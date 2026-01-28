Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 06:40

Не прошли мимо: как изменится компактный кроссовер Hyundai Bayon к 2027 году и что это значит для рынка

Hyundai готовит обновление для своего компактного кроссовера Bayon, который уже замечен на зимних тестах с заметно более строгим и угловатым дизайном. Какие перемены ждут модель, почему производитель делает ставку на новый облик и что это может означать для европейских и российских автолюбителей - разбираемся в деталях.

Hyundai Bayon - модель, которая пока не продается в США и России. Этот компактный кроссовер, пришедший на смену i20 Active, с 2021 года уверенно занимает свою нишу в сегменте B. Однако время не стоит на месте, и производитель уже готовит второе поколение, которое должно появиться в автосалонах в 2027 году.

В последние месяцы автомобиль был замечен на зимних испытаниях, где инженеры Hyundai проверяли его на прочность в условиях низких температур и дорог. Прототипы, скрытые под плотным камуфляжем, выдают главное — Bayon становится заметно более строгим и угловатым. Судя по силуэту, дизайнеры решили отступить от плавных линий, используя более прямые грани, что делает кроссовер современным и даже немного агрессивным.

Изменения в дизайне — это не просто мода. В последние годы на рынке компактных кроссоверов наблюдается явная тенденция на «кубизм»: покупатели все чаще выбирают автомобили с выразительной внешностью и четкими формами. Hyundai, похоже, не собирается отставать от конкурентов и создает новый тренд, который должен привлечь внимание молодых водителей и тех, кто устал от однотипных моделей.

Технические подробности пока держатся в секрете, но эксперты уверены: Bayon второго поколения получит обновленную платформу, а также расширенную линейку двигателей, включая гибридные версии. Это логичный шаг, поскольку ужесточение экологических стандартов в Европе и растущий спрос на экономичные автомобили не стоят на месте. Кроме того, руководитель заявил, что в оснащении появились современные системы безопасности и современные решения, которые уже стали стандартом для новых моделей Hyundai.

Интересно, что Bayon изначально разрабатывался с прицелом на европейский и индийский рынки, где компактные кроссоверы популярны. Модель пока не представлена официально, но с учетом растущего интереса к сегменту B-SUV и ряду западных брендов не исключено, что Hyundai может изменить возможность выхода Bayon на рынок. Тем более что обновленный дизайн и современные технологии вполне соответствуют ожиданиям российских покупателей.

Пока же автолюбителям остается следить за новостями и ждать официальной премьеры. Судя по всему, Hyundai готовит действительно интересное обновление, которое способно встряхнуть привычный расклад сил в классе компактных кроссоверов. Остается только предположить, какие еще сюрпризы преподнесет Bayon второго поколения и как на них отреагируют конкуренты.

Ранее 110km.ru писал о том, почему Solaris HC выбирают в регионах и что отмечают водители в отзывах.

Упомянутые модели: Hyundai Bayon
Упомянутые марки: Hyundai
