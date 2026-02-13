Что отличает комплектации Hyundai Creta и Solaris HC — сравнение характеристик и оснащения

Сравниваем Hyundai Creta и Solaris HC: разница в ключевых деталях

Сравнение Hyundai Creta и Solaris HC выявляет важные нюансы, которые могут повлиять на выбор между этими моделями. Анализ технических параметров и оснащения поможет понять, какой автомобиль подойдет именно вам.

Сравнение Hyundai Creta и Solaris HC выявляет важные нюансы, которые могут повлиять на выбор между этими моделями. Анализ технических параметров и оснащения поможет понять, какой автомобиль подойдет именно вам.

Сравнение Hyundai Creta 2.0 AT 2WD Family и Solaris HC 2.0 AT 2WD Family актуально для тех, кто делает выбор между современными двумя моделями с одинаковым расположением двигателя и типом привода. Несмотря на схожесть базовых параметров, различия в деталях могут иметь решающее значение при покупке.

Обе машины оснащены 2-литровым бензиновым мотором, шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и передним приводом. Однако Creta появилась на рынке раньше — с 2021 по декабрь 2022 года, тогда как Solaris HC дебютировал только в 2024 году. Это указывается и на гарантийных условиях: у Creta - 5 лет или 150 000 км, у Solaris - 3 года или 100 000 км.

Фото: Solaris

Габариты у автомобилей практически определены: длина 4300 мм, ширина 1790 мм, высота 1620 мм, клиренс 190 мм позволяют уверенно чувствовать себя на российских дорогах. Оба автомобиля имеют пять дверей и рассчитаны на пятерых пассажиров.

В динамике Creta чуть быстрее: разгон до 100 км/ч занимает 10,2 секунды против 10,7 у Solaris. Максимальная скорость одинакова - 183 км/ч. При этом Creta тяжелее — 1420 кг против 1335 кг у Solaris, что можно сказать о расходе топлива и управляемости. Максимальная грузоподъемность - 345 кг, допустимая полная масса - 1765 кг.

Двигатели у Creta - рядные четырехцилиндровые, работающие на бензине АИ-92. Мощность практически одинакова: 149 л.с. у Creta и 150 л.с. у Соляриса, крутящий момент - 192 и 191 Нм соответственно. Расход топлива в смешанном цикле - 7,1 л/100 км, что соответствует современным требованиям экономичности.

Подвеска у Creta типична для класса: спереди независимая стойка МакФерсон, сзади - полузависимая торсионная балка. Тормоза дисковые, передние - вентилируемые. Это обеспечивает приемлемое поведение на дороге и достаточную безопасность.

Внешне автомобили оснащены галогенными фарами, светодиодными ходовыми огнями (опция), противотуманками и рейлингами. Задние фонари - светодиодные, есть спойлер и окрашенные в цвет кузова бамперы. Внутри - тканевая обивка, кожаная оплетка руля, подогрев передних сидений и руля, регулируемая рулевая колонка. Цветной дисплей на 7 дюймов доступен в качестве опции.

Безопасность обеспечивают фронтальные подушки, крепления ISOFIX, ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, ESP, TCS и системы помощи при спуске. Все ремни - трехточечные. Для комфорта предусмотрены кондиционер, климат-контроль, мультимедиа с поддержкой MP3, Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto, шесть динамиков, USB и Hands free.

В плане защиты от угона обе модели оснащены иммобилайзером и сигнализацией. В багажнике — крючки для крепления и неполноразмерное запасное колесо. Это стандартный набор для семейных автомобилей, рассчитанный на ежедневное использование.

В итоге, несмотря на технические характеристики, семейства Creta и Solaris HC различаются по ряду параметров, которые могут быть важными для будущих владельцев. Внимательное изучение комплектаций и гарантии поможет сделать осознанный выбор между двумя теоретическими моделями.