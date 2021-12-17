Hyundai, два BMW, гитара и ушанка: дети Диего Марадоны распродают наследство
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Второй автомобиль – синее купе M4 2017 года выпуска с пробегом всего 5 900 км. Марадона ездил на нем, когда работал тренером в Объединенных Арабских Эмиратах. Автомобиль оснащен рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 437 л.с. и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DKG с двойным сцеплением. Сиденья обиты черной кожей, крыша изготовлена из углепластика, а в радиаторную решетку вмонтированы синие проблесковые маячки. Уникальная деталь, которая будет иметь значение на момент продажи, – подпись Марадоны на лобовом стекле автомобиля. Стартовая цена в 165 000 долларов (12,2 млн рублей) может серьезно возрасти в ходе торгов.
Также на аукцион выставят принадлежавший Марадоне серый минивен Hyundai H-1 2015 года выпуска, двухкомнатную квартиру футболиста в прибрежном аргентинском городе Мар-дель-Плата и дом в провинции Буэнос-Айрес, гитару, подписанную знаменитым гитаристом фламенко Висенте Амиго, картину с изображением Мэрилин Монро, висевшую у Марадоны дома в Дубае. Среди лотов есть шапка-ушанка с нашивкой «ЧМ по футболу. Россия-2018», в которой Марадона болел за сборную Аргентины, и кепка, подаренная ему президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Среди более ценных вещей – хьюмидор для сигар, винный шкаф, несколько телевизоров и тренажеры, которыми пользовался Марадона, пишет РИА Новости. Всего – 87 лотов. Вырученные на аукционе деньги разделят между пятерыми детьми футболиста: Диегито, Джанниной, Далмой, Яной и Диего-младшим.
- 2 100 000 РHyundai Grand Starex 2017 в Москве
- 500 000 РBMW 7 серия 2005 в Москве
- 580 000 РBMW 7 серии 2005 в Москве
- 2 220 000 РHyundai Grand Starex 2013 в Москве
- 3 500 000 РBMW 7 серия 2015 в Москве
- 3 424 000 РBMW 7 серия 2015 в Москве
- 1 480 000 РBMW 7 серия 2011 в Москве
- 13 715 900 РBMW 7 серии 2021 в Москве
- 13 109 700 РBMW 7 серии 2021 в Москве
- 12 619 700 РBMW 7 серии 2021 в Москве
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