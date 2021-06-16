Hyundai Creta II: почему не поменялись двигатели и может ли потечь панорамная крыша (отвечает эксперт завода)
Фото: А. Иванов
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Фото: Hyundai
Повторимся: у свежей версии самого популярного SUV российского рынка масса новаций – как дизайнерских, так и телематических. При этом силовая линейка – двигатели и коробки передач – остались прежними. Корреспондент 110km.ru поинтересовался у Андрея Казака, директора производственного управления завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», по какой причине решили не трогать техническую начинку.
«Не раз говорил и продолжаю утверждать, как специалист и потребитель, что нынешние моторы - идеальные для данного автомобиля, - ответил Андрей Николаевич. - Я немало проехал на «Крете» и лично проверял, как они себя ведут. И 1,6-литровый агрегат, и 2-литровый вариант – это не то, что хотим мы, заводчане, а чего желает потребитель, это важно для понимания. Они надежные и долговечные, полностью устраивают нашего покупателя».
Грядущей осенью будет запущено местное производство 1,6-литровых двигателей – в настоящее время продолжается работа по строительству нового завода, он расположится в непосредственной близости от сборочного предприятия «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Будет ли на нем в перспективе изготавливаться 2-литровый мотор, Андрей Казак пока что не знает.
При этом он озвучил цифру локализации Hyundai Creta II с вводом в эксплуатацию завода двигателей. Она составит 2100-2200 баллов. На данный момент речь идет о степени локализации 1700 баллов. Такое измерение было принято в прошлом году. Переводить баллы в более привычные всем проценты, г-н Казак не стал. Только лишь отметил, что до сих пор уровень локализации Creta был выше 50%.
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Учитывая, что для выпуска новой генерации кроссовера подтянули группу новых российских поставщиков комплектующих (рулевое колесо, ремни безопасности, стекла и стеклоподъемники, защита картера, уплотнители дверей и панорамной крыши, пластиковые элементы пятой двери), нетрудно догадаться, что в процентах эта самая локализация не только не потеряла, но, наоборот, подросла.
Вот как Андрей Казак ответил на наш вопрос относительно того, повлияла ли мировая проблема нехватки полупроводников на производственный процесс «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»: «В определённой степени – да. Но не драматически. Мы не уменьшили запланированные производственные планы и при этом не изменили комплектации. Другое дело, что приходилось в какие-то дни собирать лишь одну комплектацию автомобиля, чуть перепланировать процесс, перебрасывать с одного дня на другой. Но по итогам месяца получалось то же самое, что планировали изначально».
Общее количество собранных на предприятии «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» автомобилей трех моделей (Hyundai Creta, Solaris и Kia Rio) в прошлом году составило 219 100 ед. В текущем году эта цифра подрастет до 230 000 ед. При этом на долю теперь уже старой «Креты» придется порядка 40 000 ед., а машин нового поколения соберут что-то в районе 20 000 ед.
Мы поинтересовались у Андрея Казака, не мало ли для новых-то машин? «Понимаете, - ответил специалист, - это связано не только и не столько с производственными возможностями нашего завода, сколько с объемами выпуска компаний-поставщиков комплектующих. Все выложенные цифры – так сказать, запланированные. Будет меняться ситуация на рынке – изменятся и производственные объемы. Смею Вас заверить, мы активно ищем местных поставщиков. Но при этом во главу угла ставим качество. Это первостепенная задача».
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Фото: И. Братуха
Для того, чтобы приступить к выпуску Creta новой генерации, сотрудники предприятия провели модернизацию производства, занимались наладкой и тестирование оборудования. Поскольку посвежевший кроссовер отныне будет предлагаться с панорамной крышей, заводчанам пришлось осваивать и эту новую для себя производственную специфику.
«Установка люка – если так можно выразиться, премиальная вещь, которой у нас никогда не было, - заявил Андрей Николаевич. – Используется совершенно другая штамповка – она требует более внимательного и нежного к себе отношения. Но мы четко отработали технологию. Повторюсь, что уплотнители люка будут иметь российскою прописку. Качество нас удовлетворило, проверяли и проверяем на линии сборки в специальной душевой камере, протечек нет. Если такие вещи под силу другим заводам, значит, справимся и мы. Не вижу проблем».
Портал 110km.ru поинтересовался у эксперта, с какими предложениями заводчане выступили до того, как было принято решение на самом верхнем уровне об окончательном варианте Hyundai Creta II. Андрей Казак заявил, что были вопросы по форме кузова и «начинке» автомобиля, мол, отечественный потребитель имеет свои определенные вкусы на сей счет. Но получилось, на его взгляд, совсем неплохо.
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