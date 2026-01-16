Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

16 января 2026, 17:31

Hymer ML-T 580: немецкий автодом для зимы на базе Mercedes для путешествий без границ

Hymer ML-T 580: немецкий автодом для зимы на базе Mercedes для путешествий без границ

Почему этот дом на колесах выбирают семьи и экстремалы — удивит каждого

Hymer ML-T 580: немецкий автодом для зимы на базе Mercedes для путешествий без границ

Новый Hymer ML-T 580 на полном приводе уже доступен. Немецкое качество, продуманная планировка, зимний пакет и современные технологии. Узнайте, чем он отличается от других автодомов. Цена и комплектация удивят.

Новый Hymer ML-T 580 на полном приводе уже доступен. Немецкое качество, продуманная планировка, зимний пакет и современные технологии. Узнайте, чем он отличается от других автодомов. Цена и комплектация удивят.

Hymer ML-T 580 – это не просто очередной автодом, а настоящий дом на колесах, созданный для тех, кто не готов идти на компромиссы в комфорте и безопасности. Построенный на базе Mercedes-Benz Sprinter, этот полуинтегрированный автодом 2025 года выпуска сразу выделяется на фоне контраста. В России он уже стал настоящим бестселлером среди любителей активного отдыха и дальних путешествий.

Фото: autoyahta.ru

В первую очередь, Hymer ML-T 580 включает в себя полный привод и автоматическую коробчатую передачу. Это означает, что вы можете уверенно чувствовать себя как на асфальте, так и на проселочных дорогах, не опасаясь ни снега, ни грязи. Дизельный двигатель мощностью 2 литра и мощностью 190 л.с. Обеспечивает отличную динамику и экономичность, топливный бак на 93 литра. Позволяет забыть о частных заправках.

Фото: autoyahta.ru

Внутри автодома царит атмосфера уюта и продуманности. Основная кровать в задней части легко трансформируется: можно спать вдвоем или разложить на две односпальные кровати. Дополнительные спальные места встроены в зону стола, что делает ML-T 580 отличным выбором для семьи или друзей . В салоне - бежевая кожаная обивка, L-образный диван с трехточечными ремнями, поворотные кресла и множество мелочей, которые делают жизнь в дороге максимально приятной.

Фото: autoyahta.ru

Кухонный модуль оснащен всем необходимым: трехконфорочная газовая плита, вместительный холодильник на 142 литра с отдельной морозильной плитой, бак для чистой воды на 120 литров и бак для серой воды на 100 литров. Санузел с душем и биотуалетом продуман до мелочей, багажное отделение с большими воротами и грузоподъемностью до 350 кг позволяет взять с собой все, что нужно для длительного путешествия.

Особое внимание уделено зимнему пакету. Здесь есть все для комфортной жизни даже в морозы: мощное отопление Truma 6 кВт с бойлером, изолированные и подогреваемые баки для воды, утепленные стены и полы, а также высокотехнологичные сэндвич-панели из полиуретана. Управлять отоплением можно дистанционно через ЖК-панель с блоком iNet — удобно, если вы хотите вернуться в уже прогретый дом.

Фото: autoyahta.ru

Безопасность и современные технологии - еще один козырь Hymer ML-T 580. Водителю требуется дополнительный круиз-контроль, ассистенты удержания полосы, активный помощник торможения, система отслеживания дорожных знаков и даже ассистент при боковом ветре. Камера заднего вида, мультимедиа MBUX 10 с навигацией, подогрев лобового стекла и электростеклоподъемники — все это входит в стандартную комплектацию.

Hymer ML-T 580 – это выбор тех, кто ценит свободу, комфорт и надежность. В Москве этот автодом доступен по цене 24 800 000 рублей, и, судя по спросу, долго в наличии он не задерживается. Немецкое качество, продуманная эргономика и полный привод делают его одним из самых интересных предложений на рынке автодомов в 2026 году.

Упомянутые марки: Mercedes
