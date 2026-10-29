Штучный завоз по цене б/у рынка: дилеры распродают кроссоверы Hyundai c «автоматом»

29 октября 2026, 22:34
Дешевле базового Tenet и Solaris HC: что за редкий 100-сильный кроссовер без пробега появился у дилера за 2,3 миллиона рублей
Дешевле базового Tenet и Solaris HC: что за редкий 100-сильный кроссовер без пробега появился у дилера за 2,3 миллиона рублей
На рынке появился вариант с необычным ценовым раскладом. Оснащение включает решения, обычно заметные в старших версиях. В продаже есть предложения из разных регионов страны. Подробности комплектаций и техники - в материале.
Экземпляр без пробега находится у дилера в Набережных Челнах. Автомобиль выпущен в 2023 году, а в объявлении за него просят 2 320 000 рублей.
Как сообщает издание Автоновости дня, такой же Bayon продают и в Сальске Ростовской области. Кузов другого цвета, комплектация совпадает, но продавец просит 2 800 000 рублей. Машины поставляют штучно, поэтому о полноценных продажах модели в России говорить пока не приходится.
Предложение из Набережных Челнов дешевле базового Tenet T4L: минимальная цена этой модели по прайс-листу составляет 2 344 000 рублей. Для Solaris HC, ребрендированной Hyundai Creta, стартовая стоимость указана на уровне 2 570 000 рублей.
У Bayon комплектация Style. В салоне стоит аналоговая приборная панель, а медиасистема получила сенсорный экран диагональю 8 дюймов. Есть акустика с шестью динамиками. Рулевое колесо мультифункциональное.
В перечень оборудования входят климат-контроль и камера заднего вида. Доступ в салон бесключевой, двигатель запускается кнопкой. Круиз-контроль работает с ограничителем скорости, парктроники установлены спереди и сзади. За дождем и освещением следят отдельные датчики. Колеса литые, диаметром 16 дюймов. Подогрев получили руль и зеркала. Он предусмотрен и для заднего стекла, а также передних сидений.
У более дорогих исполнений набор опций шире. В них ставят цифровую приборную панель SuperVision с экраном на 10,25 дюйма и мультимедийный дисплей такой же диагонали. Среди доступного оборудования есть акустика Bose и адаптивный круиз-контроль. Предусмотрен и дополнительный электрический обогреватель салона. Интерьер может получить атмосферную подсветку.
Силовая установка у модели одна. Бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,4 литра развивает 100 л. с. С ним работает классический шестиступенчатый автомат. Привод только передний.
На индийском рынке Bayon получил другую силовую конфигурацию. Это атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1497 куб. см. Его мощность составляет около 113-115 л. с., крутящий момент равен 143,8-144 Н·м. В зависимости от версии мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором CVT.
Индийская модификация имеет габариты 4245 × 1810 × 1605 мм. Колесная база составляет 2600 мм, дорожный просвет - 205 мм. Объем багажника равен 505 литрам. В сравнительных таблицах CarLelo и Overdrive для Venue указан багажник на 350-375 литров, для Creta - на 433 литра. Колесная база этих моделей составляет 2520 и 2610 мм соответственно. Индийские публикации указывают для Bayon цены примерно от 9,99 до 18,15 lakh рупий.
В российских объявлениях появилась и Hyundai Creta второго поколения после рестайлинга. Эту версию официально на местном рынке не продавали. Поставки идут из ОАЭ, ориентир по цене составляет 2 600 000 рублей.
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