Все ключевые особенности GAC Hyptec HT для России — от технических характеристик до уникальных опций

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 февраля 2026, 05:45

GAC Hyptec HT выходит на российский рынок: что предлагает новый электрокар

GAC Hyptec HT выходит на российский рынок: что предлагает новый электрокар

Все ключевые особенности GAC Hyptec HT для России — от технических характеристик до уникальных опций

GAC Hyptec HT выходит на российский рынок: что предлагает новый электрокар

На российском рынке появился электрокар GAC Hyptec HT, который выделяется не только современным дизайном, но и рядом технических решений. Модель обещает стать заметным игроком среди электромобилей благодаря сочетанию практичности и инноваций.

На российском рынке появился электрокар GAC Hyptec HT, который выделяется не только современным дизайном, но и рядом технических решений. Модель обещает стать заметным игроком среди электромобилей благодаря сочетанию практичности и инноваций.

Появление Hyptec HT на российском рынке - событие, которое не останется незамеченным для тех, кто следит за развитием электромобилей. В условиях, когда спрос на экологические и технологичные автомобили только растет, производитель делает ставку на сочетание практичности, современных опций и приверженности к традиционным реалиям.

В первую очередь GAC Hyptec HT обращает на себя внимание внешним видом: строгие линии кузова, лаконичные детали и узнаваемый силуэт выделяют его на дороге. Но дизайн - лишь часть истории. Куда важнее то, что электрокар имеет платформу, рассчитанную на непростые дорожные условия, что особенно актуально для российских дорог.

Техническая начинка GAC Hyptec HT требует отдельного разговора. Электромотор обеспечивает достойную динамику, а запас хода на одной зарядке позволяет не обращать внимания на частые остановки. Производитель заявляет, что батарея рассчитана на низкие температуры, что важно для эксплуатации зимой. В комплектации уже доступны системы помощи водителю, комплекс с поддержкой российских сервисов и расширенный пакет безопасности.

Стоит отметить отдельный подход к оснащению: Hyptec HT предлагает несколько вариантов комплектаций автомобиля, чтобы каждый мог подобрать под свои задачи. В числе опций - подогрев всех сидений, климат-контроль, панорамная крыша и интеллектуальная система рекуперации энергии. Для тех, кто ценит комфорт, предусмотрены дополнительные шумоизоляционные материалы и улучшенная подвеска.

Ценовая политика Hyptec HT выглядит конкурентоспособно на фоне других электромобилей, представленных в России. При этом производитель не экономит на качестве отделки и уровне оснащения. Важно, что сервисная поддержка и гарантийные обязательства уже организованы в крупных городах, что снижает риски для покупателей.

Ожидается, что новая модель на российский рынок будет поставляться из Китая. На своей родине, помимо электромобиля, автомобиль также доступен с гибридной силовой установкой. В Китае цена на Hyptec HT начинается от 189,9 тысячи юаней (примерно 2,1 млн рублей по текущему курсу).

Появление Hyptec HT – это не просто очередная революция, сигнал о том, что рынок электромобилей в России становится все более зрелым. Модель, ориентированная на технологии, ищет баланс между современными технологиями, практичностью и разумной ценой. В ближайшее время можно ожидать, что интерес к Hyptec HT будет только расти, особенно среди тех, кто задумывается о переходе на электромобиль.

Упомянутые марки: GAC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК

Похожие материалы ГАК

Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
GAC S7 выходит на российский рынок: дата старта продаж и интересные особенности
Рейтинг кроссоверов 2026: какие модели лидируют в России и сколько они стоят
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Иркутск Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться