11 марта 2020, 11:56
Hyundai анонсировала новую Elantra
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Фото: Hyundai
Компания Hyundai опубликовала первые официальные тизеры седана Elantra нового поколения. Презентации новинки состоятся 17 марта одновременно на двух площадках – в США и Южной Корее.
Фото: Hyundai
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Дизайн новинки выполнят в фирменном стиле Parametric Dynamics, который характеризуется острыми гранями на боковинах, капоте и бамперах, словно прорезанными лезвием. Ожидается, что седан окажется длиннее, шире и ниже предшественника. В салоне появится цифровая панель приборов диагональю 10,25 мм. Ее объединят под одним «козырьком» с сенсорным экраном медиасистемы такого же размера.
Никакие технические подробности о Hyundai Elantra нового поколения пока не сообщаются. Но можно не сомневаться, что на зарубежных рынках седану достанутся моторы нового семейства Smartstream и современный вариатор. Премьера запланирована на 17 марта и пройдет одновременно в США и Южной Корее. Продажи на «домашнем» рынке стартуют в ближайшее время. Североамериканским клиентам придется подождать до сентября.
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