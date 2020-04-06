Hyper Truck: Bugatti показала свое видение грузовика будущего
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Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Фото: Bugatti
Пожалуй, Hyper Truck является своеобразным ответом на творчество Tesla, которая не так давно смогла поразить нас своим электрическим грузовиком с не менее космическим обликом. Но если Semi таки будет запущен в производство, творение от Bugatti ничто иное, как дизайнерская находка из разряда «пусть глаза радуются».
Отцом-родителем Bugatti Hyper Truck является дизайнер индийского происхождения Prathyush Devadas, специалист по окружающей среде, работающий, кстати, от имени Dongfeng Motors. В свое время он получил диплом в области транспорта и проектирования автомобилей. И в свободные от основной работы часы он предается автомобильному творчеству. Отсюда взгляд на то, как может выглядеть грузовик будущего под эльзасским брендом.
Нос Hyper Truck выполнен в форме буквы «С», этаком ДНК марки. Обтекаемая кабина вмещает только для одного пассажира, при этом помещая водителя в центре. Кругом стекло и формы, подвластные Ее Величеству Аэродинамике.
Трудно представить, как грузовик с одной передней и тремя задними осями будет маневрировать в городе. Но автор идеи об этом совсем не думает, он грезит длинными автодорожными артериями, на которые сможет поставить все 8 колес, чтобы от души «задать перца»…
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