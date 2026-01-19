Семиместный минивэн возвращается — стоит ли спешить с покупкой

Hyundai Custin снова на российском рынке - цены стартуют от 3,1 миллиона рублей

В Россию вернулся семиместный минивэн Hyundai Custin. Модель доступна в нескольких городах. Цены варьируются в зависимости от комплектации. Автомобиль оснащен современными технологиями. Подробности о двигателе и расходе топлива внутри.

Российский рынок автомобилей продолжает удивлять: на этот раз в продаже вновь появился семиместный минивэн Hyundai Custin. Модель, которую ранее было сложно найти в отечественных автосалонах, теперь доступна благодаря параллельному импорту. Чаще всего такие машины поступают из Казахстана, что позволяет дилерам предлагать их по относительно привлекательной цене, выяснили Автоновости дня.

Минимальная стоимость Hyundai Custin составляет 3,1 миллиона рублей - именно столько просят за автомобиль в Тюмени. Здесь покупателям предлагают версию Travel, отличающуюся богатым оснащением. В салоне - цифровая приборная панель, отделка кожей, мультимедийная система с крупным сенсорным экраном, полностью светодиодная оптика, камера кругового обзора, климат-контроль и круиз-контроль. Такой набор опций редко встречается в сегменте доступных минивэнов, что делает Custin заметным игроком на рынке.

В Екатеринбурге Hyundai Custin с русифицированным интерфейсом обойдется уже в 3 999 000 рублей. Здесь комплектация Travel дополнена многозонным климат-контролем, системой выбора режимов движения Drive Mode Select, медиасистемой с 10,4-дюймовым тачскрином, системой бесключевого доступа и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. В других городах цены заметно выше: в Санкт-Петербурге - от 4 250 000 рублей, в Москве - от 4 349 000, а в Ставрополе - от 4 900 000 рублей. В этих регионах автомобиль доступен в более дорогой версии Luxe.

Как сообщает Российская Газета, все представленные на рынке экземпляры Hyundai Custin оснащены единственным вариантом силовой установки - 1,5-литровым турбированным мотором Smartstream мощностью 170 лошадиных сил. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - исключительно передний. Разгон до 100 км/ч занимает около 8 секунд, что для минивэна с семью посадочными местами выглядит весьма достойно. В городских условиях расход топлива составляет 9-10 литров на 100 километров, а на трассе - 6-7 литров.

Hyundai Custin выделяется на фоне конкурентов не только ценой, но и уровнем оснащения. В базовой версии уже есть все необходимое для комфортных поездок большой семьей. При этом автомобиль остается одним из самых доступных новых минивэнов на российском рынке. В условиях ограниченного выбора и роста цен на новые автомобили, появление Custin может стать настоящей находкой для тех, кто ищет вместительный и современный транспорт для семьи или бизнеса.

Стоит отметить, что спрос на минивэны в России традиционно ниже, чем на кроссоверы, однако именно такие модели часто выбирают для корпоративных парков и такси. Hyundai Custin, благодаря своему оснащению и цене, вполне способен занять свою нишу. Впрочем, окончательный выбор всегда остается за покупателем - и, судя по всему, у Custin есть все шансы стать популярным вариантом в своем сегменте.