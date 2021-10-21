21 октября 2021, 22:05
Hyundai Creta второго поколения уже ждет рестайлинг: первые фото
В России продажи кроссовера Hyundai Creta стартовали нынешним летом, но в других странах кроссовер продается уже не первый год, и корейский автопроизводитель задумался над рестайлингом.
Дарья Климова Фото: Hyundai
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Фото: Hyundai
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В салоне радикальных изменений не ожидается, как и в технической части. Не исключено, что Hyundai пересмотрит состав комплектаций и расширит список опций, включив в него современные ассистирующие системы. По информации Autocar India, после рестайлинга Creta может получить 7-местную версию с компактными сидениями в багажнике. Продажи новинки стартуют в Индонезии в начале 2022 года, затем она появится в Индии. Дальнейшие планы Hyundai пока не раскрывает.
Упомянутые модели: Hyundai Creta (от 879 900 Р)
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