Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

15 августа 2026, 08:03

Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover: обновление с акцентом на автономность и внедорожные возможности

Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover: обновление с акцентом на автономность и внедорожные возможности

Hymer для бездорожья: Надежный Sprinter, обогрев и 10 суток автономии в обновленных моделях

Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover: обновление с акцентом на автономность и внедорожные возможности

Обновленные кемперы Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover получили элементы дизайна от флагманского Venture S, сохранили полный привод и расширили возможности автономного проживания. Это решение может изменить подход к автопутешествиям в России.

Обновленные кемперы Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover получили элементы дизайна от флагманского Venture S, сохранили полный привод и расширили возможности автономного проживания. Это решение может изменить подход к автопутешествиям в России.

Обновление Hymer Grand Canyon S 600 Crossover и ML-T 570 Crossover вызвало интерес среди поклонников автопутешествий. В условиях, когда спрос на автономные и проходимые автодома растет, производитель сделал ставку на сочетание узнаваемого стиля и практичности. Обе модели получили дизайнерские решения от флагманского Venture S, но сохраняют основные технические преимущества.

Внешний вид теперь ближе к Venture S: на боковых панелях появились крупные ромбовидные элементы, объединенные в рисунок в форме букв X. Яркие полосы Кроссовера уступили место более сдержанным графическим акцентам, что придает внешнему виду менее броский, но более современный вид. Grand Canyon S 600 обзавелся новой электрической подножкой, а в салоне появилась ромбовидная кожаная обивка и сочетание деревянных панелей с войлочными вставками, что придало уют и премиальность.

Фото: Hymer

Техническая база осталась ориентированной на поездки вдали от цивилизации. Оба кемпера построили на полноприводном Mercedes-Benz Sprinter с дизельным мотором мощностью 190 л. с. Внедорожное оснащение включает увеличенный клиренс, дневную защиту и специальные сиденья. Для ML-T 570 предусмотрены две солнечные панели, что расширяет возможности автономного энергоснабжения по сравнению с Grand Canyon S 600.

Особое внимание уделено длительному нахождению без подключения к источникам. В комплектацию входит аккумуляторная система на 320 А·ч, солнечные панели и инвертор, а также штатная система фильтра воды и бака для пресной воды. Дизельный обогреватель позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне, что особенно актуально для российских условий. По расчетам Хаймера, автономность достигает 10 дней, что характерно для этих моделей на практике.

В отличие от Venture S, обновленный Crossover не получил таких необычных решений, как внутренняя лестница к выдвижному спальному месту или открытая задняя площадка. Производитель сделал ставку на более традиционную компоновку, что может быть плюсом для тех, кто ценит проверенные решения. На рынке автодомов происходит конкуренция: например, шведские производители также производят премиальные модели с упором на комфорт и технологии, как это видно на примере автодомов нового уровня Kabe Novum 750 LGB .

Упомянутые марки: Mercedes
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