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11 марта 2020, 11:56

Hyundai анонсировала новую Elantra

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Фото: Hyundai
Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения. Презентации новинки состоятся 17 марта одновременно на двух площадках – в США и Южной Корее.
Hyundai анонсировала новую Elantra

Фото: Hyundai

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Семейство Hyundai Elantra (или Avante для Южной Кореи) выпускается на протяжении уже 30 лет. Автомобиль первого поколения вышел на рынок в 1990 году. С тех пор модель сменила шесть поколений, а по всему миру было продано почти 14 млн экземпляров. Автомобиль новой генерации получит динамичный силуэт, больше напоминающий фастбек. Однако, это по-прежнему будет седан с отдельным багажником.

Дизайн новинки выполнят в фирменном стиле Parametric Dynamics, который характеризуется острыми гранями на боковинах, капоте и бамперах, словно прорезанными лезвием. Ожидается, что седан окажется длиннее, шире и ниже предшественника. В салоне появится цифровая панель приборов диагональю 10,25 мм. Ее объединят под одним «козырьком» с сенсорным экраном медиасистемы такого же размера.

Никакие технические подробности о Hyundai Elantra нового поколения пока не сообщаются. Но можно не сомневаться, что на зарубежных рынках седану достанутся моторы нового семейства Smartstream и современный вариатор. Премьера запланирована на 17 марта и пройдет одновременно в США и Южной Корее. Продажи на «домашнем» рынке стартуют в ближайшее время. Североамериканским клиентам придется подождать до сентября.

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Форум Hyundai Elantra
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Hyundai анонсировала новую Elantra
{{material_129237}}Семейство Hyundai Elantra (или Avante для Южной Кореи) выпускается на протяжении уже 30 лет. Автомобиль первого поколения вышел на рынок в 1990 году. С тех пор модель сменила шесть поколений, а по всему миру было продано почти 14 млн экземпляров. Автомобиль новой генерации получит динамичный силуэт, больше напоминающий фастбек. Однако, это по-прежнему будет седан с отдельным багажником.Дизайн новинки выполнят в фирменном стиле Parametric Dynamics, который характеризуется острыми гранями на боковинах, капоте и бамперах, словно прорезанными лезвием. Ожидается, что седан окажется длиннее, шире и ниже предшественника. В салоне появится цифровая панель приборов диагональю 10,25 мм. Ее объединят под одним «козырьком» с сенсорным экраном медиасистемы такого же размера.Никакие технические подробности о Hyundai Elantra нового поколения пока не сообщаются. Но можно не сомневаться, что на зарубежных рынках седану достанутся моторы нового семейства Smartstream и современный вариатор. Премьера запланирована на 17 марта и пройдет одновременно в США и Южной Корее. Продажи на «домашнем» рынке стартуют в ближайшее время. Североамериканским клиентам придется подождать до сентября.
2020-03-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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