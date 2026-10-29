Штучный завоз по цене б/у рынка: дилеры распродают кроссоверы Hyundai c «автоматом»

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

29 октября 2026, 22:34

Дешевле базового Tenet и Solaris HC: что за редкий 100-сильный кроссовер без пробега появился у дилера за 2,3 миллиона рублей

Дешевле базового Tenet и Solaris HC: что за редкий 100-сильный кроссовер без пробега появился у дилера за 2,3 миллиона рублей

Штучный завоз по цене б/у рынка: дилеры распродают кроссоверы Hyundai c «автоматом»

Дешевле базового Tenet и Solaris HC: что за редкий 100-сильный кроссовер без пробега появился у дилера за 2,3 миллиона рублей

На рынке появился вариант с необычным ценовым раскладом. Оснащение включает решения, обычно заметные в старших версиях. В продаже есть предложения из разных регионов страны. Подробности комплектаций и техники - в материале.

На рынке появился вариант с необычным ценовым раскладом. Оснащение включает решения, обычно заметные в старших версиях. В продаже есть предложения из разных регионов страны. Подробности комплектаций и техники - в материале.

Экземпляр без пробега находится у дилера в Набережных Челнах. Автомобиль выпущен в 2023 году, а в объявлении за него просят 2 320 000 рублей.

Как сообщает издание Автоновости дня, такой же Bayon продают и в Сальске Ростовской области. Кузов другого цвета, комплектация совпадает, но продавец просит 2 800 000 рублей. Машины поставляют штучно, поэтому о полноценных продажах модели в России говорить пока не приходится.

Предложение из Набережных Челнов дешевле базового Tenet T4L: минимальная цена этой модели по прайс-листу составляет 2 344 000 рублей. Для Solaris HC, ребрендированной Hyundai Creta, стартовая стоимость указана на уровне 2 570 000 рублей.

У Bayon комплектация Style. В салоне стоит аналоговая приборная панель, а медиасистема получила сенсорный экран диагональю 8 дюймов. Есть акустика с шестью динамиками. Рулевое колесо мультифункциональное.

В перечень оборудования входят климат-контроль и камера заднего вида. Доступ в салон бесключевой, двигатель запускается кнопкой. Круиз-контроль работает с ограничителем скорости, парктроники установлены спереди и сзади. За дождем и освещением следят отдельные датчики. Колеса литые, диаметром 16 дюймов. Подогрев получили руль и зеркала. Он предусмотрен и для заднего стекла, а также передних сидений.

У более дорогих исполнений набор опций шире. В них ставят цифровую приборную панель SuperVision с экраном на 10,25 дюйма и мультимедийный дисплей такой же диагонали. Среди доступного оборудования есть акустика Bose и адаптивный круиз-контроль. Предусмотрен и дополнительный электрический обогреватель салона. Интерьер может получить атмосферную подсветку.

Силовая установка у модели одна. Бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,4 литра развивает 100 л. с. С ним работает классический шестиступенчатый автомат. Привод только передний.

На индийском рынке Bayon получил другую силовую конфигурацию. Это атмосферный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1497 куб. см. Его мощность составляет около 113-115 л. с., крутящий момент равен 143,8-144 Н·м. В зависимости от версии мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором CVT.

Индийская модификация имеет габариты 4245 × 1810 × 1605 мм. Колесная база составляет 2600 мм, дорожный просвет - 205 мм. Объем багажника равен 505 литрам. В сравнительных таблицах CarLelo и Overdrive для Venue указан багажник на 350-375 литров, для Creta - на 433 литра. Колесная база этих моделей составляет 2520 и 2610 мм соответственно. Индийские публикации указывают для Bayon цены примерно от 9,99 до 18,15 lakh рупий.

В российских объявлениях появилась и Hyundai Creta второго поколения после рестайлинга. Эту версию официально на местном рынке не продавали. Поставки идут из ОАЭ, ориентир по цене составляет 2 600 000 рублей.

Упомянутые модели: Hyundai Bayon, TENET T4
Упомянутые марки: Hyundai, TENET, Solaris
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай, Тенет, Солярис

Похожие материалы Хендай, Тенет, Солярис

Категории B достаточно: как закон позволяет управлять автопоездом тяжелее 3,5 тонн без открытия категории BE
Geely Atlas четвертого поколения могут начать собирать в Беларуси
Шесть автомобилей не распознали людей в рабочей и детской экипировке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимирская область Ленинградская область Уфа
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться