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6 апреля 2020, 17:28

Hyper Truck: Bugatti показала свое видение грузовика будущего

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Фото: Bugatti
Hyper Truck - грузовик из разряда мечты и мечты не скорого воплощения. Это плод воображения дизайнера, который считает, что тяжелый и футуристичный автомобиль должен передвигаться со скоростью более 300 км/ч.
Hyper Truck Bugatti показала свое видение грузовика будущего

Фото: Bugatti

Hyper Truck Bugatti показала свое видение грузовика будущего

Фото: Bugatti

Hyper Truck Bugatti показала свое видение грузовика будущего

Фото: Bugatti

Hyper Truck Bugatti показала свое видение грузовика будущего

Фото: Bugatti

Hyper Truck Bugatti показала свое видение грузовика будущего

Фото: Bugatti

Hyper Truck Bugatti показала свое видение грузовика будущего
Hyper Truck Bugatti показала свое видение грузовика будущего
Hyper Truck Bugatti показала свое видение грузовика будущего
Hyper Truck Bugatti показала свое видение грузовика будущего
Hyper Truck Bugatti показала свое видение грузовика будущего

Пожалуй, Hyper Truck является своеобразным ответом на творчество Tesla, которая не так давно смогла поразить нас своим электрическим грузовиком с не менее космическим обликом. Но если Semi таки будет запущен в производство, творение от Bugatti ничто иное, как дизайнерская находка из разряда «пусть глаза радуются».

Отцом-родителем Bugatti Hyper Truck является дизайнер индийского происхождения Prathyush Devadas, специалист по окружающей среде, работающий, кстати, от имени Dongfeng Motors. В свое время он получил диплом в области транспорта и проектирования автомобилей. И в свободные от основной работы часы он предается автомобильному творчеству. Отсюда взгляд на то, как может выглядеть грузовик будущего под эльзасским брендом.

Нос Hyper Truck выполнен в форме буквы «С», этаком ДНК марки. Обтекаемая кабина вмещает  только для одного пассажира, при этом помещая водителя в центре. Кругом стекло и формы, подвластные Ее Величеству Аэродинамике.

Трудно представить, как грузовик с одной передней и тремя задними осями будет маневрировать в городе. Но автор идеи об этом совсем не думает, он грезит длинными автодорожными артериями, на которые сможет поставить все 8 колес, чтобы от души «задать перца»…


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Hyper Truck: Bugatti показала свое видение грузовика будущего
Пожалуй, Hyper Truck является своеобразным ответом на творчество Tesla, которая не так давно смогла поразить нас своим электрическим грузовиком с не менее космическим обликом. Но если Semi таки будет запущен в производство, творение от Bugatti ничто иное, как дизайнерская находка из разряда «пусть глаза радуются».Отцом-родителем Bugatti Hyper Truck является дизайнер индийского происхождения Prathyush Devadas, специалист по окружающей среде, работающий, кстати, от имени Dongfeng Motors. В свое время он получил диплом в области транспорта и проектирования автомобилей. И в свободные от основной работы часы он предается автомобильному творчеству. Отсюда взгляд на то, как может выглядеть грузовик будущего под эльзасским брендом.Нос Hyper Truck выполнен в форме буквы «С», этаком ДНК марки. Обтекаемая кабина вмещает  только для одного пассажира, при этом помещая водителя в центре. Кругом стекло и формы, подвластные Ее Величеству Аэродинамике.Трудно представить, как грузовик с одной передней и тремя задними осями будет маневрировать в городе. Но автор идеи об этом совсем не думает, он грезит длинными автодорожными артериями, на которые сможет поставить все 8 колес, чтобы от души «задать перца»…
2020-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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