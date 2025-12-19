Готов ли Hyundai бросить вызов Ford Bronco и Toyota Land Cruiser — интрига сохраняется

19 декабря 2025, 11:19
Hyundai Crater Concept: внедорожный шоу-кар отправляется на автосалон в Монреаль
Hyundai Crater Concept удивил публику на автосалоне в Лос-Анджелесе. В январе 2026 года его покажут в Канаде. Дизайн концепта намекает на возможное появление новых XRT-моделей. Ожидания и слухи вокруг будущего внедорожника только растут.
Hyundai вновь удивляет поклонников смелыми экспериментами: на автосалоне в Лос-Анджелесе 2025 года корейский бренд вывел на сцену концепт-кар Crater. Этот внедорожник сразу привлек внимание своим агрессивным обликом и намеками на будущее семейство XRT. Теперь у канадских автолюбителей появится шанс увидеть необычный шоу-кар вживую - в январе 2026 года Crater отправится на Международный автосалон в Монреале.
Внешность Crater Concept словно сошла с экранов видеоигр: массивные колеса, брутальные формы, высокая посадка и детали, которые обычно встречаются только на экстремальных внедорожниках. Многие сравнили новинку с Ford Bronco и Jeep Wrangler, а некоторые даже увидели в ней черты Toyota Land Cruiser. Однако Hyundai подчеркивает, что Crater - это не просто дизайнерская фантазия, а реальный прототип, который может повлиять на будущее серийных моделей марки.
Интересно, что название Crater легко спутать с Creta - популярным кроссовером Hyundai для рынков БРИКС. Но между этими моделями нет ничего общего: Crater - это демонстрация возможностей и взгляд в сторону настоящих внедорожников, тогда как Creta остается городским автомобилем.
По мнению экспертов, Crater Concept может стать предвестником новой линейки внедорожников Hyundai, способных конкурировать с признанными лидерами сегмента. Пока это лишь слухи, но сам факт появления такого концепта говорит о серьезных амбициях корейской компании. Впрочем, даже если Crater не доберется до конвейера в своем нынешнем виде, отдельные элементы дизайна и технические решения вполне могут появиться на будущих моделях Hyundai с приставкой XRT.
Поклонники марки уже обсуждают, стоит ли ждать серийного внедорожника с таким же дерзким характером. Hyundai явно тестирует реакцию публики, выставляя Crater на крупных автосалонах. Если интерес окажется высоким, не исключено, что компания решится на выпуск по-настоящему «злого» внедорожника, который сможет составить конкуренцию не только Ford Bronco, но и другим культовым моделям сегмента.
Тем, кто хочет лично оценить концепт, стоит отправиться в Монреаль в январе 2026 года. Именно там Hyundai Crater будет представлен широкой публике и журналистам. Остается только гадать, станет ли этот шоу-кар началом новой эры для корейского бренда или останется яркой страницей в истории концептов.
