Hymer для бездорожья: Надежный Sprinter, обогрев и 10 суток автономии в обновленных моделях

15 августа 2026, 08:03
Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover: обновление с акцентом на автономность и внедорожные возможности
Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover: обновление с акцентом на автономность и внедорожные возможности
Обновленные кемперы Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover получили элементы дизайна от флагманского Venture S, сохранили полный привод и расширили возможности автономного проживания. Это решение может изменить подход к автопутешествиям в России.
Обновление Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover вызвало интерес среди поклонников автопутешествий. В условиях, когда спрос на автономные и проходимые автодома растет, производитель сделал ставку на сочетание узнаваемого стиля и практичности. Обе модели получили дизайнерские решения от флагманского Venture S, но сохраняют основные технические преимущества.
Внешний вид теперь ближе к Venture S: на боковых панелях появились крупные ромбовидные элементы, объединенные в рисунок в форме букв X. Яркие полосы Кроссовера уступили место более сдержанным графическим акцентам, что придает внешнему виду менее броский, но более современный вид. Grand Canyon S 600 обзавелся новой электрической подножкой, а в салоне появилась ромбовидная кожаная обивка и сочетание деревянных панелей с войлочными вставками, что придало уют и премиальность.
Техническая база осталась ориентированной на поездки вдали от цивилизации. Оба кемпера построили на полноприводном Mercedes-Benz Sprinter с дизельным мотором мощностью 190 л. с. Внедорожное оснащение включает увеличенный клиренс, дневную защиту и специальные сиденья. Для ML-T 570 предусмотрены две солнечные панели, что расширяет возможности автономного энергоснабжения по сравнению с Grand Canyon S 600.
Особое внимание уделено длительному нахождению без подключения к источникам. В комплектацию входит аккумуляторная система на 320 А·ч, солнечные панели и инвертор, а также штатная система фильтра воды и бака для пресной воды. Дизельный обогреватель позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне, что особенно актуально для российских условий. По расчетам Хаймера, автономность достигает 10 дней, что характерно для этих моделей на практике.
В отличие от Venture S, обновленный Crossover не получил таких необычных решений, как внутренняя лестница к выдвижному спальному месту или открытая задняя площадка. Производитель сделал ставку на более традиционную компоновку, что может быть плюсом для тех, кто ценит проверенные решения. На рынке автодомов происходит конкуренция: например, шведские производители также производят премиальные модели с упором на комфорт и технологии, как это видно на примере автодомов нового уровня Kabe Novum 750 LGB .
Похожие материалы Мерседес
-
15.08.2026, 14:09
Красный двухэтажный автобус Лондона: история, конструкция и современные аналоги
Легендарный лондонский рутмастер - не просто транспорт, а часть городской культуры и узнаваемый символ столицы Великобритании. В материале - ключевые факты о его появлении, особенностях конструкции и причинах, по которым классические даблдекеры уступили место новым моделям.Читать далее
-
15.08.2026, 13:30
Lada Iskra: первые проблемы эксплуатации и неожиданные решения дилеров
Весной в гараже владельца появилась Lada Iskra, и уже на старте эксплуатации всплыли нюансы, которых от новой модели мало кто ожидал. Специалист рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться, что удалось исправить быстро, а что пока требует доработки со стороны производителя. Читать далее
-
15.08.2026, 13:22
Haval H9: новые цифровые сервисы и голосовое управление за доплату
В России для Haval H9 2024 теперь доступны современные цифровые опции, ранее встречавшиеся только в рестайлинговых версиях. Мало кто знает, что за внедрение этих функций придется доплатить, а их возможности могут изменить привычный опыт эксплуатации. Какие сервисы вошли в пакет, что они дают и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
15.08.2026, 13:15
Восьмерка главных премьер автосалона в Чэнду: новые гибриды и электрокары
Крупнейший автосалон Китая стартует в Чэнду, где соберутся более 120 брендов и 1600 моделей. В этом году акцент на гибридные и электрические новинки, которые могут изменить расстановку сил на рынке. Какие автомобили удивят россиян и что стоит знать о новых технологиях - разбираемся подробно. Читать далее
-
15.08.2026, 12:58
Российские марки почти сравнялись с китайскими по продажам новых авто
За первые семь месяцев 2026 года разница в реализации новых легковых машин между российскими и китайскими брендами составила всего 2,1 тысячи единиц — это минимальный показатель за последнее время. Читать далее
-
15.08.2026, 12:24
ROLIZ Cyrex ZS165FML: дорожный турэндуро с кредитом от 15% и гарантией
Мотоцикл ROLIZ Cyrex ZS165FML 200 сс выделяется сочетанием доступной цены, современного дизайна и технических решений. Важно учитывать особенности комплектации и условия покупки, которые могут меняться в зависимости от ситуации на рынке.Читать далее
-
15.08.2026, 11:31
Klein Vision готовит AirCar 2 к запуску: трансформация авто в самолет за 2 минуты
AirCar 2 от Klein Vision способен за считанные минуты превращаться из автомобиля в самолет, что может изменить подход к личной мобильности. Сейчас проект выходит на этап сертификации и подготовки к производству, что особенно актуально на фоне растущего интереса к инновационным транспортным решениям.Читать далее
-
15.08.2026, 11:00
Traverse: дом на колесах с тремя комнатами и уровнем комфорта городской квартиры
Traverse - это дом на колесах площадью 32,5 кв. м с тремя отдельными комнатами и продуманной планировкой. Модель сочетает комфорт, функциональность и доступную цену, что делает ее актуальной для тех, кто ищет альтернативу традиционному жилью и не готов жертвовать уютом ради мобильности.Читать далее
-
15.08.2026, 10:03
MiRiDER 20: складной электровелосипед с 20-дюймовыми колесами и запасом хода до 72 км
MiRiDER 20 - новый складной электровелосипед из Великобритании с увеличенными колесами и компактными габаритами. Модель оснащается батареей Samsung, мотор-колесом на 250 Вт, а запас хода до 72 км. Важно понять, как эти характеристики влияют на удобство и практичность в городских условиях.Читать далее
-
15.08.2026, 09:34
Вездеход-амфибия «Тайфун-1650»: российская разработка для сложных условий
В России появился новый вездеход-амфибия «Тайфун-1650». Модель создана для преодоления сложных маршрутов и водных преград, что особенно актуально для российских регионов с труднопроходимой местностью. Эксперты отмечают уникальные особенности машины и ее потенциал на рынке.Читать далее
Похожие материалы Мерседес
-
15.08.2026, 14:09
Красный двухэтажный автобус Лондона: история, конструкция и современные аналоги
Легендарный лондонский рутмастер - не просто транспорт, а часть городской культуры и узнаваемый символ столицы Великобритании. В материале - ключевые факты о его появлении, особенностях конструкции и причинах, по которым классические даблдекеры уступили место новым моделям.Читать далее
-
15.08.2026, 13:30
Lada Iskra: первые проблемы эксплуатации и неожиданные решения дилеров
Весной в гараже владельца появилась Lada Iskra, и уже на старте эксплуатации всплыли нюансы, которых от новой модели мало кто ожидал. Специалист рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться, что удалось исправить быстро, а что пока требует доработки со стороны производителя. Читать далее
-
15.08.2026, 13:22
Haval H9: новые цифровые сервисы и голосовое управление за доплату
В России для Haval H9 2024 теперь доступны современные цифровые опции, ранее встречавшиеся только в рестайлинговых версиях. Мало кто знает, что за внедрение этих функций придется доплатить, а их возможности могут изменить привычный опыт эксплуатации. Какие сервисы вошли в пакет, что они дают и почему это важно именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
-
15.08.2026, 13:15
Восьмерка главных премьер автосалона в Чэнду: новые гибриды и электрокары
Крупнейший автосалон Китая стартует в Чэнду, где соберутся более 120 брендов и 1600 моделей. В этом году акцент на гибридные и электрические новинки, которые могут изменить расстановку сил на рынке. Какие автомобили удивят россиян и что стоит знать о новых технологиях - разбираемся подробно. Читать далее
-
15.08.2026, 12:58
Российские марки почти сравнялись с китайскими по продажам новых авто
За первые семь месяцев 2026 года разница в реализации новых легковых машин между российскими и китайскими брендами составила всего 2,1 тысячи единиц — это минимальный показатель за последнее время. Читать далее
-
15.08.2026, 12:24
ROLIZ Cyrex ZS165FML: дорожный турэндуро с кредитом от 15% и гарантией
Мотоцикл ROLIZ Cyrex ZS165FML 200 сс выделяется сочетанием доступной цены, современного дизайна и технических решений. Важно учитывать особенности комплектации и условия покупки, которые могут меняться в зависимости от ситуации на рынке.Читать далее
-
15.08.2026, 11:31
Klein Vision готовит AirCar 2 к запуску: трансформация авто в самолет за 2 минуты
AirCar 2 от Klein Vision способен за считанные минуты превращаться из автомобиля в самолет, что может изменить подход к личной мобильности. Сейчас проект выходит на этап сертификации и подготовки к производству, что особенно актуально на фоне растущего интереса к инновационным транспортным решениям.Читать далее
-
15.08.2026, 11:00
Traverse: дом на колесах с тремя комнатами и уровнем комфорта городской квартиры
Traverse - это дом на колесах площадью 32,5 кв. м с тремя отдельными комнатами и продуманной планировкой. Модель сочетает комфорт, функциональность и доступную цену, что делает ее актуальной для тех, кто ищет альтернативу традиционному жилью и не готов жертвовать уютом ради мобильности.Читать далее
-
15.08.2026, 10:03
MiRiDER 20: складной электровелосипед с 20-дюймовыми колесами и запасом хода до 72 км
MiRiDER 20 - новый складной электровелосипед из Великобритании с увеличенными колесами и компактными габаритами. Модель оснащается батареей Samsung, мотор-колесом на 250 Вт, а запас хода до 72 км. Важно понять, как эти характеристики влияют на удобство и практичность в городских условиях.Читать далее
-
15.08.2026, 09:34
Вездеход-амфибия «Тайфун-1650»: российская разработка для сложных условий
В России появился новый вездеход-амфибия «Тайфун-1650». Модель создана для преодоления сложных маршрутов и водных преград, что особенно актуально для российских регионов с труднопроходимой местностью. Эксперты отмечают уникальные особенности машины и ее потенциал на рынке.Читать далее