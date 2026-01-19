Семиместный минивэн возвращается — стоит ли спешить с покупкой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

19 января 2026, 18:08

Hyundai Custin снова на российском рынке - цены стартуют от 3,1 миллиона рублей

Hyundai Custin снова на российском рынке - цены стартуют от 3,1 миллиона рублей

Семиместный минивэн возвращается — стоит ли спешить с покупкой

Hyundai Custin снова на российском рынке - цены стартуют от 3,1 миллиона рублей

В Россию вернулся семиместный минивэн Hyundai Custin. Модель доступна в нескольких городах. Цены варьируются в зависимости от комплектации. Автомобиль оснащен современными технологиями. Подробности о двигателе и расходе топлива внутри.

В Россию вернулся семиместный минивэн Hyundai Custin. Модель доступна в нескольких городах. Цены варьируются в зависимости от комплектации. Автомобиль оснащен современными технологиями. Подробности о двигателе и расходе топлива внутри.

Российский рынок автомобилей продолжает удивлять: на этот раз в продаже вновь появился семиместный минивэн Hyundai Custin. Модель, которую ранее было сложно найти в отечественных автосалонах, теперь доступна благодаря параллельному импорту. Чаще всего такие машины поступают из Казахстана, что позволяет дилерам предлагать их по относительно привлекательной цене, выяснили Автоновости дня.

Минимальная стоимость Hyundai Custin составляет 3,1 миллиона рублей - именно столько просят за автомобиль в Тюмени. Здесь покупателям предлагают версию Travel, отличающуюся богатым оснащением. В салоне - цифровая приборная панель, отделка кожей, мультимедийная система с крупным сенсорным экраном, полностью светодиодная оптика, камера кругового обзора, климат-контроль и круиз-контроль. Такой набор опций редко встречается в сегменте доступных минивэнов, что делает Custin заметным игроком на рынке.

В Екатеринбурге Hyundai Custin с русифицированным интерфейсом обойдется уже в 3 999 000 рублей. Здесь комплектация Travel дополнена многозонным климат-контролем, системой выбора режимов движения Drive Mode Select, медиасистемой с 10,4-дюймовым тачскрином, системой бесключевого доступа и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. В других городах цены заметно выше: в Санкт-Петербурге - от 4 250 000 рублей, в Москве - от 4 349 000, а в Ставрополе - от 4 900 000 рублей. В этих регионах автомобиль доступен в более дорогой версии Luxe.

Фото: Hyundai

Как сообщает Российская Газета, все представленные на рынке экземпляры Hyundai Custin оснащены единственным вариантом силовой установки - 1,5-литровым турбированным мотором Smartstream мощностью 170 лошадиных сил. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - исключительно передний. Разгон до 100 км/ч занимает около 8 секунд, что для минивэна с семью посадочными местами выглядит весьма достойно. В городских условиях расход топлива составляет 9-10 литров на 100 километров, а на трассе - 6-7 литров.

Hyundai Custin выделяется на фоне конкурентов не только ценой, но и уровнем оснащения. В базовой версии уже есть все необходимое для комфортных поездок большой семьей. При этом автомобиль остается одним из самых доступных новых минивэнов на российском рынке. В условиях ограниченного выбора и роста цен на новые автомобили, появление Custin может стать настоящей находкой для тех, кто ищет вместительный и современный транспорт для семьи или бизнеса.

Стоит отметить, что спрос на минивэны в России традиционно ниже, чем на кроссоверы, однако именно такие модели часто выбирают для корпоративных парков и такси. Hyundai Custin, благодаря своему оснащению и цене, вполне способен занять свою нишу. Впрочем, окончательный выбор всегда остается за покупателем - и, судя по всему, у Custin есть все шансы стать популярным вариантом в своем сегменте.

Упомянутые модели: Hyundai Custin
Упомянутые марки: Hyundai
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хендай

Похожие материалы Хендай

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уссурийск Магнитогорск Саранск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться