывает Profile.ru.

Международная автомобильная федерация (FIA) официально зафиксировала рекордную скорость для водородного болида Hydromax — 654 км/ч. Как сообщает Sky News, результат был показан на соляных равнинах Бонневилля в штате Юта. Автомобиль совершил два заезда в разных направлениях, а итоговая цифра стала средней арифметической между ними. За рулём находился 64-летний Энди Грин, бывший пилот ВВС Великобритании, хорошо известный в мире скоростных рекордов.

Hydromax — это не просто экспериментальный прототип. Его длина достигает почти 10 метров, а под капотом установлены два двигателя внутреннего сгорания, работающих на сжатом водороде. Суммарная отдача силовой установки — около 1600 лошадиных сил. Принцип работы классический: водород смешивается с воздухом, воспламеняется и создаёт мощный импульс. Такой подход позволяет не только добиваться впечатляющей динамики, но и сводить к минимуму вредные выбросы.

Предыдущий рекорд для водородных автомобилей составлял 298,5 км/ч — Hydromax превзошёл его более чем вдвое. По словам Грина, во время заезда температура в кабине достигала 50 °C, но он готовился к экстремальным условиям заранее: интенсивно тренировался в спортзале и привыкал к жаре с помощью горячих ванн. Это подчёркивает серьёзность подготовки команды и высокие требования к пилоту на подобных испытаниях.

Соляные равнины Бонневилля традиционно считаются идеальной площадкой для рекордов скорости. Сухой воздух и минимальное сопротивление покрытия позволяют выжимать из машин максимум. Не случайно именно здесь с 1914 года проходят самые знаковые заезды.

Энди Грин — фигура легендарная. В 1997 году он первым в мире преодолел звуковой барьер на колёсном аппарате, разогнав реактивный ThrustSSC до 1228 км/ч в пустыне Блэк-Рок. Тогда использовались турбовентиляторные двигатели Rolls-Royce Spey суммарной мощностью около 100 тысяч сил. Новый рекорд на Hydromax — ещё одно доказательство того, что границы возможного в автоспорте постоянно расширяются.

Водородные технологии развиваются в автопроме уже не первый год, но до сих пор считались нишевыми из-за высокой стоимости и нехватки инфраструктуры. Однако успех Hydromax может дать импульс новым инвестициям и ускорить внедрение подобных решений в серийные модели. Это особенно актуально на фоне ужесточения экологических норм и активного поиска альтернатив бензину и дизелю.

Рекорд Hydromax — это не просто техническое достижение, а важный шаг к будущему, где скорость и экологичность перестают быть взаимоисключающими понятиями. Для российских автолюбителей это может означать, что уже в ближайшие годы на дорогах появятся новые, более чистые и быстрые автомобили, а производителям придётся пересматривать свои стратегии развития. 

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