Семиместный минивэн возвращается — стоит ли спешить с покупкой

19 января 2026, 18:08
Hyundai Custin снова на российском рынке - цены стартуют от 3,1 миллиона рублей
В Россию вернулся семиместный минивэн Hyundai Custin. Модель доступна в нескольких городах. Цены варьируются в зависимости от комплектации. Автомобиль оснащен современными технологиями. Подробности о двигателе и расходе топлива внутри.
Российский рынок автомобилей продолжает удивлять: на этот раз в продаже вновь появился семиместный минивэн Hyundai Custin. Модель, которую ранее было сложно найти в отечественных автосалонах, теперь доступна благодаря параллельному импорту. Чаще всего такие машины поступают из Казахстана, что позволяет дилерам предлагать их по относительно привлекательной цене, выяснили Автоновости дня.
Минимальная стоимость Hyundai Custin составляет 3,1 миллиона рублей - именно столько просят за автомобиль в Тюмени. Здесь покупателям предлагают версию Travel, отличающуюся богатым оснащением. В салоне - цифровая приборная панель, отделка кожей, мультимедийная система с крупным сенсорным экраном, полностью светодиодная оптика, камера кругового обзора, климат-контроль и круиз-контроль. Такой набор опций редко встречается в сегменте доступных минивэнов, что делает Custin заметным игроком на рынке.
В Екатеринбурге Hyundai Custin с русифицированным интерфейсом обойдется уже в 3 999 000 рублей. Здесь комплектация Travel дополнена многозонным климат-контролем, системой выбора режимов движения Drive Mode Select, медиасистемой с 10,4-дюймовым тачскрином, системой бесключевого доступа и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. В других городах цены заметно выше: в Санкт-Петербурге - от 4 250 000 рублей, в Москве - от 4 349 000, а в Ставрополе - от 4 900 000 рублей. В этих регионах автомобиль доступен в более дорогой версии Luxe.
Как сообщает Российская Газета, все представленные на рынке экземпляры Hyundai Custin оснащены единственным вариантом силовой установки - 1,5-литровым турбированным мотором Smartstream мощностью 170 лошадиных сил. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод - исключительно передний. Разгон до 100 км/ч занимает около 8 секунд, что для минивэна с семью посадочными местами выглядит весьма достойно. В городских условиях расход топлива составляет 9-10 литров на 100 километров, а на трассе - 6-7 литров.
Hyundai Custin выделяется на фоне конкурентов не только ценой, но и уровнем оснащения. В базовой версии уже есть все необходимое для комфортных поездок большой семьей. При этом автомобиль остается одним из самых доступных новых минивэнов на российском рынке. В условиях ограниченного выбора и роста цен на новые автомобили, появление Custin может стать настоящей находкой для тех, кто ищет вместительный и современный транспорт для семьи или бизнеса.
Стоит отметить, что спрос на минивэны в России традиционно ниже, чем на кроссоверы, однако именно такие модели часто выбирают для корпоративных парков и такси. Hyundai Custin, благодаря своему оснащению и цене, вполне способен занять свою нишу. Впрочем, окончательный выбор всегда остается за покупателем - и, судя по всему, у Custin есть все шансы стать популярным вариантом в своем сегменте.
Похожие материалы Хендай
-
19.01.2026, 19:53
Dodge на грани исчезновения: почему бренд теряет позиции и что может его спасти
Dodge оказался в самой сложной ситуации за последние десятилетия. Продажи падают, культовые моторы исчезли, а новые решения вызывают вопросы. Что задумал Stellantis? Есть ли шанс на спасение бренда?Читать далее
-
19.01.2026, 19:47
Уникальный Ford GT40 1966 года продан за рекордные 12,4 миллиона долларов
Легендарный Ford GT40 1966 года, сохранившийся в первозданном виде, стал одним из самых дорогих лотов Mecum Auction. Автомобиль не участвовал в гонках и не подвергался реставрации. Его цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему этот экземпляр вызвал такой ажиотаж - читайте в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 19:25
Haas показала новую ливрею VF-26 для сезона Формулы-1 2026 года
Команда Haas удивила болельщиков свежим обликом болида для 2026 года. Toyota усилила свое влияние, а дизайн стал ярче. Впереди новые испытания, обновленный состав и амбициозные цели. Интрига сезона только начинается.Читать далее
-
19.01.2026, 19:12
Heybike Ranger 3.0 Pro: электровелосипед года с отличной скоростью и комфортом
Электровелосипеды меняют представление о городском транспорте. Heybike Ranger 3.0 Pro выделяется среди конкурентов. Его дизайн и характеристики вызывают интерес даже у скептиков. Что скрывает эта модель? Узнайте подробности в нашем материале.Читать далее
-
19.01.2026, 19:07
Бразильский eVTOL Eve Air Mobility получил финансирование для выхода на рынок США
Бразильский eVTOL от Eve Air Mobility выходит на американский рынок. Компания Embraer поддерживает проект. Финансирование для ключевых поставщиков уже обеспечено. Подробности о развитии программы держатся в секрете. Что ждет рынок воздушных такси - интрига сохраняется.Читать далее
-
19.01.2026, 18:27
Как мультимедиа в авто превратилась из радио в умного ассистента за рулем
Автомобильные мультимедиасистемы изменились до неузнаваемости. Теперь они не просто развлекают, а управляют функциями авто. Голосовые помощники и интеграция с сервисами стали стандартом. Но есть нюансы, о которых мало кто говорит.Читать далее
-
19.01.2026, 18:19
Iveco Daily: полноприводный автодом с зимним пакетом и шестью спальными местами
В Москве появился уникальный автодом Iveco Daily 2025 года. Он сочетает полный привод, дизельный мотор и зимний пакет. Внутри - шесть спальных мест и продуманная техника. Такой дом на колесах нечасто встретишь на дорогах.Читать далее
-
19.01.2026, 18:13
Audi E5 Sportback признан лучшим автомобилем года в Китае по версии CCOY 2026
В Китае выбрали главные автомобили 2026 года. Победители удивили даже экспертов. В борьбе участвовали как премиальные, так и бюджетные модели. Итоги оказались неожиданными для многих.Читать далее
-
19.01.2026, 18:10
По каким ценам покупают LADA рабочие АВТОВАЗа — данные поражают
АВТОВАЗ регулярно запускает прием заявок на покупку LADA для своих работников. Корпоративная программа обещает особые условия. Какие модели доступны и что с ценами - подробности внутри. Читать далее
-
19.01.2026, 18:05
Просторный караван Bailey Pegasus Genoa: комфортный дом на колесах для путешествий
В продаже редкий караван Bailey Pegasus Genoa 2011 года. Внутри - раздельный санузел, кухня и просторная зона отдыха. Все детали оснащения и характеристики - в нашем обзоре.Читать далее
