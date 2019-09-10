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10 сентября 2019, 11:54

Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки

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Фото: Hyundai
Компания Hyundai представила на автосалоне во Франкфурте концептуальный хэтчбек 45 EV Concept. Электрический концепт-кар, отдавая дань прошлому в лице Pony Coupe 1974 года, указывает направление, в котором будут развиваться технологии Hyundai.
Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки

Фото: Hyundai

Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки

Фото: Hyundai

Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки

Фото: Hyundai

Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки

Фото: Hyundai

Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки

Фото: Hyundai

Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки

Фото: Hyundai

Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки

Фото: Hyundai

Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки

Фото: Hyundai

Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки

Фото: Hyundai

Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки
Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки
Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки
Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки
Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки
Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки
Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки
Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки
Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки
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Дизайн Hyundai 45 EV Concept вдохновлен моделью Pony Coupe образца 1974 года. Прошедшие с того момента 45 лет символизирует число «45» в названии. Кроме того, в линиях концепта очень много элементов, расположенных под углом в 45 градусов. По словам автопроизводителя, представленный шоу-кар «переосмысливает автомобильный опыт в эпоху электрификации и автономных технологий».

Корпус Hyundai 45 EV Concept представляет собой монокок с разъезжающимися в стороны боковыми дверями. Дизайн новинки можно рассматривать как следующую ступень в эволюции фирменного стиля «Чувственная спортивность»: рубленные линии кузова, матричные прямоугольные фары и узкая щель фальш-радиаторной решетки. Светодиодный индикатор в нижней части передних дверей показывает уровень заряда аккумуляторных батарей, а на смену боковым зеркалам пришла закамуфлированная система кругового обзора.

Концепт, разумеется, оснащен автопилотом. Интерьер описывается как «уникальное жилое пространство, способное трансформироваться в зависимости от потребностей и образа жизни пассажиров». В отделке используется сочетание дерева, ткани и кожи, создающее «теплую, расслабляющую и комфортную атмосферу». К услугам пассажиров медиасистема с проекционным экраном. Передние сидения могут поворачиваться на 180 градусов к креслам второго ряда. По периметру салона устроены специальные «карманы» из прозрачного пластика, предназначенные для хранения книг или планшетов.


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Форум Hyundai HD 72
Цитата:| Кому: Safyan Если мост боком, то возможно сорвало центровочный болт рессоры.
V-U67
Форум Hyundai HD-78
Цитата:| Кому: Сабир Нет там никакого ограничения скорости !!!
V-U67
Форум Hyundai Matrix
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, где можно заказать радиатор на матрикса 2005 АКПП??? Не дорого и хорошо. Заранее благодарен!
Константин
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Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки
{{material_127164}}Дизайн Hyundai 45 EV Concept вдохновлен моделью Pony Coupe образца 1974 года. Прошедшие с того момента 45 лет символизирует число «45» в названии. Кроме того, в линиях концепта очень много элементов, расположенных под углом в 45 градусов. По словам автопроизводителя, представленный шоу-кар «переосмысливает автомобильный опыт в эпоху электрификации и автономных технологий».Корпус Hyundai 45 EV Concept представляет собой монокок с разъезжающимися в стороны боковыми дверями. Дизайн новинки можно рассматривать как следующую ступень в эволюции фирменного стиля «Чувственная спортивность»: рубленные линии кузова, матричные прямоугольные фары и узкая щель фальш-радиаторной решетки. Светодиодный индикатор в нижней части передних дверей показывает уровень заряда аккумуляторных батарей, а на смену боковым зеркалам пришла закамуфлированная система кругового обзора.Концепт, разумеется, оснащен автопилотом. Интерьер описывается как «уникальное жилое пространство, способное трансформироваться в зависимости от потребностей и образа жизни пассажиров». В отделке используется сочетание дерева, ткани и кожи, создающее «теплую, расслабляющую и комфортную атмосферу». К услугам пассажиров медиасистема с проекционным экраном. Передние сидения могут поворачиваться на 180 градусов к креслам второго ряда. По периметру салона устроены специальные «карманы» из прозрачного пластика, предназначенные для хранения книг или планшетов.
2019-09-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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