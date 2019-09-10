10 сентября 2019, 11:54
Hyundai 45 EV Concept демонстрирует электрическое будущее марки
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Фото: Hyundai
Компания Hyundai представила на автосалоне во Франкфурте концептуальный хэтчбек 45 EV Concept. Электрический концепт-кар, отдавая дань прошлому в лице Pony Coupe 1974 года, указывает направление, в котором будут развиваться технологии Hyundai.
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
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Корпус Hyundai 45 EV Concept представляет собой монокок с разъезжающимися в стороны боковыми дверями. Дизайн новинки можно рассматривать как следующую ступень в эволюции фирменного стиля «Чувственная спортивность»: рубленные линии кузова, матричные прямоугольные фары и узкая щель фальш-радиаторной решетки. Светодиодный индикатор в нижней части передних дверей показывает уровень заряда аккумуляторных батарей, а на смену боковым зеркалам пришла закамуфлированная система кругового обзора.
Концепт, разумеется, оснащен автопилотом. Интерьер описывается как «уникальное жилое пространство, способное трансформироваться в зависимости от потребностей и образа жизни пассажиров». В отделке используется сочетание дерева, ткани и кожи, создающее «теплую, расслабляющую и комфортную атмосферу». К услугам пассажиров медиасистема с проекционным экраном. Передние сидения могут поворачиваться на 180 градусов к креслам второго ряда. По периметру салона устроены специальные «карманы» из прозрачного пластика, предназначенные для хранения книг или планшетов.
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Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Safyan Если мост боком, то возможно сорвало центровочный болт рессоры.
Цитата:| Кому: Сабир Нет там никакого ограничения скорости !!!
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, где можно заказать радиатор на матрикса 2005 АКПП??? Не дорого и хорошо. Заранее благодарен!
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