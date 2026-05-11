Он вернулся и дешевле всех на миллион: неожиданный ход Hyundai на российском рынке

Hyundai Custin возвращается на российский рынок: старт продаж и новые условия

В России снова можно приобрести минивэн Hyundai Custin по цене от 4,05 млн рублей. Модель заметно дешевле ближайших конкурентов, а комплектации включают современные опции. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке - в нашем материале.

Возвращение Hyundai Custin на российский рынок стало неожиданностью для многих автолюбителей. На фоне роста цен и ограниченного выбора минивэнов появление модели по цене от 4 050 000 рублей выглядит особенно актуально. Пока конкуренты предлагают автомобили значительно дороже, Hyundai Custin может стать настоящим прорывом для семей и бизнеса, которые ищут современный и доступный транспорт.

Все представленные в России экземпляры Hyundai Custin были ввезены из Казахстана. Минимальная цена зафиксирована у частной компании из Екатеринбурга, что позволяет покупателям сэкономить по сравнению с аналогичными предложениями. Для сравнения: JAC RF8 стартует от 4 775 000 рублей, Sollers SP7 — от 5 075 000 рублей, а GAC M8 стоит почти 6 миллионов. Такая разница в цене делает Hyundai Custin одним из самых доступных минивэнов на рынке.

Комплектации Hyundai Custin порадуют даже взыскательных покупателей. Уже в базовой версии доступны: цифровая приборная панель, кожаный салон, медиасистема с сенсорным дисплеем, светодиодные фары и фонари, камера кругового обзора, климат-контроль и круиз-контроль. Оснащение может варьироваться в зависимости от продавца. Например, крупный дилер в Санкт-Петербурге предлагает автомобиль со светлым кожаным салоном и набором современных опций, включая передние и задние парктроники, бесключевой доступ и однозонный климат-контроль.

Автосалон из Екатеринбурга реализует Hyundai Custin в комплектации Luxe за 4 650 000 рублей, а в Москве аналогичная версия обойдётся почти в 5 миллионов. Все автомобили оснащены 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 170 л.с., восьмиступенчатым «автоматом» и передним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает около 8 секунд — достойный показатель для минивэна такого класса.

Появление Hyundai Custin на российском рынке может изменить баланс сил в сегменте минивэнов. На фоне ухода западных брендов и роста цен на новые автомобили доступность современных моделей становится ключевым фактором для покупателей. Hyundai Custin привлекает внимание не только ценой, но и богатым оснащением, что особенно важно в условиях ограниченного выбора.