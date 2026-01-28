Не прошли мимо: как изменится компактный кроссовер Hyundai Bayon к 2027 году и что это значит для рынка

28 января 2026, 06:40
Hyundai Bayon 2027: новый силуэт и испытания в суровых зимних условиях
Hyundai Bayon 2027: новый силуэт и испытания в суровых зимних условиях
Hyundai готовит обновление для своего компактного кроссовера Bayon, который уже замечен на зимних тестах с заметно более строгим и угловатым дизайном. Какие перемены ждут модель, почему производитель делает ставку на новый облик и что это может означать для европейских и российских автолюбителей - разбираемся в деталях.
Hyundai Bayon - модель, которая пока не продается в США и России. Этот компактный кроссовер, пришедший на смену i20 Active, с 2021 года уверенно занимает свою нишу в сегменте B. Однако время не стоит на месте, и производитель уже готовит второе поколение, которое должно появиться в автосалонах в 2027 году.
В последние месяцы автомобиль был замечен на зимних испытаниях, где инженеры Hyundai проверяли его на прочность в условиях низких температур и дорог. Прототипы, скрытые под плотным камуфляжем, выдают главное — Bayon становится заметно более строгим и угловатым. Судя по силуэту, дизайнеры решили отступить от плавных линий, используя более прямые грани, что делает кроссовер современным и даже немного агрессивным.
Изменения в дизайне — это не просто мода. В последние годы на рынке компактных кроссоверов наблюдается явная тенденция на «кубизм»: покупатели все чаще выбирают автомобили с выразительной внешностью и четкими формами. Hyundai, похоже, не собирается отставать от конкурентов и создает новый тренд, который должен привлечь внимание молодых водителей и тех, кто устал от однотипных моделей.
Технические подробности пока держатся в секрете, но эксперты уверены: Bayon второго поколения получит обновленную платформу, а также расширенную линейку двигателей, включая гибридные версии. Это логичный шаг, поскольку ужесточение экологических стандартов в Европе и растущий спрос на экономичные автомобили не стоят на месте. Кроме того, руководитель заявил, что в оснащении появились современные системы безопасности и современные решения, которые уже стали стандартом для новых моделей Hyundai.
Интересно, что Bayon изначально разрабатывался с прицелом на европейский и индийский рынки, где компактные кроссоверы популярны. Модель пока не представлена официально, но с учетом растущего интереса к сегменту B-SUV и ряду западных брендов не исключено, что Hyundai может изменить возможность выхода Bayon на рынок. Тем более что обновленный дизайн и современные технологии вполне соответствуют ожиданиям российских покупателей.
Пока же автолюбителям остается следить за новостями и ждать официальной премьеры. Судя по всему, Hyundai готовит действительно интересное обновление, которое способно встряхнуть привычный расклад сил в классе компактных кроссоверов. Остается только предположить, какие еще сюрпризы преподнесет Bayon второго поколения и как на них отреагируют конкуренты.
Ранее 110km.ru писал о том, почему Solaris HC выбирают в регионах и что отмечают водители в отзывах.
Похожие материалы Хендай
-
28.08.2025, 07:34
Hyundai Bayon выходит на российский рынок: доступный кроссовер дешевле конкурентов из Китая
В России стартовали продажи компактного кроссовера Hyundai Bayon по цене от 2,28 млн рублей. Модель, поставляемая по параллельному импорту, оказалась дешевле большинства китайских конкурентов. Подробности комплектаций и сравнение с аналогами — в нашем материале.Читать далее
-
24.07.2025, 09:01
Автоновости дня: В России стартовали продажи Hyundai Bayon по цене ниже китайских конкурентов
В России начались продажи компактного кроссовера Hyundai Bayon по цене от 2,28 млн рублей. Модель оказалась доступнее большинства китайских аналогов, предлагая современное оснащение и надежный двигатель. Читать далее
-
26.08.2024, 14:17
В Россию привезли новый кроссовер Hyundai по цене Lada Vesta SW
По схеме параллельного импорта в Россию продолжают поставлять новые модели иностранных брендов, ушедших с отечественного рынка. Недавно в продаже появились компактные кроссоверы Hyundai Bayon, которые стоят дешевле некоторых версий Lada.Читать далее
-
18.04.2024, 07:53
Новые кроссоверы Hyundai распродают в Казахстане по 1,9 млн рублей
Казахстанские дилеры объявили о внушительных скидках на маленькие кроссоверы Hyundai Bayon местной сборки. Если раньше машина в базовой комплектации стоила 11 млн тенге, то сейчас цену снизили до 8,9 млн тенге, что в пересчете по текущему курсу составляет менее 1,9 млн рублей.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Хендай
-
28.08.2025, 07:34
Hyundai Bayon выходит на российский рынок: доступный кроссовер дешевле конкурентов из Китая
В России стартовали продажи компактного кроссовера Hyundai Bayon по цене от 2,28 млн рублей. Модель, поставляемая по параллельному импорту, оказалась дешевле большинства китайских конкурентов. Подробности комплектаций и сравнение с аналогами — в нашем материале.Читать далее
-
24.07.2025, 09:01
Автоновости дня: В России стартовали продажи Hyundai Bayon по цене ниже китайских конкурентов
В России начались продажи компактного кроссовера Hyundai Bayon по цене от 2,28 млн рублей. Модель оказалась доступнее большинства китайских аналогов, предлагая современное оснащение и надежный двигатель. Читать далее
-
26.08.2024, 14:17
В Россию привезли новый кроссовер Hyundai по цене Lada Vesta SW
По схеме параллельного импорта в Россию продолжают поставлять новые модели иностранных брендов, ушедших с отечественного рынка. Недавно в продаже появились компактные кроссоверы Hyundai Bayon, которые стоят дешевле некоторых версий Lada.Читать далее
-
18.04.2024, 07:53
Новые кроссоверы Hyundai распродают в Казахстане по 1,9 млн рублей
Казахстанские дилеры объявили о внушительных скидках на маленькие кроссоверы Hyundai Bayon местной сборки. Если раньше машина в базовой комплектации стоила 11 млн тенге, то сейчас цену снизили до 8,9 млн тенге, что в пересчете по текущему курсу составляет менее 1,9 млн рублей.Читать далее
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:53
Необычный автодом на базе Chevrolet Viking 1959 года: ретро и комфорт в деталях
Уникальный автодом, созданный на платформе школьного автобуса Chevrolet Viking 1959 года, удивляет сочетанием ретро-стиля и современных удобств. Вдохновленный марокканскими мотивами интерьер, дубовая отделка и продуманная планировка делают этот кемпер настоящим домом на колесах. Узнайте, как старый автобус получил новую жизнь и почему такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее