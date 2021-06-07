7 июня 2021, 15:53
Hyudai Solaris в России может получить новый мотор: фото с дорожных тестов
На юге России сфотографировали загадочный седан Hyundai Solaris, передняя и задняя части которого были укрыты маскировочными чехлами. Судя по прицепу, автомобиль может проходить динамометрические испытания нового двигателя.
Дарья Климова Фото: Сергей Цицилин / Российская газета
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Фото: Сергей Цицилин / Российская газета
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Тестовый седан могли оснастить новым или модернизированным двигателем. Тогда с помощью прицепа коробку передач калибруют под нагрузку. Сейчас в моторную гамму модели входят два силовых агрегата объемом 1.4 и 1.6 литра, которые работают в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» того же диапазона. Еще одно предположение: Hyundai готовит новую спецверсию или комплектацию для Solaris, например, версию N-Line с более агрессивным обвесом.
Упомянутые модели: Hyundai Solaris (от 569 900 Р)
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