Hyundai анонсировал запуск в России уникального проекта и рассказал о главных новинках 2022 года
Что касается конкретных новинок, то первым на российский рынок выйдет минивен Staria c космическим дизайном. Премьера запланирована на первый квартал. Также в первом квартале отечественным клиентам предложат «подогретые» N Line-версии кроссоверов Creta и Tucson, которые будут существенно отличаться от стоковых моделей. Ожидается, что кроссоверы получат более агрессивный обвес, перенастроенное рулевое управление и подвеску, а также топовые моторы.
В октябре 2022 года на рынок выйдет рестайлинговый флагманский кроссовер Hyundai Palisade. Кроме того, в наступившем году в Россию привезут первый электрокар марки – Ioniq 5. На первом этапе автомобиль можно будет оформить только по подписке и только в Москве.
- 785 000 РHyundai Tucson 2009 в Москве
- 2 750 000 РHyundai Tucson 2020 в Москве
- 2 630 000 РHyundai Tucson 2020 в Москве
- 1 720 000 РHyundai Creta 2018 в Москве
- 2 280 000 РHyundai Tucson 2018 в Москве
- 5 210 000 РHyundai Palisade 2020 в Москве
- 2 210 000 РHyundai Tucson 2017 в Москве
- 2 150 000 РHyundai Creta 2022 в Москве
- 2 790 000 РHyundai Tucson 2019 в Москве
- 1 600 000 РHyundai Tucson 2015 в Москве
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