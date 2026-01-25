Не прошли мимо: как переделанный автобус Hyundai Aero Town стал автодомом категории С/М1 и что это дает владельцу

Hyundai Aero Town 1999: редкий автодом на базе туристического автобуса

В Шадринске выставлен на продажу необычный автодом на базе Hyundai Aero Town 1999 года. Машина официально переведена в категорию С/М1, что упрощает техосмотр и пересечение границы. Внутри - два спальных места и возможность доработки под себя. Разбираемся, чем интересен этот вариант для путешествий и какие нюансы стоит учесть будущему владельцу.

В российской глубинке появляются все более интересные проекты на базе старых автобусов. Яркий пример — Hyundai Aero Town 1999 года, превращенный в Шадринске в полноценный автодом. Его ключевая особенность — официальная перерегистрация в стандарте С/М1.

Этот статус освобождает от необходимости устанавливать тахограф, упрощает и ускоряет прохождение техосмотра. При выезде за границу можно пользоваться легковой очередью на таможне, что экономит время. Автобус рассчитан на водителя и восемь пассажиров, что идеально для дальних путешествий большой семьей или компанией друзей.

Сейчас внутри оборудовано два спальных места, но конструкция позволяет легко добавить еще два. Отделка выполнена в черновом варианте — лишь самое необходимое для регистрации. Это дает будущему владельцу свободу для индивидуальной доработки интерьера по своему вкусу. Продавец готов выполнить эту работу, если покупатель пожелает.

Техническое состояние требует внимания: нижняя часть кузова нуждается в косметическом ремонте из-за следов ржавчины, хотя несущие элементы целы. Резина в хорошем состоянии, тормозная система полностью обслужена, светотехника работает исправно. Установлены два свежих аккумулятора по 190 А/ч, что важно для автономности.

Сердце автодома — дизельный двигатель D6BR, известный своей надежностью и экономичностью. Расход топлива составляет 13-15 литров на 100 км, крейсерская скорость — 90 км/ч. Двигатель не расходует масло, течи отсутствуют, все патрубки заменены на силиконовые, радиатор проверен. Автобус без проблем проходит техосмотр.

Подобные проекты автодомов на базе автобусов пока редкость в России, но интерес к ним steadily растет.

